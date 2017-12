El cambio que cada signo del zodiaco debe hacer para tener un 2018 lleno de amor

El 2018 comienza con mucha energía, la muestra de ello es la primer Superluna, que se verá en el cielo el primer día de este año nuevo.

A nivel astrológico vienen muchos movimientos, cambios y retrogradaciones que harán que la gente en general quiera un cambio y una transformación profunda. Hoy tenemos para ti lo que cada uno debe hacer para hacer de este 2018 un año sensacional.

ARIES

Necesitas trabajar, así es, aunque no paras, es primordial que te pongas metas, que desees cambiar de puesto, más reconocimiento, o algo que en verdad te mueva el piso. Deja de ser tan sensible con las críticas y asume que en 2017 flojeaste y fuiste un poco mediocre.

TAURO

Eres uno signo de tierra y eso te hace poco soñador y es eso precisamente lo que necesitas, dejar de pensar las cosas y arriesgarte, visualizar que puedes hacerlo mejor, que estás en el momento de superar tus propias expectativas.

GÉMINIS

Sal de tu grupo de amigos, conoce gente, deja de encasillarte, parece que siempre quieres estar con los mismos, que estás bien con lo que te ofrecen, pero es necesario que abras tus horizontes y estés dispuesto a conocer a esa persona que crees que no te aportará nada, diversificar te hará crecer.

CÁNCER

Deja el miedo a un lado, este año se marca para que tú seas el líder y créeme, aunque a veces piensas que no puedes con ello, este año todo se alineará para que ganes más confianza. Déjate de pequeñeces y ve por lo grande.

LEO

Usa tus emociones a tu favor. Ojo, no quiere decir que llorarás para manipular a la gente, pero tal vez es el momento de que uses todo el coraje que sientes para cambiar lo que no te gusta o que entregues todo ese amor que sientes, en verdad, nada saldrá mal.

VIRGO

Di que sí, aunque estés muriendo de cansancio o tengas miles de cosas que hacer. No voy a engañarte, será un año en el que tendrás muchas cosas por resolver, pero no dejes de lado tu vida, sal, como, disfruta, no dejes que la monotonía se vuelva parte de tu vida.

LIBRA

Intenta consentirte, puede que a veces seas muy estricto con tu economía, pero no esta mal que de vez en cuando te compres algo, derroches un poco del fruto de tu trabajo. No todo es tal estricto.

ESCORPIÓN

Es el momento perfecto para conectar contigo mismo, no quiere decir que te olvides de los demás o que seas mezquino, pero entre mejor te conozcas, más listo estarás para disfrutar de la abundancia del universo.

SAGITARIO

Viaja solo, sabemos que no tienes problemas con hacer tus más grandes pasiones en solitario, pero 2018 en especial es perfecto para no dejarte guiar por nada más que tus deseos.

CAPRICORNIO

Llegó el momento de dejar el estrés. Aprende a conectar contigo, haz yoga, medita, practica las cosas que te dan felicidad, pues sólo a´si podrás hacerle frente a las pruebas que se vienen.

ACUARIO

Será el año ideal para tomar grandes riesgos, para hacer las cosas que te dan miedo, cambia de trabajo, muévete de ciudad, toma la montaña rusa sin importar qué tan difícil sea la caída.

PISCIS

Date tu lugar. A veces sueles ser demasiado permisivo, dejas pasar pro alto cosas que te molestan, deja esa actitud pues solo te traerá más problemas e imprevistos que detestas. Exige ser tratado con amor y respeto, sólo así tendrás una vida más plena y feliz.

