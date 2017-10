Este es el amor que mereces (y cómo encontrarlo) según tu signo del zodiaco Encontrar el amor no es fácil pero tu signo del zodiaco te ayudará

Cada signo del zodiaco muestra un enfoque único para el amor. Algunos son más conocidos por provocar corazones rotos y otros por ser el corazón roto. Algunos se entregarán profunda y emocionalmente, mientras que otros se verán despreocupados y rebotarán de corazón en corazón hasta que encuentran al verdadero amor.

¿Quieres saber más sobre el amor que mereces según tu signo y cómo encontrarlo? ¡Sigue leyendo!

Aries

Te gusta ser la primera en todo. Los Aries son ambiciosos y temerarios, no tienen miedo de ir directo y con todo a su amante, y por lo general no aceptarán un "no" por respuesta. A veces pueden ser agresivos y desempeñar el papel de "héroe" cuando se trata de salvar la relación.

Como Aries, siempre trabajas duro para obtener lo que quieres. Por lo tanto, para obtener el amor que se mereces, busca a alguien que no le tenga miedo a tu naturaleza ardiente, que busque la cima y que intercatúe con tus deseos vitales.

Tauro

A pesar de que tu signo está representado por el toro obstinado, puedes ser tímida cuando se trata de amor. Tauro es gobernado por el planeta Venus (belleza y amor). Las personas bajo el signo de Tauro tienen la naturaleza positiva más genuina del zodíaco y se merecen a alguien que sepa cómo valorar y combinar esa positividad.

Mereces a alguien que sea igualmente amable, estable y afectuoso. Usa tu actitud calmada para atraer a esta persona y continúa abriéndote a ellos incluso cuando te sientas demasiado incómoda pues al final, sabrás cuándo será correcto o no seguir acercándote.

Geminis

Como mencioné antes, Geminis puede rebotar hasta encontrar amantes que complementen su enfoque enérgico y aireado de la vida. Son los comunicadores del zodíaco y se sabe que son intelectualmente dotados y fácilmente adaptables.

Géminis puede enamorarse profundamente, pero es difícil porque están en constante cambio. Merecen a alguien que pueda mantenerlos alerta, no necesita consistencia y ama la aventura. Los géminis necesitan que su pareja comprendan los altibajos y vaivenes de sus personalidades y que disfruten juntos de la montaña rusa emocional que representa este signo.

Cáncer

Los Cáncer son un cúmulo infinito de emoción e imaginación. Tienen un deseo intrínseco de nutrir y dar felicidad a los demás. A menudo, tienen un deseo de agradar que los vuelve vulnerables y fáciles de herir.

Merecen a alguien que sepa cómo lidiar tranquilamente con esos cambios de humor y que pueda ofrecer un toque estable hacia su sensibilidad por el mundo. Usa tu encanto inocente para atraer a esa persona especial y asegúrate de no sólo dar, sino también tomar.

Leo

Audaz y entusiasta, los Leo generalmente no tienen problemas para pedir el amor que merecen pues los gobierna el corazón. Son líderes natos y ferozmente leales a sus seres queridos. Sin embargo, debido a que son orgullosos y confiados, los Leo pueden ser víctimas de los manipuladores. Viven para la adulación, por lo que cualquiera que sea confabulador pero encantador, puede arruinarlos.

Leo, aléjate de cualquiera que no te felicite o complemente genuinamente. Encontrarás el amor que mereces en un amante leal que te adore y te ponga en el punto de mira al que perteneces.

Virgo

Los Virgo son organizados y prácticos, valoran la pureza y la simplicidad en el amor. Pueden parecer fríos, pero esto generalmente se debe a su naturaleza tímida y perfeccionista. En el fondo, son amables y cálidos.

No expresan sentimientos muy fácilmente, por lo tanto, los demás pueden no estar seguros de sus intenciones. Virgo encontrará el amor que merece en alguien que sepa cómo satisfacer sus necesidades más específicas y que sea lo suficientemente leal como para quedarse y extraer la luz interior que mantienen tan bien escondida.

Libra

Una gran palabra para resumir Libra es "armonía". Están representados por las escalas y aplican una búsqueda eterna de equilibrio en su vida. Son pacificadores y enamorados del amor. Se sabe que se enamoran fácilmente y podrían beneficiarse de ser más prácticos, ya que son románticos.

Los libra se merecen a alguien que pueda ofrecerles variedad y aventuras, al mismo tiempo que aceptan su necesidad de mantener la armonía y el equilibrio.

Escorpión

Escorpio no conoce el significado de la apatía. En todo lo que hacen, desde el sexo y el amor hasta las amistades, son apasionados. Son intensos, misteriosos, sensuales y celosos. Cuando están enamorados, transforman a sus amantes, llevándolos a profundidades que son deliciosamente oscuras, como algo sacado de Twilight.

Los Escorpiones merecen a alguien que esté lo suficientemente calmado como para manejar sus extremidades, que les asegure fidelidad cuando ataquen los celos y que sea bueno en la cama.

Sagitario

Este signo es conocido por ser inquieto, independiente y aventurero. Son sociales y buenos para mantener amistades. En el ámbito de la relación, sin embargo, puede ser bastante difícil enamorar a un Sagitario. Debido a que están tan abiertos a nuevas experiencias y quieren vivir sus vidas al máximo, es difícil para ellos establecerse.

Este letrero merece a alguien que es extrovertido y puede satisfacer su pasión por los viajes, alguien que puede llevarlos a nuevos lugares y unificarse a su positividad y alegría.

Capricornio

Este signo ama la estructura y el orden y tiende a ser bastante serio. Los Capricornio tienen los pies en la tierra y corren junto al ritmo de su propio tambor. En el amor son tercos y tienden a nunca darse por vencidos con alguien incluso después de que se hayan ido. Tienen estándares elevados y a veces, intentan influir en el otro para que se ajuste a la imagen de su pareja ideal.

Los capricornio merecen a alguien que sea serio acerca de sus sentimientos, flexible a sus necesidades y naturalmente feliz de agregar la luz que este signo necesita en su vida.

Acuario

Este signo es independiente, humanitario y fuerte. Al igual que Capricornio, las personas nacidas bajo el signo de Acuario tienen grandes expectativas para las personas en su vida. Quieren encontrar personas similares a ellos, es decir, personas con una integridad profunda, intelectuales y honestas. En el amor, también tienen altos estándares por lo que les lleva un tiempo abrirse a sus amantes.

Un Acuario merece a alguien que sea perceptivo a estos altos estándares y trabaje duro para impresionarlos.

Piscis

Las personas de este signo a menudo contienen un poco de cada signo dentro de ellos. Poseen una dualidad pues son compasivos y comprensivos con los demás, pero suelen mantener sus verdaderos sentimientos en lo más profundo.

Los Piscis son eternamente creativos y dulces por naturaleza. Son vulnerables con sus corazones pero sin dejar de ser el signo más sabio del zodíaco. Son hábiles para adaptarse a cualquier entorno.

Los Piscis se merecen a alguien que sepa cómo salir a la superficie de su mundo interior, hacer realidad sus sueños y compartir una perspectiva de vida igualmente compasiva. Usa tu talento escapista para atraer a esta persona que logrará ponerte sobre la tierra.