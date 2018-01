La lección de amor propio que cada signo del zodiaco debe aprender en 2018

Dicen por ahí que para poder entablar una relación saludable es esencial que primero nos amemos a nosotras mismas de manera incondicional. Si para iniciar e 2018 te has propuesto mejorar tu autoestima, cambiar los hábitos tóxicos que tienes y comenzar con el pie derecho esta nueva etapa.

ARIES

No puedes amarte a medias, es decir, ámate con todos tus detalles, cuando tus cejas no se ven perfectas, cuando tienes un grano en la cara. A veces te cuesta trabajo aceptarte y mientras eso no termine no podrás avanzar.

TAURO

Deja de pensar en la perfección. A veces te obsesionas al grado de esperar que todo el mundo se entregue de la misma forma. Abraza todo eso que consideras un defecto, en el fondo es lo que te hace único.

GÉMINIS

Llegó el momento de que dejes de pensar que, por tener un plan de vida definido te amas, a veces, la gente que no sabe hacia dónde va, es más feliz y plena, pero sobretodo se acepta tal cual es.

CÁNCER

Cuando te des cuenta que el cambio es parte de la vida y que no eres la misma persona de hace años, incluso meses, podrás darte un amor verdadero. Te cuesta trabajo creer que las personas cambian y que tú también lo haces.

LEO

A veces dudas de ti, de tus capacidades y de lo que podrías lograr con ese gran potencial que tienes. Querido, Leo, ámate aunque no te sientas seguro de las decisiones que estás haciendo.

VIRGO

A veces, hay una voz que te hace flaquear, que te hace sentir que no eres suficiente, que no eres tan inteligente, bonita, hábil o fuerte, hazle saber a esa voz que te auto sabotea que está equivocada.

LIBRA

Aprende a amar ese lado oscuro de ti, esa parte que evitas, sabemos que no te gusta la confrontación, pero a veces es necesaria para que nadie se aproveche de tu corazón bondadoso, ama ese lado oscuro, también te da personalidad.

ESCORPIÓN

Amor propio es saber que tú estás primero que todo y que eso no te vuelve egoísta, si tú estás bien, la gente que amas estará bien. Antes de poner las necesidades de los demás primero, debes aceptar qué es lo quieres.

SAGITARIO

Ama tus errores, a veces, para lograr cosas es necesario tropezar, eso es natural, los errores te ayudan a llegar y a lograr tus objetivos. Ámalos, son parte de ti, no te reproches cosas.

CAPRICORNIO

Parte de tu crecimiento y aceptación te llevará a entender que a veces está bien pedir ayuda, que no puedes solucionar todo tú solo. Nadie te juzgará por pedir que alguien te eche la mano.

ACUARIO

Debes darte cuenta que necesitas límites, que no siempre puedes ir de prisa, que tomar un descanso no te hace menos humano ni especial.

PISCIS

No puedes salvar a todos, eso te lastima, deja de pensar que para que te amen es necesario que vayas por la vida sanando a los otros y curando heridas que tú no hiciste.

