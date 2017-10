Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Tres de Oros

Se ven buenas perspectivas en lo laboral o profesional, que pueden significar diversificar tus actividades, por el hecho de abrirse nuevas áreas de trabajo y junto con éso mejorar también tus ingresos. Bueno sería que estuvieras llana a acometer lo nuevo como un desafío, con todo el empeño y la fuerza que te es propia.

Tauro

Dos de Bastos

La clave del éxito en la vida es, en cierta forma, estar dispuesta siempre a ir más allá, ésto es, superar la comodidad y la supuesta seguridad de lo conocido y ser capaz de dar los pasos necesarios para abandonar las zonas cómodas, sin aferrarse a supuestos que anulan la iniciativa.

Géminis

Cinco de Oros

Trata de controlar tus gastos durante estos días, una restricción voluntaria y temporal puede significar disponer para más adelante lo suficiente para afrontar gastos emergentes, o hacer cierta inversión rentable y conveniente, y de paso aprender a tener dominio sobre el dinero.

Cáncer

Dos de Copas

Días favorables para encuentros amorosos, reconciliaciones, inicios de contactos de pareja y todo lo que diga relación con el amor entre dos personas. La cautela será la mejor disposición frente a esto, ya que la certeza absoluta no es tan obvia y habrá que tomar ciertos resguardos.

Leo

Nueve de Espadas

Arrepentirse por no haber hecho lo apropiado frente a cualquier situación de nuestras vidas, no tiene mayor valor si no va de la mano del propósito de no caer nuevamente en un error similar, o peor aún, recurrente. Es sin duda como “tropezar dos veces con la misma piedra”.

Virgo

Rey de Oros

Pocas personas, como tú, tienen los atributos suficientes y necesarios para conseguir lo que se hayan propuesto en cada etapa de sus vidas: la constancia, el orden, el método y, por sobre todas las cosas, una dosis apropiada de orgullo, constituyen la mezcla ideal que todo lo puede.

Libra

Rey de Espadas

Es propio de seres como tú tender a la ecuanimidad, ésto es la imparcialidad de juicio, que como gran atributo y a pesar de ello, tiene el inconveniente de hacer lentos los procesos en que debas decidir con un criterio de justicia, y a veces el tiempo es escaso.

Escorpio

Rey de Bastos

Es necesario actuar con resolución y determinación en tus actividades profesionales o laborales, no es el momento de la debilidad ni de la duda, que se puede confundir con desconocimiento o ignorancia y tú estás muy lejos de esto.

Sagitario

La Estrella

Todo indica que, en el transcurso de los días, las cosas en general vayan de menos a más, esto es, que las oportunidades se vayan dando, que los caminos se abran y que cada factor que surja vaya sumando y haciendo su aporte para que todo resulte según tus deseos.

Capricornio

Diez de Bastos

Para ti la vida siempre se puede presentar como un camino montañoso que hay subir, pero siempre debes tener en cuenta que estás hecha para ese desafío, por lo tanto, provista de todos los atributos necesarios para avanzar cuesta arriba, sin decaer ni renunciar al empeño.

Acuario

Seis de Copas

Días apropiados para socializar y poner a prueba la gran capacidad que tienes de buscar la armonía y el entendimiento entre las personas. Junto con esto, podrás tener la dicha de conocer gente que sea un aporte y un referente para ti.

Piscis

Sota de Oros

Cuida tu salud y tu dieta, no está en riesgo, pero es mejor prevenir que curar. Que tu alimento sea tu medicina y, si fuese necesario, opta por las terapias alternativas y la vida en contacto con la naturaleza.