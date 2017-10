Horóscopo de Mhoni Vidente para el último fin de semana de octubre Así te irá en la salud, el dinero y el amor.

ARIES

Fin de semana de trabajo extra, muchas tareas y ocupaciones personales, especialmente con la revisión de tus finanzas y pagos de deudas atrasadas, recuerda que tienes que ser más organizado para que no te coman las prisas. Un familiar te dará una noticia fuerte que te mantendrá pensativo, pero debes ser fuerte para dar el apoyo emocional que te piden. A los que están casados tienen un embarazo en puerta. Los demás tendrán días muy apasionados con su pareja, sin embargo, deben dejar los celos a un lado para no gastar la relación, recuerda que lo importante es la confianza. Te compras ropa o zapatos para tus próximas vacaciones. El sábado tendrás muchas fiestas, sólo trata de no tomar mucho alcohol y dejar los vicios como el cigarro. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 21, 08 y 77.

TAURO

Éste será un fin de semana de renovación en varios aspectos de tu vida personal, especialmente en cuestiones amorosas, pues conocerás a personas muy afines a ti de los signos Leo, Libra o Capricornio. El sábado te llegará un dinero extra que no esperabas, trata de ahorrar para los gastos de fin de año. Debes controlar tu carácter y enojos para evitar los problemas con tus compañeros de trabajo. Comienzas a planear tus vacaciones para el mes de noviembre. Tendrás muchas fiestas este sábado y una reunión familiar el domingo. Noviembre será un mes de muchos cambios en tu vida personal, así que prepárate para vivirlos al máximo y con la mejor actitud. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 04, 23 y 52, trata de poner tu día de nacimiento para que la energía positiva se multiplique.

GÉMINIS

Viernes de mucho trabajo atrasado por el cierre de mes, es importante que aprendas a administrar mejor tu tiempo para que no te veas tan presionado. Te pagan una deuda o te llega un dinero extra. Un amor del pasado te buscará este viernes para intentar volver, sólo piénsalo muy bien antes de tomar una decisión. Arreglas tu casa o compras muebles para esta navidad. Estarás melancólico por esas personas que ya no están contigo, trata de siempre recordar lo bonito para no entristecer. Te van a invitar a salir de viaje el fin de semana, aprovecha para renovar energías. Actualizas tu seguro de carro. Ten mucho cuidado con el alcohol, recuerda que con unas copas encima siempre haces cosas de las que te puedes arrepentir después. Vas a tener un golpe de suerte el sábado con los números 41, 28 y 77.

CÁNCER

Este fin de semana analizarás mucho tu rumbo en la vida y tomarás decisiones importantes para tu futuro. En el amor estarás indeciso sobre continuar con tu relación o terminarla, yo te recomiendo ver hacia adentro de ti mismo para reflexionar sobre lo que estás haciendo mal y que podrías mejorar para ser feliz, recuerda que muchas veces tú mismo te saboteas. Arreglas papeles de Hacienda. Vendes tu carro o lo cambias por uno más reciente. Será un fin de semana de muchas fiestas y conocer amigos nuevos que permanecerán en tu vida. Un familiar te pedirá dinero prestado, trata de apoyarlo. Cuídate de dolores de cuello o cadera, ve con un quiropráctico. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de octubre con los números 05, 44 y 31. Procura no alejarte tanto de tu familia, siempre serán tu apoyo.

LEO

Este será uno de los mejores fines de semana para los Leo, pues habrá muchas fiestas en las que conocerás nuevos amigos y reuniones con la familia. No dejes que las presiones del fin de mes en el trabajo arruinen la felicidad y bienestar que tendrás. Vas a recibir un dinero extra por un bono, te recomiendo usarlo para pagar deudas que tienes pendientes. Una persona interesada en ti románticamente te invitará a pasear o salir en un viaje corto cerca de tu casa. Te compras ropa y zapatos para una fiesta muy importante que tienes en noviembre. Ve con tu médico para tratar esos dolores de estómago o intestino que te aquejan, además procura no comer tanto en la calle ni excederte con el alcohol y el cigarro. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar el 27 de octubre con los números 27, 08 y 99.

VIRGO

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones de dinero y juegos de azar con los números 07, 66 y 15. Este viernes saldrás con amigos y convivirás con personas del trabajo afuera de la oficina, sé cauteloso y no hables de más, recuerda que puedes tener problemas si no eres discreto. Alguien interesado en ti te invita a salir en una cita romántica. Inicias tus clases de idioma. Arreglas tu casa o compras muebles para renovar las energías. Si estás casado, cuídate de las infidelidades y trata de hablar con tu pareja para entenderse más. Toda la suerte estará de tu lado con trámites de gobierno o de documentos oficiales. Te llegará una visita sorpresa que te dará mucho gusto. Te enteras de que una ex pareja va a tener un bebé. Cuídate de dolores de cabeza o estrés, sal a caminar o trata de meditar.

LIBRA

Este fin de semana empieza en tu vida una etapa de renacimiento y cambio de mentalidad, pues es momento de sentar cabeza y formar un familia. También inicias los trabajos para emprender ese negocio que has tenido en mente desde hace años y no te habías animado, recuerda que el que no arriesga no gana. Te recomiendo tomar cursos para estar más preparado para los retos que se te avecinan. Procura no ser tan celoso con tu pareja. Es tiempo de vaciar tu clóset o desocupar todo lo que no sirve para renovar energías. Si eres soltero, un amor del signo Aries o Libra te estará buscando mucho en estos días. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 31, 27 y 88. Procura estar más alerta en la calle para evitar accidentes. Tendrás muchas fiestas y reuniones familiares, sólo trata de descansar bien.

ESCORPIÓN

Fin de semana con mucha diversión y fiestas con los amigos, sólo recuerda no tomar mucho alcohol o comer de más porque tu signo batalla mucho con los problemas de peso. Debes ser más cuidadoso con tu salud y acudir con un profesional que te dé la mejor dieta, que no sólo te ayude a adelgazar, sino también a sentirte mejor. Te rodearán muchos chismes en el trabajo, trata de que no te afecten ni hacerlos más grandes. Te vas de viaje o decides visitar a tu familia. Serán días de muchas sorpresas amorosas y conocerás a personas muy compatibles con las que podrías entablar una relación. Sé más precavido en la calle para evitar robos. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 41, 29 y 80. No te mantengas tan alejado de tu familia, te recomiendo organizar una reunión para reencontrarse.

SAGITARIO

Fin de semana de mucha suerte en cuestiones profesionales, se avecina un ascenso y te ofrecen un puesto nuevo. También es el momento ideal para comenzar un negocio propio que te traerá mucha estabilidad económica. Si estás pensando en hacerte una cirugía estética, estos serán los mejores días. Te decides a cambiar de look. Trata de estar al pendiente de tu mamá, pues va a estar algo delicada de salud. acompáñala al médico. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. En cuestiones amorosas, los Sagitario que están solteros conocerán a muchas personas afines, sin embargo, no debes jugar para que nadie salga lastimado. Los casados entran en una etapa muy estable de su matrimonio. Cuídate de dolores de cabeza o presión alta, ve al médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 21.

CAPRICORNIO

Fin de semana de muchas sorpresas agradables en muchos aspectos de tu vida. Debes tener mucho cuidado con problemas de salud, especialmente con dolores de cabeza o de espalda, debes de ir con un médico para hacerte un chequeo completo. Tramitas tu visa o pasaporte para salir de vacaciones fuera del país empezando 2018. Te llega un dinero extra o te pagan una deuda, te recomiendo ahorrarlo para los regalos de navidad y fin de año. Cambias tu computadora o tu celular por uno nuevo. Te invitan a una fiesta el sábado y tendrás mucha suerte en el amor a primera vista, trata de estar alerta para que no se te pase. Los Capricornio que están casados tendrán una sorpresa de embarazo. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 25, 66 y 81. Ya no pongas más pretextos y comienza a ejercitarte.

ACUARIO

Fin de semana con muchas presiones en el trabajo por cosas pendientes y cierre de mes, sólo recuerda no discutir con tus jefes y ser más prudente con tus emociones para evitar problemas en el futuro. Procura salir a las fiestas que te inviten, pues conocerás a una persona con la que serás muy compatible en cuestiones amorosas del signo de Piscis o Libra. Terminas de pagar tus tarjetas de crédito y empiezas a ahorrar para comprar una casa. Si te invitan a salir de viaje no dudes en aceptar para desestresarte. Acude con un médico para checarte cuestiones hormonales. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 14, 23 y 18, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Te recomiendo vestirte de los colores azul y blanco para atraer las buenas energías. Controla tus enojos y sé más paciente.

PISCIS

Este viernes tendrás muchas presiones en el trabajo, no dejes que arruinen tu fin de semana completo, pues será de mucha convivencia con tus amigos y familia. Cuídate de los chismes, una mujer morena que te tiene envidia y le pondrá trabas a tu carrera profesional, te recomiendo darte baños de agua bendita y amarrarte un listón rojo en el tobillo para protección. El sábado haces cambios en tu casa para renovar energías y recibir a tu familia de visita. Es momento de hablar con tu pareja para pasar a un nuevo nivel de la relación. Preparas un viaje para el mes de noviembre. Te busca un amor del pasado para aclarar problemas y por fin cerrar ese círculo. Tendrás un golpe de suerte el día 29 de octubre con los números 24, 17 y 09. No desistas y trata de seguir con el ejercicio y alimentación sana.