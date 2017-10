5 Razones por las que todas necesitamos tener una amiga Escorpio en nuestra vida Si tienes una amiga Escorpio, seguro te identificarás con esto

Los Escorpio son una verdadera montaña rusa de emociones. Son intensos y apasionados y les encanta cavar profundo para descubrir misterios y llegar a la verdad. Son ferozmente leales y esperan lo mismo de sus amigos. Son lentos para perdonar y pueden emitir algunos comentarios bastante duros cuando están estresados pero no dejan de ser un signo arriesgado, apasionado y una compañía divertida.

Estas son las razones por las que tener una amiga escorpio es lo mejor

No tiene miedo de decirte la verdad

Siempre mirarán a los ojos para decirte las cosas como son. Los escorpio no tienen filtro y por más desagradable y difícil que sea, sus palabras tienen un gran valor. No se trata de un acto de crueldad, sino de transparencia y sinceridad absoluta. Esto ayuda a tener una relación sana, simple y libre de hipocresía: por eso, a largo plazo, se convierten en los mejores amigos.

Siempre querrá hacerte lucir lo mejor posible

Tu amiga Escorpio no sólo te dirá tus verdades para que te des cuenta de tus acciones, sino también te ayudará a que te veas más guapa que nunca. Si vas de compras con ella, seguro te dirá que no se te ve bien lo que elegiste o que ese vestido se te ve increíble. Y sí, dan los mejores regalos de cumpleaños pues saben exactamente lo que te gusta (y se empeñan en buscarlo).

Tiene grandes ambiciones

Son personas bastante ambiciosas y muy persistentes. No se conforman y en general, no les da miedo trabajar duro para obtener lo que desean. Siempre buscan la forma de vencer todos los obstáculos que les pongan enfrente y si ven que algo merece la pena un mayor esfuerzo, lo hacen. Así que no dudes que tu amiga Escorpio hará todo por impulsarte. No lo tomes como que sólo te presiona u obliga, al contrario, agradece que está ahí para ayudarte a que sigas tus sueños.

Te defenderá a morir

Los Escorpio son muy apasionados con sus emociones y entre que suelen decir siempre la verdad y ser un poco hirientes, son el mejor escudo protector. Son muy celosos con tu amistad y si alguien te hace daño, ten por seguro que estarán ahí para defenderte. Las chicas Escorpio son muy ingeniosas y suelen tener esta “intuición maternal” con la que te sacará de problemas o de malas compañías.

Es la mejor psicóloga

Las personas de este signo siempre buscan congeniar bien con las personas que les importan. Pero no sólo hacen todo por escucharte cuando tienes problemas sino que también demuestran gran empatía para ayudarte a resolver las dificultades e incluso son capaces de llorar contigo. Sin duda, su naturaleza sincera te hará darte cuenta de tus errores y te guiarán para que hagas una introspección sanadora. Tener una amiga Escorpio es como tener tu propia terapeuta gratis y al momento que lo requieras.