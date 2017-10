Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros esta semana Esto es lo que vendrá para ti en el amor, el dinero y el trabajo.

Esta semana Mhoni Vidente te trae todo lo que deparan los horóscopos y la suerte que te presagia tu carta del tarot de esta semana.

ARIES

Tu carta en el tarot esta semana es la Estrella, por lo que no debes de dejar de tener fe y esperanza de que todos tus objetivos financieros se van a cumplir. También significa que debes tener más equilibrio en tu vida sentimental y dejar a un lado los celos sin razón. Tu signo es muy temperamental y eso provoca que tengas muchas discusiones, pero tienes que estimular la paciencia para no complicarte la vida. La Estrella también te previene de enfermedades, así que ve a hacerte un chequeo completo con tu médico. Tú número de la suerte es el 17, así que todo este año tienes la fortuna de tu lado, aprovéchala para lograr todo lo que deseas. Los signos más compatibles contigo serán Piscis, Leo y Virgo, tanto para el amor como para firmar negocios nuevos. Tus números de la suerte son 31, 27 y 09.

TAURO

La carta que salió para tu signo esta semana es El Mago, lo que significa que tu fuerza espiritual va a estar muy elevada en estos días y podrás lograr quitarte todo lo negativo. Debes tener cautela con las personas que se te acerquen con intenciones amorosas, recuerda ser un poco más desconfiado. El Mago te va a dar en estos días todo lo que necesitas para tener éxito, sin embargo, es importante que estés consciente de que también tienes que pulir tus habilidades para lograr tus objetivos. Terminas una relación amorosa y empiezas otra, tómalo con calma para que nadie salga lastimado. Tu número cabalístico el 1 y tu meta en la vida es triunfar en todo lo que te propones, intenta no ser vanidoso y cuidarte de los impulsos que te pueden llevar a actuar mal. Tus números de la suerte son 27, 88 y 90.

GÉMINIS

Tu carta es Los Amantes y tu número cabalístico es el 6, lo que quiere decir que a tu signo lo domina el sexo y pasión, porque siempre debe sentirse amado, sólo trata de controlar algunos impulsos que te pueden meter en problemas. Los que están casados están en un momento decisivo en su matrimonio, piensa mucho en las opciones. Te va a llegar un dinero extra el día 26 de octubre y va ser por un bono en el trabajo o el pago de una deuda atrasada. La carta de Los Amantes también es un recordatorio para que te hagas un chequeo médico, especialmente en cuestiones de la piel o infecciones sexuales. Tendrás un cambio muy positivo de actitud y verás la vida de mejor manera. Aunque sientes la necesidad de enamorarte, debes ser más cauteloso con las traiciones. Tus número de la suerte son 31, 29 y 08.

CÁNCER

Tu carta esta semana en el tarot es La Fuerza, presagio de cuestionamientos y críticas a tu persona, por lo que deberás hacerles frente y no doblegarte. Tu número cabalístico es el 8. Recuerda ser más disciplinado en todo lo que realices y más en cuestiones de trabajo, además de no dejar ver tus puntos débiles. En cuestiones amorosas debes actuar con más seguridad. Los que tienen pareja deberán analizar más su relación y decidir si continúan con ella o le ponen fin. La suerte estará de tu lado para conseguir un puesto mejor pagado. Tendrás la oportunidad de salir de viaje por cuestiones de trabajo, pero te servirá para renovar energías. No cuentes mucho tus planes para que no se te salen. Evita hacer préstamos de dinero para que no te roben energía. Tus números de la suerte serán 31, 29 y 00.

LEO

Tu carta del tarot es El Mundo y tu número cabalístico es el 21, lo que significa que vendrán muchas oportunidades de salir de viaje. También es la carta que presagia nuevos negocios y más ingresos económicos, sólo tienes que aplicarte más para no dejar escapar oportunidades. El Mundo también indica que un familiar o amigo muy cercano te traicionará, ten cuidado pero no dejes la buena actitud. Para los que tienen pareja es momento de formalizar la relación y comenzar a pensar en iniciar una familia. Te compras ropa para renovar tu look. Termina de pagar tus tarjetas para que no tengas problemas al fin de año. Habrá algunas presiones en el trabajo, así que tienes que dar lo mejor de ti para sacar adelante los pendientes. Tendrás un golpe de suerte el 27 de octubre con los números 04, 33 y 71.

VIRGO

El Juicio es tu carta de tarot de esta semana y tu número cabalístico es el 20, lo que presagia el éxito en cualquier trámite legal o de gobierno que estés realizando. Debes intentar ser más espiritual y pedir a las fuerzas divinas su ayuda en tus problemas personales. Tendrás unos días de muchos cambios personales y de trabajo que serán muy benéficos para tu vida. Trata de empezar un régimen alimenticio o de ejercicio para mantenerte de lo más sano. El amor de tu vida regresará para buscar regresar contigo. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de octubre en cuestiones de juegos de azar o dinero extra con los números 08, 43 y 21. Debes seguir preparándote para tener más éxito en tu vida profesional. Acércate a tu familia para resolver asuntos de herencia pendientes. Ten cuidado en las calles.

LIBRA

Tu carta en el tarot para esta semana es La Sacerdotisa y tu número cabalístico es el 2, lo que significa que tu intuición y premonición van a estar muy elevadas en estos días, usa ese poder para cambiar tu destino. Te vendrá una sorpresa de dinero el día 27 de octubre por un bono o un aumento de sueldo. La Sacerdotisa te ayudará a ver con claridad quiénes son tus amigos y en quién puedes confiar. Ten cuidado con problemas de estómago o intestino. Trata de no hacer corajes sin razón o tomar las situaciones sentimentales tan personales. Tendrás la oportunidad de salir de viaje con tu familia. Tomar un curso de alimentación sana te puede cambiar la vida y a tus seres queridos. Tus números de la suerte son 31, 27 y 16. Tu compatibilidad en el amor va a ser más fuerte con Aries, Cáncer y Piscis.

ESCORPIÓN

Tu carta en el tarot es El Ermitaño y tu número cabalístico es el 9, lo que representa el final de todo lo negativo que venías arrastrando durante varios meses. Estás en tu época de crecimiento económico y laboral, así que aprovecha toda la ayuda espiritual que tendrás estos días. En situaciones amorosas debes de aprender a perdonar y darte la oportunidad de amar, has sufrido mucho en el pasado y es difícil volver a confiar en las personas, pero debes abrirte a las nuevas experiencias. Tu día de la suerte va a ser el 25 de octubre en los juegos de azar con los números 09, 33 y 21. Vas a tener muchas fiestas y vas a recibir una sorpresa muy especial a mitad de semana. Te sale la oportunidad de irte de viaje a la playa con tus amigos y con tu familia. Es el momento ideal para emprender un negocio nuevo.

SAGITARIO

El Sol es tu carta del tarot para esta semana y tu número cabalístico es el 19, esto significa que tendrás unos días de mucha abundancia económica y suerte en todo lo que te propongas laboralmente. Esta carta augura la llegada de buenos contratos u ofrecimientos de trabajo. Tienes que ser más prudente y ser más reservado con tus planes para no generar envidias y energías negativas. En cuestiones amorosas, estás en la etapa de buscar una pareja estable, especialmente con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de octubre con los números 03, 21 y 17. Toma cursos para llegar más preparado a las oportunidades laborales que se te avecinan. Evita regresar con ex parejas, no es bueno reciclar relaciones, pues corres el riesgo de revivir eso por lo que terminaron.

CAPRICORNIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador y tu número cabalístico es el 4, esto significa que harás uso de toda tu fuerza intelectual y tu capacidad para salir adelante de cualquier situación complicada. En cuestiones amorosas siempre se te ha complicado tener una pareja estable, por eso siempre estás buscando a personas que parecen inalcanzables, pero debes de abrirte más y darte la oportunidad de ser feliz. Tendrás un golpe de suerte el día 26 de octubre con los números 32, 18 y 99. Te viene una invitación a una boda familiar. Realizas cambios en tu casa. Tu espíritu de líder te hacen especial para estudiar cosas referentes a administración de empresas o política. Recuerda mantenerte cerca de tu familia, pues ahora están pasando por una etapa difícil y te necesitan.

ACUARIO

En el tarot te salió la carta de La Torre y tu número cabalístico es el 16, lo que significa que debes de tener cuidado con tu carácter en situaciones complicadas, sobre todo en cuestiones laborales y amorosas. Trata de ser menos directo y estimular la paciencia, para no lastimar a nadie con tus comentarios. Vas a tener algunos tropiezos o problemas en cuestiones amorosas, trata de controlarlos para no hacerlos más grandes y que se salgan de tus manos. Te llega la oportunidad de salir de viaje. Te viene un golpe de suerte el día 25 de octubre con los números 03, 22 y 16. Debes ser más prudente a la hora de manejar, pues estarás muy propenso a los accidentes. Un amigo te va a invitar a un negocio de ventas. Te compras ropa nueva y cambias de look para tener una mejor presentación para una entrevista.

PISCIS

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Carroza y tu número cabalístico es el 7, eso significa que el éxito absoluto está en tus manos. Serán días de suerte en todo lo que emprendas. Se aproxima un viaje muy importante en el que crecerás mucho como persona. Este es el momento ideal para formar una relación estable en pareja, especialmente con los signos de Piscis, Aries o Géminis. Tendrás un golpe de suerte el día 27 de octubre con los números 03, 08 y 21. Se avecina un ascenso de puesto en tu trabajo con el que tendrás mucha estabilidad económica, sólo trata de ser más cauteloso con lo que cuentas sobre tus logros, pues cuando presumes mucho generas energía negativa. Tu signo siempre es cercano a la familia, por lo que es importante que la mantenga unida en las situaciones difíciles.