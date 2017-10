Zita Tarot nos trae el horóscopo y la numerología para los últimos días de octubre Esta semana Zita Tarot nos trae nuevas predicciones para todos los signos.

…Amigos esta es una semana en la cual las energías aparecen movidas, llenas de tentaciones para caer en el espacio de las inseguridades y lo oscuro, cuando uno está advertido no debería errar en tomar el camino incorrecto, al contrario, se agradece los avisos porque ellos son los que nos advierten sobre aquello que no nos hace bien o nos puede llevar a situaciones poco agradables, es importante recordar que es lo bueno y que lo malo para no caer en tentaciones y hacer rituales que no son positivos, o que nos pueden llevar a abrir portales que luego no podrán manejar, o los acercarán a instancias complejas energéticamente, recuerden siempre, como una sugerencia de mi parte, que todo aquello que los puede acercar a lo desconocido, asociado a lo sobrenatural, si no se está preparado para aquel encuentro, pues no se debería hacer porque cuando tengan que enfrentar algo que no conocen, y no tengan los instrumentos para hacerlos, podrían invadir espacios que es mejor no visitar en la medida que no sabemos cómo movernos en los mismos, ni tampoco con que sorpresas podremos hallarnos, tratemos de seguir el camino correcto, hacer obras de amor y ayudar inocentes indefensos de cualquier especie, es la forma más hermosa de atraer las energías positivas a través de la felicidad de los otros, buenas vibras para todos los seres buenos y de buen corazón, asíseráasísrea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, etapa de reconstrucción, llegan propuestas y todo fluye hacia cambios productivos…su carta anual es “La Templanza” y recomienda mantener calma y esperar que lo bueno toca su puerta…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo va para mejor, mantengan calma…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que se vienen nuevas actividades en los negocios que uno hace…su número anual es (14) y sugiere que aparecen otras opciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para mantener calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Ecuanimidad, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, siguen las buenas vibras rodeándonos, lo que permite podamos hacer cosas que dejamos y podemos retomar para cerrar ciclos…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda solo ir tras la luz…su Vibración Numerológica de esta semana predice que somos artífices de nuestro propio destino, cuidado en ver luz donde no la hay…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que quien te hace feliz es aquel que te respeta y valora…su número anual es (9) y sugiere que uno debe ser líder de un mismo, no alguien más…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz Mental, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, todo está en uno mismo, nada ni nadie podrá sacarnos del camino de la luz y el éxito si nosotros lo decretamos así…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar, pero analizando lo que se nos dice…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la fortaleza está en nosotros, el poder también…el Número (11) les corresponde esta semana y avisa que no permitan las dudas los invadan, decretemos positivo en voz alta y para adelante…su número anual es (6) y sugiere que no discutamos con tontos ni por tonteras…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Divinidad, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buen período para mantener la calma en todo sentido, no lanzarse a hacer nada sin antes repensarlo mucho…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda sujetarse antes de hacer nada, es mejor período de análisis y de espera…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la moderación ayudará a ver lo que no habían percibido…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que hay que preocuparse de aquellos que no atienden hace rato…su número anual es (11) y sugiere que ante la duda mejor esperar, analizar y luego decidir…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para aterrizarlos en la realidad, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando ya se pensó la estrategia a seguir es buen momento de llevar a la práctica las acciones correspondientes…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda ver el panorama completo y a partir de aquello elegir lo más apropiado…su Vibración Numerológica de esta semana predice que una renovación no es fácil, pero a veces es necesaria…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que si hay que cambiar las cosas deberemos proyectar primero las consecuencias…su número anual es (10) y sugiere que no se dejen llevar por sus ímpetus, vayamos paso a paso…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Energía Controlada, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, buen período para practicar el sentido común, lo que no es bueno mejor no hacerlo, y si lo hacen asuman consecuencias…su carta anual es “El Demonio” y recomienda que van a estar tentados a cometer errores, sean prudentes…su Vibración Numerológica de esta semana predice que mejor ir lento para poder rectificar a tiempo…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que si están acelerados mejor poner riendas a su ímpetu…su número anual es (15) y sugiere que eviten correr, mejor caminen, y eso es hasta en lo físico para evitar accidentes…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles mucha luz, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, vienen con la energía del que dirige, sigan con ese empuje y busquen aquello que los llevará hacia todo lo bueno para su vida…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda realmente seguir solo lo que nos hace bien…su Vibración Numerológica de esta semana predice que sean cautelosos antes de tomar una decisión…el Número (9) les corresponde esta semana y avisa que sean precavidos y no sigan instancias oscuras, solo la luz…su número anual es (16) y sugiere que por seguir a los demás pueden hacer cosas poco positivas…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para enseñarles el camino hacia la luz, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se está en equilibrio inevitablemente se fluye hacia instancias de mayor productividad por eso no confundir equilibrio con estancamiento…su carta anual es “La Justicia” y recomienda tomar con calma las nuevas posibilidades para elegir lo mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que energéticamente se percibe vibraciones de éxito…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que están con buen pie para alcanzar lo que buscan…su número anual es (8) y sugiere que paso a paso todo es más seguro…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Dominio de ustedes mismos y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, pasan de no saber qué hacer a querer hacer mucho, mejor no se vuelvan locos y deténganse un poco…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda no correr menos si se está acelerado…su Vibración Numerológica de esta semana predice que para alcanzar la felicidad hay que estar en armonía…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que para ser flexible hay que detenerse a ver, oír y escuchar…su número anual es (7) y sugiere que un poco de meditación atrae luz que lleva al éxito…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles Serenidad de pensamiento, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana en la que las esperanzas fluyen nuevamente ante las opciones que se presentan…su carta anual es “La Luna” y recomienda no permitir que las energías negativas de otros les quiten su fortaleza…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hacemos obras de amor y decretos positivos siempre aparece una buena ocasión inesperada…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que apelen a sus experiencias para resolver lo de hoy…su número anual es (18) y sugiere que no recordar lo negativo solo rescaten lo positivo de lo que vivieron y úsenlo para avanzar hoy…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Luz y Calma, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, período en el que puede se sientan con poco ánimo, no importa, hagan decretos positivos en voz alta y atraerán lo decretado…su carta anual es “El Juicio” y recomienda no descartar nada en estos momentos porque podrían errar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que mejor estar tranquilos, en casa, y cualquier cosa hacerla con prudencia…el Número (12) les corresponde esta semana y avisa que deben tener mucho tacto para lo que hagan y digan…su número anual es (20) y sugiere que meditar les colaborará a ser más cautelosos…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles riendas a sus emociones, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, siguen con mucha energía razón por la cual es importante que la manejen para no dejarse arrastrar por ella y tomen decisiones equivocadas…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda no dejar de lado evaluar todo…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la confianza en uno mismo es importante, siempre y cuando no dejemos de evaluarnos a nosotros mismos…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que cerrarse a sus ideas, sin escuchar sugerencias, puede alejarlos del éxito…su número anual es (2) y sugiere que traten de controlar su ímpetu para poder canalizar tanta energía de forma más positiva…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para ayudarles a meditar, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Dominios, asíseráasísea, cariños…