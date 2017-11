El mensaje de los astros para que triunfes el fin de semana

Los astros tienen un mensaje para cada signo del zodiaco, una recomendación que seguir para tener un fin de semana más relajado y prepararte para recargar energías.

ARIES

Será un fin de semana en el que deberás salir, divertirte, recordar los porqués de tu vida, fluir, perdonarte los errores y atreverte. Sé valiente, nada puede salir mal.

TAURO

No busques peleas con la gente que amas, siempre te dejas guiar por los instintos y al final hieres a los que están cerca de ti. Este fin de semana no te molestes, analiza lo que estás haciendo y cómo te estás conectando con la gente que amas.

GÉMINIS

Has estado mucho tiempo sola, llegó el momento de entender qué es lo que quieres, alguien nuevo podría aparecer, pero hasta que no estés segura de lo que quieres, las cosas no marcharán mejor.

CÁNCER

Arriesga, llevas mucho tiempo en una zona de confort de la que temes salir porque sientes que no estás preparada. Llegó el momento de ponerte a prueba y demostrarte que estás lista para alcanzar lo que te propongas.

LEO

Descansa, que buena falta te hace, tómate un respiro, deja la adicción al celular, recárgate de energía y muéstrale al mundo tu cara positiva, esa que muchas personas quieren robarte.

VIRGO

Todo estará bien, tienes que prepararte para los cambios que se aproximan, tienes que saber que todo lo que está pasando es para tu crecimiento.

LIBRA

No vivas en el futuro, es el momento de vivir, sólo eso. Preocúpate por estar bien hoy, mañana entenderás que lo que estás viviendo sólo te hará más fuerte.

ESCORPIÓN

Tendrás reuniones importantes, mismas que te harán dar un giro de 180 grados, todo terminará colocándose donde debe de estar, sólo confía y no intentes hacer que las cosas pasen como quieres sino como tienen que ser.

SAGITARIO

Siempre vas por la vida intentando ser valiente, pero a veces está bien no serlo, está bien sentirte vulnerable. Empieza de cero, tomate un respiro y deja que todo fluya.

CAPRICORNIO

Necesitas tomarte un respiro, arréglate, recuerda lo poderoso que eres, pon en claro tus metas pues sólo así sabrás de qué eres capaz.

ACUARIO

Los problemas de comunicación estarán a la orden del día, no podrás expresarte con claridad y eso te traerá problemas. Es un fin de semana cargado de energía. Olvida el pasado, eso te ayudará.

PISCIS

No intentes arreglar las cosas, siempre haces lo mismo, llegó el momento de que dejes que los demás piensen lo que quieran, que no te afecten las opiniones de terceros.

Te recomendamos en video: