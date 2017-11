Las mujeres más rencorosas y vengativas del zodiaco

¿Eres vengativa? Pues te contamos que tu signo zodiacal puede regir también este sentimiento y llevarte a tomar una actitud determinada a la hora de tomar revancha por algo que te ocurrió. Hay algunos que simplemente no conocen el sentimiento y por eso no lo manifiestan, pero otros pueden ser muy peligrosos, sobre todo cuando son traicionados.

ESCORPIÓN

Hay que ser cuidadosos con este signo, si alguien les hace una mala jugada, se vengarán cometiendo una acción peor. No se quedan con nada, si alguien les hizo algo, lo debe pagar con la misma moneda.

CAPRICORNIO

Este elemento aparenta que no han recibido ese golpe bajo o que no le dolió, pero es falso, fríamente calcularán cómo devolver la traición, se vengará, de eso no hay duda.