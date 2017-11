Las 5 mujeres del zodiaco que triunfarán en el 2018 Este sí será su año.

La verdad, 2018 pinta para ser extraordinario para la mayoría de los signos. Se trata de un año en el que mucha energía se moverá, tránsitos planetarios impactarán de forma positiva en el zodiaco, pero hay signos que definitivamente brillarán con luz propia y hoy los tengo para ti.

ARIES

En definitiva será un año estupendo, de inicios en el plano sentimental pues se dará la oportunidad de hacer varios cambios que te moverán el piso y te llevarán a valorar lo que habías dado por hecho. Habrá estabilidad económica y podría ser el inicio de nuevos proyectos que te llevarán a un mejor lugar.

GÉMINIS

El 2018 sí será tu año pues estarás más receptiva al cambio, dejarás los miedos atrás e iniciarás una etapa nueva en el amor, estarás más creativa y dispuesta a romper barreras. Habrá cambios de casa, muchos movimientos favorecerán que te centres en el amor y en lo que quieres.

LEO

Podría decirse que el próximo año será estupendo para ti, pues habrá abundancia, podrás avanzar a nivel económico y en lo sentimental no tendrás queja, el amor está de tu lado. Es un año estupendo si no te saboteas, si dejas de lado tu ego y te permites avanzar.

VIRGO

Será un año duro, pero no me queda duda que podrás salir victoriosa. Aunque al final la balanza se inclina hacia lo bueno, es un hecho que los cambios internos que has venido practicando te llevarán a un mejor lugar tanto a nivel emocional como económico.

SAGITARIO

Mejorará mucho tu parte económica, tendrás las metas y el lugar en el que te ves en el mediano plazo y lucharás por cristalizar lo que pensabas no era posible. Es un año de aprendizaje, de retos y situaciones que de sacarán de tu zona de confort.

Te recomendamos en video: