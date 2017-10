Zita Tarot nos trae sus predicciones para la primera semana de octubre Esta semana Zita Tarot nos trae nuevas predicciones para todos los signos.

…Amigos esta es una semana para iniciar cosas interesantes, es el comienzo de un mes lleno de energías potentes que crecerán a medida que nos acerquemos a su final, pero esta semana es especial para dar punto de partida a proyectos que irán cargados de vibras fuertes, hay que saber conducirlos por el sendero del bien para generar instancias positivas, de no ser así e irse por el camino de lo negativo estarán incursionando en un espacio oscuro que podría escaparse de sus manos provocando daños mayores, por eso mi humilde sugerencia es transitar por un sendero de buenas intenciones y acciones de bien, la Justicia Divina no ve siempre y sabe apoyar lo bueno y castigar lo malo, no le busquemos la mala onda porque sus sanciones son maravillosas cuando somos buenos y muy crueles si nos comportamos en oposición, que solo la luz nos acompañe y

portándonos bien atraigamos solo lo positivo para avanzar hacia el éxito y los triunfos iluminados, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, buena semana para recibir novedades que les impliquen una mejora en algo importante que aún no resolvían…su carta anual es “La Templanza” y recomienda no perder la paciencia porque si se portan bien la gratificación puede tardar pero llega…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo se enrumba para renacer…el Número (20) les corresponde esta semana y avisa que es buen período para lo monetario…su número anual es (14) y sugiere que de alguna forma llega dinero…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para no perder la calma, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, cuando recién empiezas algo sucede que pueden surgir dudas de si estamos haciendo las cosas bien o no…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda Decretar en voz alta que la luz guía nuestros pasos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si reiteramos Decreto positivo en voz alta la solución llega a nuestras manos…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que reiniciar siempre es para mejor, no importa si demoran, mejor lento y seguro…su número anual es (9) y sugiere que no se asusten porque la fuerza para superar las pruebas la tenemos…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darnos Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Variedad, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, vienen de un período complejo, esta semana todo se transforma y se renueva para progresar…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda

escuchar las nuevas propuestas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo se regenera, si crees que lo positivo te guía será para mucho mejor…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que se vienen cambios que nos transformarán para crecer profesionalmente…su número anual es (6) y sugiere que brillaremos públicamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para Fortalecernos en todo sentido, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, cuando hay mucho de donde elegir, y estamos atolondrados, es bueno darse un momento de reflexión…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda usar la lógica antes de tomar acciones…su Vibración Numerológica de esta semana predice que un buen análisis puede darnos la clave del éxito…el Número (2) les corresponde esta semana y avisa que no siempre es bueno dar en el gusto, salvo que nos sea conveniente…su número anual es (11) y sugiere que apelen si o si a su razón, ella es luz que no se equivoca…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles la calma para razonar, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Quietud, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, aún tiempos complejos que hay que tener el coraje de seguir enfrentando para superar la prueba y alcanzar la luz…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda no dejar de pelear porque en la constancia está la superación de los problemas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que no será fácil, buenas vibras para continuar…el Número (18) les corresponde esta semana nuevamente y avisa que cuando las vibraciones están disonantes no hay que desesperarse y dar un paso a la vez…su número anual es (10) y sugiere que fortalezcan su espíritu con Decretos positivos en voz alta…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles la Luz que nos ilumine, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, seamos prudentes esta semana, apelemos a la lógica sin dejar de lado la sensibilidad que nos hace mejores personas…su carta anual es “El Demonio” y recomienda ayudar a pesar de todo porque Dios y lo positivo nos colaboran…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque sea increíble el éxito llega…el Número(14) les corresponde esta semana y avisa que siempre debemos equilibrar las cosas materiales y espirituales…su número anual es (15) y sugiere que no descuidemos a los que amamos…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Calidez, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces las esperanzas se mezclan con las ilusiones que tenemos de alcanzar ciertas cosas, o seres, que queremos…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda sin embargo hay que analizar bien si realmente es bueno para uno o solo es un capricho…su Vibración Numerológica de esta semana predice que seamos realistas y solo dejemos lo que nos hace bien cerca lo demás mejor de lejos…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que esperanzarse es maravilloso, pero creer que la gente cambia es un espejismo…su número anual es (16) y sugiere que hay que estar siempre preparados ante reacciones inesperadas…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para ver en calma la realidad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

Amigos del signo ESCORPIÓN, esta es una semana en la que es importante hacer sentir quien dirige, pero con prudencia si dependen de otros…su carta anual es “La Justicia” y recomienda hacer todo equilibradamente para no perder lo alcanzado…su Vibración Numerológica de esta semana predice que será un período para hacerse respetar, pero con prudencia…el Número (5) les corresponde esta semana y avisa que si hacemos las cosas amablemente todo fluye en favor nuestro…su número anual es (8) y sugiere que seguir y no decaer, los objetivos los podemos alcanzar…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para ser Prudentes, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Gracia, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, siguen las buenas vibraciones favoreciendo hacer cosas en favor de uno, momento de calmarse y evaluar…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda estar muy alertas para concretar acertadamente…su Vibración Numerológica de esta semana predice que es bue período que debemos aprovechar en todo sentido…el Número (10) les corresponde esta semana y avisa que energéticamente pueden conducir otros…su número anual es (7) y sugiere que usen su percepción y los guiará…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Asertividad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, cuando continuamos adelante, aunque el camino aparezca dudoso, es inevitable hallar como remontar la prueba…su carta anual es “La Luna”

y recomienda no dejarse engañar por las malas energías y seguir…su Vibración Numerológica de esta semana predice que podrían sentirse indecisos, Decreten en voz alta que la luz les hace tomar las mejores decisiones…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que constante si obcecado no…su número anual es (18) y sugiere que la terquedad también es negativa…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Claridad Mental, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Formalidad, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, seguimos en una semana en la que es importante la cautela y continuar en la búsqueda de lo que se requiere…su carta anual es “El Juicio” y

recomienda que si quieren alcanzar esa meta deben contar con los instrumentos necesarios…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si no tienen algo indispensable para lograr el éxito pues hay que seguir buscándolo…el Número (9) les corresponde esta semana nuevamente y avisa que en ese camino aprenderás cosas importantes a utilizar pronto…su número anual es (20) y sugiere que todo se reordena…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, siguen las energías muy favorables para iniciar o concretar aquello que les interese, aprovechen…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda decir lo justo y necesario y accionar…su Vibración Numerológica de esta semana predice que habrá realizaciones personales…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que será una semana con instancias agradables…su número anual es (2) y sugiere que se vayan con seguridad sin dejar de analizar antes de elegir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Empuje, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Éxito,

asíseráasísea, cariños…