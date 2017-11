Zita Tarot nos trae sus predicciones para una semana de "energías densas" Esta semana Zita Tarot nos trae nuevas predicciones para todos los signos.

Para Lectura Tarot puedes escribir a zitatarot@hotmail.cl

Twitter: @zitatarot

…Amigos esta es una semana en la que se sienten energías que generan confusión, vibraciones que pueden llevarnos a pensar un tanto melancólicamente sobre cosas no alcanzadas, personas alejadas, situaciones que nos recuerdan quiebres, en fin, ese tipo de energía densa puede afectar si no trabajamos energías en nosotros mismos todos los días porque son las vibraciones que visualizo tendrán mucha fuerza por estos días, trabajar energías es sencillo, pero no fácil, basta hacer Decretos positivos en voz alta cada vez que tengamos pensamientos malos, sentimientos tristes, cuando percibamos que algo raro hay en el ambiente, o simplemente cometamos el error de Decretar algo negativo en voz alta, e incluso escribamos cosas odiosas, también ayudar a inocentes indefensos de cualquier especie atrae lo bueno a nosotros al dar una mano a un ser que la necesita, además bañarnos antes de acostarnos limpia nuestra aura y nos permite tener un sueño tranquilo y que nuestras energías se reparen positivamente, todo lo anterior genera un circulo virtuoso que nos hace bien y se irradia alrededor nuestro atrayendo lo bueno a nosotros y los que amamos, que esta semana sea maravillosa para cada uno de nosotros y llegue la abundancia positiva en todo sentido a todos los que hacemos el bien sin abandonar a los que dependen y confían en uno, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana en la que la lógica será de gran ayuda, pensar antes de actuar…su carta anual es “La Templanza” y recomienda mucha paciencia y calma para no errar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será período fecundo para el futuro cercano…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que deben ponerse al servicio de lo que requieran si quieren que sea productivo…su número anual es (14) y sugiere que verán generarse buenos negocios, de la índole que sea, para ustedes…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles una Tranquilidad Atractiva, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, buena semana para analizar en calma todo lo que se les puso frente a ustedes los días anteriores…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda buscar la luz en sus pensamientos para saber elegir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aun siendo algo emocional, si lo evaluamos con lógica veremos la verdad…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que cuando cuesta decidirse debemos analizar con más detenimiento…su número anual es (9) y sugiere que apelen a su sabiduría o la de otros más sabios…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Quietud de Pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, nos rodean muy buenas vibras que nos ayudarán a sobrellevar pruebas que remontamos…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda apelar a la simpatía así atraemos armonía y la solución de nuestros problemas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que llega esa mano real y concreta que ayuda y soluciona de ahora en adelante…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que las ayudas curiosamente llegan de la mano del amor…su número anual es (6) y sugiere que seamos más flexibles así las ayudas fluyen…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para darles Paz y Amor, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, mucha fuerza para no permitir que las energías negativas les ganen la batalla…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda doblar su esfuerzo para remontar la prueba…su Vibración Numerológica de esta semana predice que quizás sea el momento de liberarse de lo que no es bueno…el Número (16) les corresponde esta semana y avisa que aun en lo negativo existe lo positivo y podemos ver una oportunidad…su número anual es (11) y sugiere que usen su lógica antes de dar un paso…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Protección, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Admiración, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, la vida es de improviso, aprender a enfrentarlos y superarlos es parte de saber vivir…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda ser comprensivos y pacientes con la vida y con ustedes en ella…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque tengamos que pasar por algo desagradable no permitamos que lo negativo nos inunde…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que no nos quedemos pegados en aquello que nos hace mal…su número anual es (10) y sugiere que saquen empuje de donde sea y superen la prueba…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles Fuerza, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, en la vida hay dos caminos, o vemos la prueba como un sacrificio o la vemos como una oportunidad…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no quedarse en lo negativo, buscar y rebuscar lo positivo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no se pierde la fe la esperanza renace…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que mientras más suaves, a veces, más fluye…su número anual es (15) y sugiere que pensar antes de hablar y/o actuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Calidez, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Brillo, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, hay momentos en los cuales es importante detenerse para observar todo lo que hemos hecho…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda entender que para seguir haciendo hay que limpiar el camino…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para construir se hará necesario eliminar lo que interrumpa…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que todo cambio bien guiado siempre puede ser bueno…su número anual es (16) y sugiere que no se queden en aquello que no es positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se siembra es importante entender quién dirigirá cómo hacerlo…su carta anual es “La Justicia” y recomienda asumir quien es la mejor persona para dirigir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la tradición ayuda mucho si rescatamos de ella lo que aporta…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que uno debe hacer lo que sabe hacer mejor…su número anual es (8) y sugiere que si queremos hacer algo que no sabemos hay que aprender…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles Prudencia, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Atención, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta será una semana de inspiración, ojalá elijan inspirarse en lo bueno…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda comprender que el camino que elijan los determinará…su Vibración Numerológica de esta semana predice que tienen vibras de éxito, ojalá elijan solo instancias constructivas…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que si aprovechan bien esta semana podrán ver proyecciones positivas…su número anual es (7) y sugiere que solo rescaten lo que hace bien lo demás déjenlo ir…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, a veces tenemos ganas de iniciar algo, sin embargo quizás sea mejor seguir buscando…su carta anual es “La Luna” y recomienda analizar en calma, y cuando la duda desaparezca continuar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que escuchar consejos de sabios siempre es útil…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que lo espiritual se sentirá fuertemente estos días…su número anual es (18) y sugiere que rescaten solo lo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para Despertar la Intuición, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Magnetismo, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando uno decide el camino a seguir determina su destino…su carta anual es “El Juicio” y recomienda entender con claridad que es lo bueno y que lo malo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si somos artífices de nuestro destino elijamos lo que nos hace bien…el Número (15) les corresponde esta semana y avisa que será fácil caer en discusiones poco favorables, eviten…su número anual es (20) y sugiere que analicen si conviene las amistades que les rodean, buen momento para alejarse…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz Mental, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, será una semana en la que la seguridad que tenían puede cambiar a indecisión…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda analizar y descartar lo que les hace dudar, o resolver no seguir porque no es bueno…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las vibraciones serán favorables…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que si somos flexibles todo se facilita…su número anual es (2) y sugiere que componer es mejor que no hacer nada…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Calma y Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

También puedes ver: