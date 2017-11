Horóscopo de Mhoni Vidente para el amor, el dinero y el trabajo No te pierdas las predicciones de nuestra vidente de cabecera.

ARIES

Semana de muchas oportunidades de crecimiento laboral, serán días clave en los que recibirás propuestas para puestos de mayor jerarquía. Cuídate de dolores de intestino o úlceras, trata de ir con tu médico. Has pasado por momentos difíciles con tu pareja, pero debes de hablar antes de que ya no haya solución a sus problemas. Decides tomar algunos cursos para estar mejor preparado en tu vida laboral. Te pagan una deuda del pasado, intenta ahorrar algo de dinero para que no sufras en fin de año. Comienza a buscar socios para ese negocio que tienes en la cabeza. Para los solteros serán días para conocer a personas muy compatibles. Además te buscará un viejo amigo para salir en plan romántico. Sigues con la dieta y el ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 04, 33 y 71.

TAURO

Debes aprovechar esta semana para aplicarte en temas académicos, ya sea para titularte o poner en orden todos tus papeles. Cuidado con problemas de hernias y trata de ir con tu médico. Te busca un amor del pasado para volver a salir, piénsalo muy bien y no tomes una decisión precipitada. Te pagan unas comisiones que te debían, te recomiendo guardar ese dinero para imprevistos. Procura estar más cerca de tu familia y amigos, ellos siempre están ahí cuando los necesitas. Si piensas en hacerte una cirugía estética, ésta es la mejor semana para ello. Tu relación de pareja estará a prueba, hablen de sus problemas para ver si tienen solución. Piensas en poner un negocio para el mes de diciembre, te va a ir de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de noviembre con los números 31, 22 y 90.

GÉMINIS

Esta semana será decisiva en tu relación de pareja, pues estarán hablando sobre si continuar o darse un tiempo, recuerda que tu familia te puede dar buenos consejos. Sigues con mucho trabajo y supervisión por parte de tus superiores, tú esfuérzate para que te tomen en cuenta a la hora de los ascensos. Recibes un bono o te dan una parte del aguinaldo, no gastes apresuradamente, recuerda que en fin de año hay gastos. Trata de no salir tanto a fiestas y concentrarte más en tus estudios y trabajo. A los solteros los buscará un amor del signo Aries o Piscis. Cuídate de problemas de nervios o pulmones, trata de dejar un poco el cigarro y hacer más ejercicio. La familia se reunirá por el cumpleaños de alguien muy querido. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de noviembre con los números 03, 27 y 61.

CÁNCER

Han sido días difíciles económicamente, por lo que esta semana analizas vender algunas cosas para ayudarte, recuerda que las cosas materiales se pueden recuperar y ahora lo primordial es que estés tranquilo. También va a haber muchas presiones en el trabajo por cambio de jefes. Comienza a planear tus vacaciones para relajarte después de esta racha de tensiones. Te va a buscar un amigo para emprender un negocio. Habrá algo de roces con tu pareja por cuestiones de dinero, trata de hablar y que estas situaciones pasajeras no influyan mucho en tu futuro. Un amigo del signo de Libra o Aries se está enamorando de ti, no seas cruel si no sientes lo mismo. Trata de salir a caminar en las mañanas para que tu energía positiva se multiplique y te relajes. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 23 y 16.

LEO

Semana de mucho análisis y crecimiento personal, pues empiezas a sentar cabeza con tu pareja y dejas un poco de lado las fiestas. Recibes un dinero extra en el trabajo, procura ahorrarlo para los regalos de navidad. Tomas algunos cursos para destacarte en tu vida laboral. Para los que están solteros serán días de muchas salidas, especialmente con personas de los signos Aries, Sagitario y Capricornio, que serán los más compatibles contigo, sólo recuerda no idealizar a las personas. Tendrás que estar muy cerca de tu familia y dando apoyo emocional por la enfermedad de alguien muy cercano. Trata de apartarte un poco de las redes sociales y el celular para que duermas más. Cuídate de problemas de garganta, ve al médico. Tendrás un golpe de suerte el 08 de noviembre con los números 21, 03 y 99.

VIRGO

Semana de mucho trabajo y nuevos proyectos, es momento de empezar a planear más tu futuro y pensar en emprender un negocio que te garantice estabilidad económica. Serán momentos de mucha suerte en el amor, date la oportunidad de salir y conocer a más personas. En cuestiones de salud, es importante que te hagas un chequeo completo. Acércate más a tu familia y trata de no pelear por dinero con tus seres queridos, recuerda que ellos siempre han estado para ayudarte cuando se los pides. Realizas varios cambios en tu casa o reacomodas tus muebles. Te recomiendo empezar a planear tus vacaciones para fin de año, si es posible piensa en salir al extranjero para renovar todas tus energías y empezar 2018 con las mejores vibras. Tendrás un golpe de suerte el día 09 de noviembre con los números 01, 22 y 27.

LIBRA

Semana perfecta para reinventarte en muchos aspectos, comienzas a hacer ejercicio y alimentarte bien para verte de lo mejor por cuestiones de salud. Tendrás muchas juntas de trabajo y te ofrecen un contrato nuevo, mejor pagado. Trata de guardar silencio sobre tus planes de negocio para que no te lo salen, a los Libra siempre los rodean las malas vibras y envidias. Empiezas una relación amorosa, sólo recuerda que no debes intentar comprar el cariño. Te recomiendo cortarte el cabello y vestirte de amarillo el 09 de noviembre para renovar tus energías y que la fortuna esté de tu lado durante todo el mes. Trata de tomar mucha agua para purificar tu cuerpo. Tu ángel de la guarda te manda decir que nunca dejes de confiar en tu fuerza interior. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 41 y 29.

ESCORPIÓN

Van a ser días de muchas ocupaciones en la escuela o en el trabajo, sólo trata de administrar mejor tu tiempo para que no te presiones de más. Habla con tu pareja para solucionar sus problemas. Este es el momento ideal para que cambies de look y renueves tu guardarropa. Tramitas tu visa y pasaporte para irte de viaje. Te proponen un negocio un familiar, acéptalo e inviértele mucha energía para que prospere. Entras al gimnasio o decides empezar una rutina de ejercicio. Trata de dormir más, recuerda que tu cuerpo y mente necesitan relajarse. Tu ángel de la guarda te recomienda siempre dar lo mejor de ti y dejar de lado el miedo al fracaso que a veces hace que te estanques. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 31 y 26. Tendrás mucha compatibilidad con personas de los signos Piscis y Escorpión.

SAGITARIO

Semana de analizar tu personalidad y tratar de ya no ser tan impulsivo, ya que eso a veces te trae muchos problemas con tus seres queridos. Te llegará una propuesta de trabajo que te traerá mucha estabilidad económica. Hazte un chequeo médico completo. Te va a llegar la oportunidad de salir de viaje, aprovéchala para relajarte. Tu ángel de la guarda te manda decir que si tienes la suficiente fe se te cumplirá todo lo que pidas. Tendrás un golpe de suerte el día 08 de noviembre con los números 09, 13 y 22. También te espera una sorpresa amorosa que te dará mucha felicidad. Trata de pagar tus deudas de tarjeta para que no te estreses a fin de año. Un viejo amor te busca para volver a salir, debes tener cuidado, pues es probable que vuelva a pasar lo que los hizo terminar la primera vez.

CAPRICORNIO

Va a ser una semana de momentos difíciles por la enfermedad de un familiar, todo va a salir bien, pero debes de poner mucho esfuerzo para mantenerlos unidos. Protégete de las envidias y malas vibras con una cadena de plata o un anillo de cobre. Tu ángel de la guarda te dice que debes escuchar tus sentimientos y no poner una coraza contra el amor. Te vas de viaje o decides cambiarte de ciudad para darle un nuevo rumbo de vida. Te llega un dinero por parte de un préstamo o te pagan parte del aguinaldo. Ten cuidado con problemas de salud, haz mucho ejercicio y come sano para prevenir enfermedades. En cuestiones amorosas, conocerás a personas nuevas de los signos Tauro, Aries y Escorpión, con las que serás muy compatible. Tendrás un golpe de suerte día 09 de noviembre con los números 04, 33 y 21.

ACUARIO

Semana de mucha carga de trabajo y presiones en la oficina, recuerda que aunque el estrés sea mucho debes de hacer todo con la mejor actitud. Inicias con una nueva rutina de ejercicio y continúas con la alimentación sana. Un amigo del signo de Cáncer o Leo te busca para que lo aconsejes sobre su relación amorosa, trata de pensar muy bien en lo que dirás. Un familiar te va a pedir dinero prestado, intenta ayudarlo. Ten cuidado con dolores de cabeza o pecho, trata de ir con tu médico. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos de tu vida son cuando lo disfrutas con el amor. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de noviembre con los números 32, 10 y 87. Trata de ponerte algo de plata y vestirte con colores fuertes para que tengas más fuerza espiritual.

PISCIS

Semana de algunas preocupaciones en tu vida personal, sientes que tu relación amorosa se complica, sólo trata de no ser tan dramático. Serán días de mucho trabajo o proyectos nuevos por los que estarás tiempo extra en la oficina, tómalo con calma y recuerda que la recompensa llegará pronto. Ten cuidado con problemas de piel o cabello, trata de consultar a un dermatólogo. Un viejo amor del signo Libra o Leo para reclamarte asuntos del pasado, tienes que ser maduro para solucionar la situación de la mejor manera. Comienzas a planear tus vacaciones de diciembre. Tendrás un golpe de suerte el día 07 de noviembre con los números 03, 09 y 20. Es tiempo de madurar y formar un patrimonio para tu futuro. Te recomiendo renovar energías sacando de tu clóset toda la ropa que ya no utilizas y donarla a la caridad.

