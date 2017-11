Horóscopo semanal de Mhoni Vidente en el amor y el trabajo

ARIES

Semana de muchos pendientes en el trabajo, organiza bien tu tiempo para no estresarte de más. Vas a tener una oferta de trabajo por parte de una empresa con mucho prestigio. Comienzas con un tratamiento de belleza para verte mejor el próximo año. Los que tienen pareja tendrán una de las mejores semanas para su relación. Los solteros conocerán a muchas personas afines, especialmente de los signos Leo y Virgo. Te llega un dinero extra el día 21 de noviembre. Cuídate de problemas de garganta o infección. Tu color es el rojo y tus números de la suerte 23, 01 y 99. Piensas en cambiar tu coche, sólo trata de ser discreto para no despertar envidias. Ya no gastes en cosas que no necesitas, recuerda que tienes que pensar en el futuro y vale más ahorrar que quedarte sin dinero por un momento de diversión.

TAURO

Esta es la semana perfecta para iniciar la dieta y verte de lo mejor en las fiestas del fin de año. A veces los Tauro son muy orgullosos y no aceptan consejos de los demás, sin embargo, esta semana vas a necesitar apoyo de tus padres. Realizas cambios en tu cuarto o compras muebles para renovar tu espacio. Va a ser una semana de muchas juntas y presiones en el trabajo por cierre de año. Ten cuidado con los chismes de compañeros de oficina, no hagas más grande el problema y evita confrontaciones. Vienen algunos problemas con tu pareja por celos. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de noviembre en los juegos de azar con los números 03, 11 y 18 y ese mismo día vendrá a ti un amor del pasado. Cuídate de problemas de la espalda o riñones, trata de tomar más líquidos o ir con tu médico a una revisión.

GÉMINIS

Semana de muchas tareas en el trabajo, ten cuidado con las envidias de tus compañeros y trata de no decir cuánto ganas. Piensas en volver a estudiar o tomar cursos, recuerda que tienes que encontrar equilibrio entre diversión y responsabilidades. Estos días estarás nostálgico por un amor del pasado al que dejaste ir, intenta llamar a esa persona para cerrar de una vez el círculo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo o para visitar a un familiar. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 18 y 27. Para los Géminis que están solteros será una semana de relaciones fugaces y mucha diversión, sólo recuerda hablar con las personas con las que sales para que nadie salga lastimado. Te invitan a trabajar en la campaña de un político. Trata de beber más agua y controlarte con el alcohol y vicios.

CÁNCER

Esta semana comienzas a planear un cambio importante en tu vida laboral con tu propio negocio, pero no debes descuidar el trabajo que tienes ahora. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de noviembre con los números 00, 21 y 34. Aunque estos días sentirás que las cosas no te salen bien, recuerda que todos los fracasos son oportunidades de aprender. Piensas en salir de viaje para el mes de diciembre con tu pareja. Para los solteros será una semana con mucha suerte en cuestiones amorosas, van a conocer personas muy compatibles de Acuario o Aries. Consideras tomar cursos de idioma para estar más preparado profesionalmente. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano e ir con el médico si sientes malestares. Te compras ropa y te cortas el pelo para renovar tus energías.

LEO

Semana para reflexionar sobre tu futuro y lo que esperas de la vida, recuerda que es importante madurar y dejar un poco de lado la fiesta. Te llega un dinero extra o te pagan el aguinaldo, trata de consentirte. Si sientes que las energías negativas te rodean mucho, date baños de agua bendita y esencia de flores. Aplícate en el trabajo para que tus jefes consideren darte ese ascenso que tanto deseas. Te rodearán esta semana amores nuevos del signo Sagitario o Capricornio. Cuídate de dolores de cuello o espalda, trata de no forzarte mucho cuando haces ejercicio. Te va a buscar una ex pareja, habla claro para que no haya malentendidos y cierres con esa relación. Tendrás un golpe de suerte el día 23 de noviembre con los números 03, 22 y 71. Trata de usar mucho el color naranja para atraer buena vibra.

VIRGO

Semana de cambios muy fuertes en tu vida, el 21 de noviembre vendrá a ti más suerte en cuestiones de trabajo. Ten cuidado con las ofertas para no endeudarte demasiado, recuerda que los intereses te pueden meter en problemas. Aunque has tenido momentos difíciles los últimos días, ya estás entrando en una buena racha. Te busca un amor del pasado del signo de Aries o Sagitario para reclamarte, trata de quedar en paz en esa situación. Comienzas a buscar cursos de idiomas para estar mejor preparado en tu vida laboral, sólo recuerda que debes ser constante y no abandonarlos si te desanimas. Vas a tener un golpe de suerte con los números 10, 23 y 17. Decides renovar tu armario y hacerte un cambio de look. Procura estar más al pendiente de tus papás y no dejar pasar mucho tiempo para visitarlos.

LIBRA

Van a ser días con algunos problemas y energías cruzadas, así que trata de calmarte y pensar muy bien antes de tomar cualquier decisión. Tu mejor día va a ser el 22 de noviembre, pues comienza una buena racha de mucha suerte y te viene un premio en la lotería con los números 00, 18 y 21. Cuídate de problemas de dolor de cabeza o nervios, trata de dormir más y dejar a un lado tu celular. Estás pensando dejar tu relación por falta de amor, pero te da miedo quedarte solo, recuerda que siempre vendrá algo mejor y que necesitas a buenos amigos para pasar por los malos momentos. Ahora que recibes tu aguinaldo o bono de productividad trata de ahorrar lo más que puedas y sólo comprar lo que realmente necesitas. Ten mucho cuidado con asuntos legales, trata de poner todos tus papeles en orden.

ESCORPIÓN

Tendrás un gran golpe de suerte en esta semana el día 21 de noviembre, así que mantén tus pensamientos positivos para atraer las mejores vibras. Ten cuidado con el estómago, trata de evitar la comida callejera y los vicios como el cigarro. Te invitan a formar parte de una campaña política o para trabajar en gobierno. Debes dejar de pensar demasiado en los problemas para poder dormir mejor. Recibes tu aguinaldo o un bono en tu trabajo, te recomiendo comprar tus regalos de navidad con ese dinero, para que después no estés con las prisas. Esta semana es ideal si estás pensando en hacerte una cirugía estética. Resuelve los problemas de celos y desconfianza con tu pareja antes de que sea demasiado tarde y ya no tengan solución, recuerda que debes reconocer tus errores y dejar de ser tan orgulloso.

SAGITARIO

Semana de muchos retos en el trabajo, organízate muy bien en tus tiempos para que no te presiones demasiado. No seas tan negativo y pesimista en cuestiones amorosas, el amor va a llegar cuando menos te lo esperes, sólo tienes que mantenerte abierto a las posibilidades. Se avecina un aumento de sueldo o un bono, trata de invertirlo en tu persona y comprarte ropa. Cuídate de dolores de garganta o infección en los oídos, trata de ir con tu médico. Para los Sagitario que están solteros les vendrá un amor verdadero del signo de Piscis o Aries. Tu mejor día va ser el 21 de noviembre, pues a partir de entonces las energías positivas se cruzan en tu camino para ayudarte en progresar. Tus números con mayor suerte son 00, 34 y 21. Tu color, el azul. Estudia un curso de artes plásticas los fines de semana.

CAPRICORNIO

Semana para amarrar contratos para tu negocio o trabajos nuevos. Vas a tener algunos problemas o discusiones con tus superiores en el ámbito laboral, sólo trata de no pelear y encontrar la mejor solución. Tu signo es presa constantemente de las envidias, nunca te confíes y siempre trata de estar protegido. Te llegará un dinero extra, te recomiendo ahorrarlo o comprar de una vez los regalos. Trata de ser más cariñoso con tu pareja para que no se enfríe la relación. Cuídate de problemas de dolores de cabeza y trata de hacerte un chequeo completo. Es momento de activarte físicamente, ya sea yendo al gimnasio o simplemente caminar más. Tu día de la suerte va a ser el 22 de noviembre, especialmente en los juegos de azar y cuestiones económicas, los mejores números para tu semana son 10, 14 y 58.

ACUARIO

Semana de cambios radicales en tu vida, decides cambiarte de trabajo o buscar progresar en tu misma empresa, es el momento ideal de pedir ese aumento de sueldo y que te den una categoría más elevada. Trata de solucionar las cosas con tus ex parejas, pues una de ellas te está mandando malas vibras. A partir del día 23 de noviembre tendrás una muy buena racha en cuestiones económicas. Cuídate de dolores de garganta o estómago, recuerda que siempre ha sido tu punto débil. No te involucres en problemas ajenos en la oficina, mantente al margen para no salir afectado. Los Acuario que están casados tienen un embarazo en puerta. Los que están solteros van a conocer a personas muy afines del signo Cáncer o Virgo con las que podrán entablar una relación seria. Tus números de la suerte son 02, 15 y 66.

PISCIS

Esta semana se te van a presentar varias oportunidades que te harán crecer mucho en lo económico, sólo debes estar muy al pendiente para no dejarlas ir. Te llega el aguinaldo, así que trata de invertirlo en ti mismo, ya sea comprándote ropa o yéndote de viaje. Alguien en la oficina se está enamorando de ti, aclara muy bien las cosas para que nadie salga lastimado y sigan siendo amigos. Ten mucho cuidado con problemas de piel y trata de no exponerte mucho al sol, trata de ir al dermatólogo para un chequeo. Tus números de la suerte son 08, 20 y 21. Vístete de azul fuerte para mejoras tus energías. Tu pareja ideal es de los signos Piscis o Libra. No le tengas miedo al qué dirán y arriésgate para cumplir tus sueños, estás en un momento importante de tu vida y no debes dejar que los demás te frenen.

