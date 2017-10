Horóscopo de la semana: conoce el mensaje de los astros para tu signo Descubre el mensaje que los ángeles traen para tu signo esta semana.

La tarotista y angelóloga Fátima Gómes nos trae el horóscopo de la semana con el mensaje de los ángeles para nuestro signo. Descubre cómo vienen los próximos días para ti ¡Buena suerte!

Por: Fátima Gómes

Facebook: /fatimagomes.net/

Twitter: @Fatimagomesbr

+ 56 988496956

Tu vida sentimental se nutrirá después de un pequeño viaje en pareja, en el que tendrán tiempo para conocerse mejor. Proyectos profesionales surgirán para hacerlos prosperar.

Mensaje del Ángel Leuviah: ¡Observa, escucha y actúa en silencio!

Despertarás pasiones en algunas personas, y con eso te sentirás satisfecha, porque tendrás frutos. Confía en tu buen criterio, la solución a problemas económicos y laborales está cerca.

Mensaje del Ángel Mahasiah: ¡No dejes de ser perseverante en tus objetivos!

Tu pareja te hará notar tu pasividad; reacciona, es tiempo de moverte y no dar vueltas sobre los mismos asuntos. De la necesidad material tal vez surja un proyecto que se convertirá en un nuevo medio de vida.

Mensaje del Ángel Asaliah: ¡Ve paso a paso y no dejes tus principios de lado!

En el amor habrá un giro que logrará sorprenderte. Disfruta de la pasión y sensualidad. En el plano económico, deberás ser realista, poner los pies en la tierra y planificar los gastos con tiempo.

Mensaje del Ángel Lelahel: ¡Actúa, pero deja que todo fluya con naturalidad!

La distracción podría reducir tu rendimiento laboral, cuidado. Concentrarte en pocos temas te ayudará. En el hogar es momento de reorganización y aferrarse con amor a quienes te quieren.

Mensaje del Ángel Nanael: ¡Acepta las circunstancias y obsérvalas detenidamente para extraer sabiduría de ellas!

El deseo de abarcar tantas responsabilidades puede provocarte estrés. Aprende a decir que no, para no colapsar. En el ámbito profesional aléjate de situaciones conflictivas; si no puedes, busca formas más simples de resolverlas.

Mensaje del Ángel Mihael: Encuentra la forma adecuada de acceder al corazón del otro!

Afectada por fuertes influencias astrales, tu vida sentimental estará complicada. Quizá sea hora de proponer cambios en la pareja. En el ámbito profesional se presentarán nuevas oportunidades, debes tener tu sexto sentido bien abierto.

Mensaje del Ángel Nelchael: ¡Recupera tus sueños abandonados y busca realizarlos!

Estarás dispuesta a apostar en proyectos junto a quien amas; serás feliz si realmente te dedicas a hacerlo. En lo profesional habrá grandes avances. Podrás ver resultados concretos.

Mensaje del Ángel Damabiah: ¡Apuesta al desarrollo y no dejes pasar oportunidades!

Favores del cielo te ayudarán a progresar en el trabajo y a nivel profesional, es hora de moverse y avanzar. En el amor, si estás sola, el cielo te envía varias estrellas para dejar de estarlo.

Mensaje del Ángel Mumiah: ¡Muy buen momento para volver a amar con pasión!

En el amor apuesta a abrir más tu corazón a los encuentros apasionados. Momento de obtener buenos resultados en tu actividad profesional. Buenas iniciativas, determinación y esfuerzo continuo serán tus mejores armas.

Mensaje del Ángel Jofiel: ¡Momento de apostar por los sentimientos!

La pareja te ofrece la posibilidad de vivir un periodo potente a nivel afectivo. Buen momento para dejar los problemas atrás y buscar consensos. En lo laboral, actúa con más fortaleza y mejora tus actitudes con jefes y compañeros.

Mensaje del Ángel Jeliel: ¡Con optimismo y fe, podrás hacer lo que quieras!

En el amor podrás vivir días llenos de pasión y diversión. Trata de mantener la armonía y evita los celos, que no serán adecuados esta semana. En el ámbito laboral, las dificultades pasarán si mantienes la tranquilidad.

Mensaje del Ángel Asaliah: ¡Momento ideal para conocer tu lado espiritual!

DESCUBRE MÁS: