Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Los Enamorados

Semana de definiciones en la que deberás optar con serenidad y madurez en el área del amor de pareja.Esto, independientemente de tu situación y condición actual, ya que definir es más bien elegir el camino y no compromete una acción necesariamente, sino puede ser una actitud distinta frente al tema.

Tauro

La Templanza

Tendrás que asumir los riesgos que significa cambiar tu actual realidad. Nada sacas con lamentarte y esperar que otros hagan lo que a ti te corresponde hacer. Recuerda otras situaciones del pasado que te favorecieron y permitieron mejorar el estado en que estabas, y fue como consecuencia de tu actuar.

Géminis

Siete de Oros

Ten un poco de paciencia, si has hecho lo que tu conciencia te dictó en todo orden de cosas, especialmente en tu trabajo, las compensaciones van a empezar a llegar a tu vida para equilibrar tu actual. Es cuestión de tiempo. No olvides sacar de ésto una buena enseñanza.

Cáncer

Ocho de Oros

Estudiar, capacitarse, tomar un taller, nivelar estudios, no es tema que diga relación con alguna edad en particular. Por el contrario, siempre es recomendable, “El saber no ocupa lugar” y podría incluso mejorar nuestros ingresos.

Leo

La Luna

Período un tanto confuso, no apto para la toma de decisiones, lo más recomendable en estos casos es postergar, dentro de lo posible hacer una opción. Pasados estos días podrás recuperar tu lucidez y especial visión de las cosas como de costumbre.

Virgo

El Ermitaño

La soledad nunca es tal existiendo la vida interior. Tan es así que en un momento de nuestras vidas podríamos estar rodeados de personas y sentirnos solos y viceversa. En ambas situaciones, el requisito es y será acrecentar al máximo nuestra propia forma de ser seres espirituales.

Libra

Seis de Oros

“Dando es como se recibe”, pero no es un dar cualquiera, es un dar con alegría y con amor. Esto que suena a frase poética, más que eso, es una fórmula mágica, pero no hay que ponerla en práctica con un propósito egoísta, por el contrario, se trata de un gesto que debe nacer de la generosidad.

Escorpio

Ocho de Copas

Ser capaz de aquietar un poco la mente, de alejarnos por un tiempo del mundanal ruido, aunque breve, siempre será recomendable en un mundo tan exigente y falto de sentimientos. No todos pueden lograrlo, la conciencia a veces no lo permite, pero hay que intentarlo.

Sagitario

El Mundo

Estas en la antesala de una etapa que termina y otra que comienza, aunque eventos como éste se repiten con cierta frecuencia, no dejan de ser importantes, porque te pueden permitir hacer un pequeño balance para ajustar tus medios y capacidades frente a los nuevos desafíos.

Capricornio

El Loco

Llevar rigurosamente las riendas de la vida, dentro de lo que nos es permitido, tiene ciertas ventajas, sobre todo si la conducción facilita la concreción de planes y metas. Sin embargo, soltar un poco el control y esperar que la vida nos regale, sin correr riesgos, también vale la pena.

Acuario

Cinco de Espadas

No siempre se sale ganando de una disputa o un conflicto, la derrota a veces es más dañina si lastima nuestro orgullo que si afecta algo material, patrimonial o cuantificable. Sin embargo, siempre se puede salir ganando si evitamos el enfrentamiento.

Piscis

Diez de Espadas

La dimensión de los problemas nunca será uniforme, aunque podrían ser múltiples, por lo que será recomendable identificarlos y calificarlos, luego resolverlos según su nivel de importancia. De no hacerlo, ayudamos a su complejidad.