Mercurio retrogrado en 2018: conoce las fechas y cómo nos influirá

Una retrogradación planetaria es un movimiento “aparente” de un cuerpo celeste mientras viaja a través del zodíaco. En realidad, los planetas de nuestro sistema solar no se mueven hacia atrás en sus órbitas, sólo parecen hacerlo debido al ángulo de observación desde la Tierra. El movimiento retrógrado es sólo ilusorio, similar a cuando miramos desde la ventana de un tren al tren de al lado, que va más lento y, por lo tanto, pareciera ir hacia atrás.

En astrología clásica un planeta en retro es considerado como débil y una influencia negativa. Pero la astrología moderna los considera como influencia positiva, que se manifiesta más tarde en la vida. Para explicarlo de otro modo, cuando un planeta está en retro, es como si su inteligencia estuviera “desactivada o dormida”, lo que hace que no tengamos su apoyo durante ciertos períodos. Mercurio se pone retrógrado 3 veces al año, por 3 semanas y media aproximadamente.

Importancia de Mercurio

Mercurio es el planeta más pequeño y el más cercano al Sol, el que se mueve más rápido a su alrededor. Es el regente de Géminis y Virgo. Su dominio, por ende, se relaciona con la energía particular de esos dos signos: en el caso de Géminis, la rapidez intelectual, la curiosidad por aprender, las comunicaciones habladas y escritas, la capacidad de relacionar e integrar información. Por el lado de Virgo, la razón y la manera de pensar, los detalles, la vida práctica cotidiana y hábitos de vida, documentos, contratos, servicios, aparatos tecnológicos, teléfonos, piezas pequeñas en las máquinas, etcétera.

“¡Qué horror, Mercurio retrógrado!”

La aprensión que existe con este tránsito se debe a que las áreas mencionadas sufren contratiempos, no graves, pero que alteran el orden diario y generan confusión. Por ejemplo, si se firman contratos mientras Mercurio está retro, es probable que haya que hacer correcciones o modificaciones porque no se leyó bien o no se entendió lo que decía con claridad.

En el caso de la comunicación entre personas, suele suceder que frente a la misma información, uno o más participantes en la conversación entienden cosas distintas, e incluso lo opuesto. Se sugiere, en este caso, corroborar que todos hayan entendido lo mismo y confirmar los acuerdos. Puede pasar que recibamos llamadas o mails dirigidos a otros. Otras cosas que hay que evitar es comprar aparatos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras, porque pueden traer fallas y no funcionar como se espera. Los viajes y traslados podrían sufrir demoras.

Es como si uno quisiera avanzar y se le cae la maleta con los documentos, y mientras tratamos de recoger las cosas comienzan a volar los papeles… O tomamos un taxi y el chofer nos lleva a otro lado, y además del tiempo perdido, el atraso en el horario, también tenemos que pagar un costo extra (aunque puede que haya olvidado activar el taxímetro).

Aprovecha el tránsito

Si somos personas que usamos la astrología como estrategia para ayudarnos en nuestro crecimiento, cuando Mercurio está en retro podemos aprovechar de revisar y chequear asuntos que necesitan pulirse, ya que Virgo también pone orden y hace limpieza con detallado cuidado.

Es un tiempo en que cosas, situaciones o personas del pasado podrían volver para que nosotros veamos qué quedó sin concluir o aclarar. Esto es positivo si lo sabemos usar con sabiduría y sin poner drama ni expectativas que no correspondan. Si vuelve una persona que fue importante en tu pasado, no necesariamente quiere retomar la relación, sino que viene a mostrarte qué queda por aprender, o para cerrar ese vínculo de manera que no haya carga en tu mochila emocional.

Lo mismo si nos acordamos mucho de alguien de quien estuvimos enamorados. No significa que sigamos amando a esa persona, sino que nos trae una emoción para ser sanada y llevada al momento semilla. ¿Qué me atrajo de esa persona? ¿Quién era yo en ese momento que me gustó? ¿En qué vibración energética me encontraba en ese tiempo, estaba feliz o deprimida? Existen preguntas que nos podemos hacer que nos van a servir para conocernos y avanzar mejor.

Días clave

Los días más intensos son los dos primeros y los dos últimos del período, cuando Mercurio entra en una fase “estacionaria” antes de desactivar su energía o de volver a estar directo; ahí es cuando todo lo descrito puede suceder más fuertemente. Hay que darle un par de semanas extra para dejar que despierte y nos pueda volver a apoyar. Ahí ya conviene firmar contratos, comprar pasajes, adquirir un computador, etcétera.

jEs importante señalar que el signo y la casa astrológica donde se produce la retrogradación también nos afecta, porque esos van a ser los temas que va a tocar (calcula tu carta astral gratis en www.astro.com, y ahí conocerás tus casas astrológicas). Por ejemplo, si está retrógrado en la casa 9 –que rige asuntos del extranjero, estudios superiores, viajes y creencias religiosas y búsqueda espiritual– puede que haya visas que tarden en ser autorizadas, matrículas que no puedan pagarse, cambios en fechas y horarios de vuelo y cuestionamientos hacia nuestros caminos en búsqueda de la verdad.

Consejo desde la Kabbalah

Según la sabiduría de la Kabbalah, los seres humanos somos co-creadores del Universo y tenemos el potencial de ir por sobre las influencias del zodíaco. La astrología nos muestra el mapa y las condiciones celestes para que podamos ser los “capitanes de nuestro barco”. Frente a los diferentes aspectos planetarios, lo más importante es cómo reaccionamos, ya que todo es un escenario que nos pone las situaciones que nuestra alma necesita para corregir, aprender y evolucionar hacia la perfección, que es la última unificación con la energía primordial creadora y divina. No temer y saber que todo está en orden bajo un plan maestro perfecto.

Calendario 2018 M ercurio Retrógrado

Desde el 22 de marzo al 15 de abril, en Aries.

Desde el 26 de julio al 18 de agosto, en Leo.

Desde el 16 de noviembre al 6 de diciembre, en Sagitario, retrógrado a Escorpio.

Sigue los consejos de Loló en su Facebook loloastro72 o escribe al mail loloastro72@gmail.com

