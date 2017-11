Horóscopo de la semana: conoce el mensaje de los astros para tu signo Descubre el mensaje que los ángeles traen para tu signo esta semana.

La tarotista y angelóloga Fátima Gómes nos trae el horóscopo de la semana con el mensaje de los ángeles para nuestro signo. Descubre cómo vienen los próximos días para ti ¡Buena suerte!

Fátima Gómes

En el amor atrévete a lo nuevo, pero mantén algunas bases a fin de no sentirte inestable. Trata de sacarle el mayor provecho a tu experiencia laboral y obtendrás beneficios.

Mensaje del Ángel Omael: Busca la tranquilidad y despójate de pensamientos negativos.

Preocupaciones familiares o de pareja, deberás apelar a toda tu paciencia. La resolución llegará poco a poco si mantienes la calma. En el trabajo nada saldrá como lo planeado; enfócate y planifica mejor tus proyectos, así te fortalecerás y avanzarás.

Mensaje del Ángel Leuviah: Para avanzar necesitas modestia y adaptabilidad.

Cambios en tu relación de pareja favorables que te ayudarán a cortar vínculos de dependencia. En el ámbito profesional, persevera en tus objetivos, pronto habrá éxito y ventajas para ti.

Mensaje del Ángel Rochel: Reflexiona y habla de frente, sin miedo, pero con cuidado para no herir a los demás.

Ordena todas tus ideas y papeles en función de tu objetivo económico, y encara tu trabajo de manera positiva. Disfrutarás de mucha pasión y sensualidad en pareja, deja los problemas para después.

Mensaje del Ángel Jeliel: Revaloriza lo que considerabas indispensable para tu bienestar.

Recuerda que el Universo devuelve lo que tus pensamientos proyectan; no temas de disfrutar con tu pareja todo lo que se merecen. En tu ámbito profesional deberás seguir esforzándote y tratando de disminuir las tensiones.

Mensaje del Ángel Nanael: Hay que ganarse la confianza y cooperación del entorno.

Las cuestiones laborales y económicas están en proceso de solución; habrá buenos y nuevos contratos. Focaliza toda tu astucia en los negocios. En lo afectivo, se disipan dudas y los sentimientos se afianzan; puedes encarar una pareja con compromiso.

Mensaje del Ángel Lecabel: Momento de revisar tu escala de valores.

Comienza un periodo de fortalecimiento a nivel amoroso. Escuchar los sentimientos y aflicciones de tu pareja ayudará a sembrar una etapa de unión y complicidad. Conflictos en el trabajo; recibirás consejos y apoyo sincero, aprovéchalos y valóralos.

Mensaje del Ángel Mebahiah: Déjate llevar por tus deseos más profundos.

A nivel amoroso se abre un periodo de fluidez, armonía y entendimiento; momento de pensar en un compromiso serio. En el trabajo evita las agresiones y aprende a dominarlas, ya que esa no es la forma de imponerse.

Mensaje del Ángel Mahasiah: Relajarte te permitirá disfrutar más de lo que ya tienes.

Las que busquen compañía no sólo la obtendrán, sino que encontrarán relaciones con inmejorables perspectivas de futuro. En lo laboral una noticia alterará tu equilibrio, pon las cosas en orden y no magnifiques los problemas.

Mensaje del Ángel Asaliah: Mejor trata de pasar desapercibida; evitarás malas energías.

Si deseas mejorar tus finanzas, espera el momento adecuado para invertir tus ahorros; no te apresures ni te dejes llevar por promesas. Sorprenderás a tu pareja con un cambio de actitud que renovará la pasión y el romanticismo.

Mensaje del Ángel Poiel: Se prudente al criticar a quienes quieres mucho.

En el trabajo es hora de invertir en nuevas estrategias y no quedarse con aquellas que no han resultado. Gánate el corazón de quien amas y no arruines con reclamos fuera de tiempo y forma.

Mensaje del Ángel Ielahel: Si la soledad te deprime, evita aislarte.

En la pareja todo marchará sobre rieles, pero no te muestres tan posesiva, podrías provocar rechazo. Confía en tu capacidad analítica; gracias a ella lograrás convencer a quienes deben apoyarte en tus planes de progreso laboral.

Mensaje del Ángel Lehaiah: No temas aceptar nuevos desafíos en el amor.