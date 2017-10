Descubre qué te deparan los astros en el horóscopo semanal de Mhoni Vidente Te dice cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo.

Como todos los lunes, tenemos para ti el horóscopo de Mhoni Vidente, quien te dice cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Además, en punto de las 17:00, hora de México, seguimos con las 'Tardes de tarot', donde conoceremos cómo conquistar a cada signo del zodiaco.

ARIES

Semana de analizar un nuevo proyecto de vida o estar en juntas con personas de tu trabajo para darte un nuevo puesto. Recuerda amigo de Aries que tus mejores días van ser el 11 y el 13 de octubre, trata de estrenar ropa o zapatos esos días para que tu buena suerte se multiplique más. Tu inteligencia y liderazgo hacen que tengas más suerte que los demás, trata de aprovechar esas virtudes y estimularlas en tu vida diaria. En el amor no sabes si seguir o no con tu pareja, recuerda que tu signo es muy intenso y dominante así que intenta relajarte y no sabotear a la felicidad. E n tu escuela trata de hacer las tareas y llevar una disciplina, yo sé que a veces te da flojera terminar tus proyectos solo trata de administrar bien tu tiempo. A los Aries que están solteros en esta semana se vuelven enamorar muy fuerte, tu signo siempre tiene que estar en compañía, ten cuidado con problemas legales o de impuestos trata de llevar bien tus cuentas. Te visitan familiares de provincia. Tramitas el crédito para la compra de un carro; ya planeas tus vacaciones para el mes de noviembre. Tus números de la suerte son: 09,08,70 y tu color el blanco. Trata de tener más cuidado con tu salud sobre todo con la presión baja o los nervios, hazte una revisión para que te quites dudas de tu enfermedad. Te regalan una mascota.

TAURO

Semana de analizar si cambias de look o de renovarte por completo, recuerda que estás en una época de ver más por ti y tu salud. No cambies nada de tu forma de ser, sigue con ese carácter tan fuerte que te va ayudar a tener más éxito en tu trabajo o proyectos personales. Ten cuidado con problemas de pulmones o trata de dejar un poco el cigarro para que ya no afecte tanto tu salud. En tu casa se juntarán por el motivo de un casamiento. Sigues estudiando y entras a un diplomado, recuerda que tu inteligencia es muy fuerte y eso te ayuda a siempre a tener muy buenas calificaciones. Te llega un bono o te pagan tus vacaciones en el trabajo, ten cuidado con los vicios o juegos de azar, no siempre se gana así trata de controlar ese impulso. Cambias el carro por uno más reciente. Te busca un amor que del signo de libra o escorpión para querer volver, trata de a darte una oportunidad y ser feliz. El 11 de octubre trata de estar con toda la buena actitud porque recuerda que tu pensamiento es muy fuerte y lo que pidas este día se te dará. Tus números de la suerte 06,41,79 trata de usar más el color blanco y rojo en tu ropa. Te compras una bicicleta. Te invitan a salir de viaje para visitar a tus padres.

GÉMINIS

Semana de administrar más tu tiempo y realizar todos los proyectos que tienes, recuerda que estás en época de hacer un patrimonio y crecer más en lo profesional, solo trata de no platicar tus planes y menos a tu pareja sentimental porque a veces no te entiende. Te viene un problema con alguien del signo de aries o piscis y será por una deuda o chisme, así que trata de resolverlo antes que llegue a mayores recuerda ya no ser tan confiado. Tendrás un golpe de suerte y va ser el día 11 de octubre, intenta tomar mucha agua para limpiar por dentro tu cuerpo y espíritu y verás como vas a progresar más en tu vida personal. En el amor sigues pensado que tu pareja no te hace feliz pero se te hace muy difícil tomar la decisión de separarse. Mi recomendación es que vayas a una terapia y puedas definir bien tus sentimientos y así avanzar en tu vida. Eres muy buen anfitrión y eso te ayuda a siempre tener gente en tu casa, para los amigos solteros de géminis les bien un embarazo sorpresa así que cuidado. Tus números de la suerte son: 31,22,87 y tu color el amarillo.

CÁNCER

Semana de estar celebrando el cumpleaños de tus amigos u organizando un evento para tu trabajo. Recuerda que tú eres el sociable y comunicólogo del zodiaco por eso siempre te toca hacer las fiestas. Una característica de tu signo es que eres sueles preocuparte mucho y siempre cargas los problemas que no son tuyos así que aprende a soltar lo que no es para ti y quitarte energías negativas de tu vida. El día 9 de octubre va a ser de suerte para tu signo recuerda pedir ya ese aumento de sueldo o que te suban de categoría, te lo mereces. El día 13 de octubre prende una veladora de color blanca para que tu buena energía crezca más, sabrás de un nacimiento de un sobrino o primo que te dará mucho gusto. Estarás viendo cómo conseguir un crédito bancario para un departamento. Terminas de pagar cuentas del pasado y por fin dejas a un lado esa mortificación. En cuestiones de salud, trata de tomar más agua y seguir una dieta de jugos y verduras para puedas bajar más rápido de peso, recuerda que tu punto débil es el estómago. Compras un boleto de avión para ir a visitar a tu pareja o familiares. Tus números de la suerte son 41,28,06 trata de combinarlos con día de nacimiento.

LEO

Semana de estar con fuertes presiones de trabajo o juntas de última hora, recuerda que tu signo es muy intenso y nunca se deja de los demás, pero esta semana trata de no pelear con tus superiores y de dialogar cualquier situación que no te agrade. Administra más tu dinero y trata de no gastar en cosas que no necesitas, recuerda que son tiempos de no salir tanto de viaje o de fiesta para que puedas ahorra. En cuestiones de amor sientes que tu pareja se está alejando de ti, recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar, así que trata de reconquistarlo y poner más atención a tu vida sentimental, no todo es sexo también los detalles cuentan. Entras a un curso de yoga o pilates y eso te va ayudar a para tranquilizar tus nervios. Mandas arreglar tu carro o le cambias las llantas. Tu signo tiene el don de la política o de ser líder, así que trata de entrar a una campaña política o trabajar en gobierno que eso se te dará muy fácil. Celebras el cumpleaños de un familiar. El 11 de octubre trata de prender una vela de color azul y pedir a todos los ángeles que te ayuden en lo que más necesitas. También tendrás un golpe de suerte con los números 10,18,24; trata de usar en tu ropa en naranja y amarillo.

VIRGO

Semana de estar con mucha suerte en cuestiones de juegos de azar y en todo lo relacionado cierre de negocios, recuerda que tu signo está pasando por una época de abundancia, así que trata de aprovechar todo lo que se te presente en estos días. Este 11 de octubre trata de prender una vela de color rojo y pedir a todos los ángeles lo que más necesitas y verás que tu sueño se verá cumplido. Te llega revisión de tus jefes o auditoria trata de tener en orden todo en tu trabajo. En el amor ya no le ruegues a tu ex pareja, recuerda que no siempre uno es compatible, intenta cerrar ese círculo y avanzar en tu vida sentimental. Te piden prestado y va ser un trabajador o un amigo. Seguirás con un curso de diseño o programación que te ayudará a crecer profesionalmente. Aveces te da miedo el futuro y eso es normal, recuerda que tu signo siempre va poder salir delante de cualquier problema y es el pilar de su familia. Arreglas papeles de migración o pasaporte. Cuídate de problemas de migraña o cuello, trata de seguir con tu rutina de ejercicio; haces unos cambios en tu casa o compras muebles. Te regalan una mascota y te invitan a ser padrino a un bautizo. Tendrás un golpe de suerte con los números 6,33,27 trata de combinarlos con tu día de nacimiento.

LIBRA

Semana de estar con muy buena suerte recuerda que sigues con esa corriente de tu cumpleaños y eso hace que todo lo que desees se te dé. Recibes un regalo que no esperabas y te va dar mucha alegría. Te festejas el día 10 de octubre con tus compañeros de trabajo o de escuela, intenta no meterte en problemas que no son tuyos y dejar que las malas amistades se vayan de tu lado. Semana de tener mucha prisa por salir adelante y crecer más en cuestiones económicas, ten calma recuerda que esta semana será muy buena en cuestiones de ingresos, pero debes de tener cuidado con los problemas de deudas pasadas o trata de llegar a un acuerdo con tus deudores. Te compras un seguro de gastos médicos mayores o renuevas el tuyo: ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren así que trata de analizar lo que dices. Te llega una propuesta para trabajar en una empresa internacional o te invitan a un negocio de publicidad o de redes sociales. Eres muy fuerte y eso hace que siempre salgas victorioso de todos tus problemas, ten cuidado con problemas de riñón o intestino trata de llevar una alimentación más sana. Resuelves problemas legales o de demandas, en el amor estarás de lo mejor o te juntas ya definitivo con tu pareja de acuario o géminis que son tu pareja ideal; para los libra que están casados embarazo en puerta. Tendrás un golpe de suerte el día 9 de octubre con los números 00,21,16. Ten cuidado con el mal de ojo o brujerías de personas de tu trabajo trata de protegerte con una cadena de plata y agua bendita.

ESCORPIÓN

Semana de estar reponiéndote del fin de semana que fue de mucha fiesta. Intenta estar de la mejor forma en cuestiones de salud, recuerda que a ustedes los domina las reuniones y eventos sociales por su naturaleza son líderes y carismáticos por eso siempre tendrás personas alrededor tuyo; sigue con el ejercicio o trata de llevar una alimentación más saludable. Eres muy bueno para defender a los demás o llevar una administración así trata de estudiar abogado o contador público que son tus carreras ideales. Cambia tu carro, recuerda que cómo te ven te tratan, así que saca un crédito y renuévalo. En cuestiones de amores seguirás con tu pareja actual y por fin ya no se les ven tanto problemas, estás madurando o entiendes que en esta vida todo es de tiempos, te cambias el look y te compras ropa. Te llega una junta de última hora para los cambios de jefaturas, te invitan a trabajar en una campaña política o en gobierno. Ten cuidado con lo que comes o trata de ser más desconfiado por cuestiones de brujerías o malas energías. Los que tiene hijos preparan una fiesta para uno ellos o para tu mami. Sacas la VISA o arreglas papeles de migración. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de octubre en todo lo relacionado a negocios o cierres de contratos y juegos de azar con tus números de la suerte 21, 33, 70 trata de usar más el color rojo en la ropa para que la suerte este de tu lado.

SAGITARIO

Semana de estar analizando los cambios que tanto deseas para llegar al éxito. Recuerda que tu signo es muy dominante y terco y no quita el dedo del renglón cuando desea algo y esta semana va ser de tomar los retos y lograr el objetivo de cumplirlos que las buenas energías van estar de tu lado. Recuerdas mucho a un amor que ya no está contigo trata de hablar con tú ex pareja y quedar en paz para que puedas avanzar en tu vida sentimental. Ten desconfianza de las personas que trabajan contigo, porque tienes luz propia eso les molesta sobre todo con los chismes o brujerías, protégete el día 11, prende una veladora de color blanca y pide a los ángeles guardianes que te protejan. Alguien del trabajo se está enamorando de ti y así pon en claro esa situación y no te metas con personas que son casadas. En el dinero te fluye y pagas la renta o deudas de tu tarjeta, recuerda que estas en muy buena época de abundancia y debes de aprovechar, cuídate de problemas de infección de la piel o trata de ir con un dermatólogo.Sigues muy enamorado de tu pareja actual, hablarás de casarte o vivir en pareja, trata de visitar más tus abuelitos o tíos por uno de ellos va estar enfermito, vuelves estudiar idiomas, tendrás más suerte de lo normal en el día 13 de octubre y una ayuda divina vendrá a tu vida para que tengas más éxito y suerte en los juegos de azar con los números 00,17,28.

CAPRICORNIO

Semana de administrar más tu tiempo para aprovecharlo en cuestiones de trabajo o proyectos nuevos, recuerda que tu signo siempre está pensando en hacer algo nuevo o diferente para llenar más su vida profesional y esta semana te va llegar un proyecto que te dejará más ingresos. Ten cuidado amiga de capricornio con problemas de hormonas o quistes, trata de ir con el médico, no te pongas a dieta con pastillas, recuerda que a ti te altera todo lo que sean dietas forzadas así busca lo natural y hacer más ejercicio. Varios cambios en cuestiones de trabajo, habrá movimientos de puesto, trata de poner una veladora el día 11 de octubre y pedirle a todos los ángeles que te ayuden a conseguir lo que tanto deseas. Cuídate de dolores de nuca o espalda, trata de dormir más tiempo y dejar apagado tu celular en las noches. En cuestiones de dinero terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente, para los amigos de capricornio que tiene pareja trata de no quererse tanto para que no se peleen mucho, recuerda que el amor no tiene condiciones, tendrás un golpe de suerte el día 09 de octubre con los números 3,44,21. Intenta vestirte más de azul fuerte; ten cuidado en las calles, trata de no hacerle mucho caso a gente desconocida, compras un boleto de avión para irte de viaje en noviembre.

ACUARIO

Semana de estar pensando si lo estás haciendo bien en tu vida personal, porque realmente no consigues a la pareja ideal, recuerda amigo de acuario que tu signo es muy voluble y te emocionas cuando conoces a alguien pero al día siguiente ya no te interesa. Trata de poner en orden lo que quieres en el amor. Tu energía positiva se va multiplicar los días 9 y 11 de octubre así que trata de aprovechar esa corriente de buenas vibras y busca un mejor trabajo o consigue un crédito para cambiar tu carro. No platiques mucho tus planes porque a los acuarios los rodea mucho las envidias, te recomiendo que uses mucho perfume y lo cambies de aroma constantemente para cortar las malas energías. No prestes dinero a nadie, es mejor para que no te roben la suerte; en cuestiones de salud debes de cuidarte de dolores de intestino o vesícula, trata de llevar una dieta llena en verduras y tomar mucha agua. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes pero te desanimas muy rápido, dale constancia a tus proyectos. Te invitan a salir de viaje en estos días, arreglas papeles de migración. Tus números de la suerte son 31,22,67 y tu color el verde

PISCIS

Semana de retos en cuestiones de trabajo, te pondrán a prueba tus superiores para saber si eres capaz para darte un puesto mejor, concéntrate en todo lo que te propongas, recuerda que estás pasando por una buena racha en todos los sentidos, vístete de colores fuertes como el rojo o azul. El día 11 de octubre prende una veladora roja para que todos los ángeles te ayuden más en lo que necesitas, cuídate de los chismes trata de no comentar o platicar lo que te platiquen. Un amor del pasado el signo de piscis o aries te buscar para volver, recuerda que a tu signo siempre necesita de una pareja para avanzar en la vida así que no le digas no al amor y recuerda estimular más la paciencia. Tu signo son dos a la vez y eso te hace a veces ser muy cambiante en tus decisiones así trata de ser constante en todo lo que realices y verás que llegarás al éxito. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de octubre en juegos de azar con los números 08,31,27, arreglas papeles de abogado o un crédito bancario, trata de no andar con dos amores a la vez porque tarde o temprano confundirás su nombre.