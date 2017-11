Esto es lo peor de salir con un hombre, dependiendo de su signo del zodiaco El horóscopo tiene muchas cosas que decirte

Si de cosas de amor se trata, no todo es miel sobre hojuelas –lamentablemente–. Todos los seres humanos tenemos defectos, esa es una verdad universal, por eso es que hay ciertas cosas negativas que es importante que sepas sobre tu pareja (antes de tomar cualquier gran decisión).

Claro, este post no es para asustarte, sino más bien para que estés consciente y puedas tomar mejores decisiones.

Dado que el signo del zodiaco bajo el que estamos regidos dice mucho de nuestra personalidad, a continuación te compartimos qué es lo peor de salir con alguien de cada signo, de acuerdo con Ophira Edut, astróloga y coautora de 'How to get along with anyone (Yes, even that person)'.

Aries

Las personas nacidas bajo el signo de Aries suelen ser bastante impacientes y egoístas. Así que, al salir con un ariano, tendrías que acostumbrarte a que él esté pensando todo el tiempo en sí mismo.

Tauro

Los Tauro pueden ser muy tercos y les encanta tener la razón todo el tiempo (aunque estén equivocados). Además, ellos también pueden tenerle mucho miedo al cambio.

Géminis

Las personas de este signo jamás están satisfechos y siempre quieren otra opción. Debido a su instinto coqueto pueden dar la impresión de que son poco confiables, aunque sólo estén jugando.

Cáncer

Cáncer rige a hombres y mujeres que se precipitan demasiado para convertirse en íntimos de alguien. Y, más complicado aún, son muy hipersensibles e inseguros, afirma Ophira.

Leo

Los Leo tienden a necesitar mucha atención y, a menudo aman el drama. "Ellos pueden enamorarse de alguien que les brinda atención, en lugar de quien sí es bueno para ellos", revela la astróloga.

Virgo

Hay varias cosas con los Virgo: pueden ser muy críticos, exigentes y entrometidos. Así mismo, adoran ser necesitados, pero tú estarás con alguien que querrá que hagas todo por él sin darte nada a cambio.

Libra

Libra es un signo que puede ser muy vanidoso, superficial y al que le gusta ser atendido. A veces, no es capaz de tomar la iniciativa. Además, es indeciso y no le gusta invertir mucho tiempo en el amor.

Escorpio

Los Escorpio confían, pero se tardan mucho en hacerlo y quieren tener pruebas de que todo está bien con alguien antes de hacerlo. Por lo mismo suelen ser un poco agotadores para sus pretendientes.

Sagitario

"Demasiado impulsivos e incluso salvajes", indica Ophira sobre los nacidos bajo Sagitario. También pueden ser personas a las que les cuesta trabajo confiar y precisar, pero eso sí muy impacientes.

Capricornio

Los Capricornio son demasiado serios a veces. Ellos no se abren y son muy difíciles de leer, lo cual implica un montón de trabajo en cuestiones amorosas (saber lo que siente se vuelve una misión).

Acuario

Acuario es bastante voluble, por lo que tiende a tener problemas para precisar cómo se siente en ciertos momento o ante determinadas situaciones. Además, es un signo bastante rebelde.

Piscis

A los Piscis les encanta encadenarse a largo plazo (en todos los aspectos de la vida), y aunque eso suena bien para el amor, que lo hagan desde las primeras citas suele ser mu asfixiante.

