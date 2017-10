Horóscopo de Mhoni Vidente para la primera semana de octubre Arranca el mes con el pie derecho y las predicciones de Mhoni.

ARIES

Este mes empezará con muchas presiones económicas, debes considerar conseguir otro trabajo para tener más ingresos. Va a regresar a tu vida un amor del pasado con el que tienes situaciones pendientes, tienes que resolverla para cerrar ese círculo y poner en orden tus sentimientos para continuar buscando la felicidad que tanto buscas. Te metes a clases de yoga o meditación. Celebras el cumpleaños de un familiar. Te llega un dinero extra o te pagan una deuda del pasado. Si estás pensando en vender o comprar un coche, será mejor que lo postergues hasta noviembre. Tendrás un golpe de suerte el día 3 de octubre, trata de prender una veladora blanca y pedir que se te abran las puertas de la prosperidad. Un amigo gay se está enamorando de ti, trata de aclarar esa situación y mantenerlo como amistad.

TAURO

Octubre comienza con una semana decisiva en tu vida laboral, tienes que analizar mucho cambiar de trabajo para alcanzar la prosperidad. En la escuela estás en el momento indicado para pedir una beca. Debes tener mucho cuidado con los chismes, trata de no involucrarte en situaciones que no te incumben. Los tauro casados deben tranquilizar mucho sus celos e inseguridades para no desgastar su matrimonio, están pasando por un momento delicado. Te busca tu mamá para pedirte ayuda económica. Te compras una computadora. Ten cuidado con problemas de pulmones o garganta, te recomiendo ir al médico antes de que se agrave tu salud. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de octubre con los números 23, 10 y 88, te recomiendo hacer ayuno ese día para que la energía positiva llegue con más fuerza a tu vida.

GÉMINIS

Esta será una semana perfecta para que actives esos proyectos personales que has estado retrasando. En cuestión de salud será un mes en los que tendrás algunos episodios de depresión y ansiedad, debes considerar acudir con un profesional para que la situación no se te salga de las manos. Los que tienen pareja comienzan a planear sus vacaciones juntos. Los casados estarán pasando por unos días que pondrán a prueba su matrimonio, así que trata de tranquilizar las cosas y hablar de sus problemas para librar victoriosos estos malos momentos. A los solteros les llega un amor del signo piscis. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones económicas el día 4 de octubre con los números 32, 10 y 87. Trata de buscar a tu mamá en estos días, ya que tiene algunos problemas que no te ha dicho y necesita apoyo.

CÁNCER

Octubre inicia con una muy buena semana en cuestión laboral, se aproxima un bono o un ascenso con el que alcanzarás tu mejor etapa de prosperidad, procura ahorrar en estos momentos en los que te va mejor. Trata de no ser tan intenso en tus relaciones amorosas para no desgastarlas. Si eres soltero debes tener mucho cuidado con amores prohibidos, te recomiendo no involucrarte. Compras boletos de avión para irte de vacaciones fuera del país en diciembre. Será una semana de muchos eventos sociales en los que conocerás a personas que serán muy importantes en tu futuro. Trata de visitar a tu familia. Eres muy bueno para dar consejos, pero trata de no involucrarte en problemas que no son tuyos para no atraer energías negativas. Tendrás un golpe de suerte el día 5 de octubre con los números 21, 19 y 87.

LEO

Amigo leo, te recomiendo aprovechar la buena racha económica por la que estás pasando para pagar tus deudas pendientes, además debes aprender a administrarte mejor y empezar a ahorrar. Tu familia está pasando por momentos delicados, así que trata de no alejarte mucho. Ya estás viendo resultado de la dieta y el ejercicio, sigue con la misma perseverancia. Procura no ser tan posesivo con tu pareja, tu signo es muy pasional, pero deben controlarte para no desgastar la relación. Vas a tener muchas juntas y cambios laborales, te recomiendo que cuides más tu imagen y no ser tan bromista en la oficina ya que se van a abrir oportunidades para conseguir un mejor puesto y mejor pagado. Tendrás un golpe de suerte el día 3 de octubre en cuestión económica y en los juegos de azar con los números 23, 10 y 99.

VIRGO

Semana de muchas buenas noticias, especialmente en las relacionadas con tu vida laboral, con aumentos de sueldo o ascenso de puesto. Presta mucha atención a problemas de huesos o de cadera, extrema precauciones con las caídas. Todo está bien en tu casa, pero no debes olvidarte de visitar a tu familia y estar más cerca de tu papá que te extraña mucho y necesita de tu compañía. En tu relación de pareja habrá días difíciles por cuestiones de celos, te recomiendo que este 5 de octubre prendas una veladora blanca para quitar todas esas energías negativas en tu vida amorosa. Tendrás un golpe de suerte con los números 23, 10 y 88. Comienzas a buscar a gente para tu negocio. Lleva a tu mascota al veterinario, estará algo delicada de salud así que cuídala mucho. Procura dejar el cigarro y hacer ejercicio.

LIBRA

Semana de muchas fiestas y eventos sociales, pero también de muy buena suerte en cuestiones laborales. Los astros se alinearán este 5 de octubre para traerte la mejor energía en el amor y el dinero. Tendrás un golpe de suerte en juegos de azar o recibes un dinero que no esperabas para hacer varios cambios en tu vida. Seguirás con una buena racha con tu pareja, incluso empiezan a planear sus vacaciones juntos. Los Libra que están solteros atraerán todo el mes al amor, especialmente de los signos géminis o virgo que serán muy compatibles contigo. Terminas de pagar deudas de tu tarjeta. Realizas un proyecto nuevo en el trabajo. Cuídate de problemas del intestino o estómago. Tus números de la suerte son 04, 33 y 29. El amarillo y el azul fuerte son los colores que debes usar para mejorar tu energía.

ESCORPIÓN

Esta semana conocerás a muchas personas nuevas que serán importantes en tu vida, algunas te ayudarán a entrar a una nueva etapa de prosperidad y abundancia. El 4 de octubre habrá mucha magia y suerte a tu alrededor. Cuidado con problemas de la espalda o cintura, recuerda que si haces ejercicio debes de tener precaución. Tendrás muchas juntas de trabajo o la oferta de un negocio. Trata de visitar a tu mamá. Mandas a arreglar tu carro o le cambias una llanta. Comienzas a sentir más fuerte la necesidad de formar tu propia familia. Los solteros tendrán un acercamiento amoroso con alguien del signo aries o libra. Entras a estudiar idiomas. Inicias la dieta o piensas en hacerte una cirugía plástica. Tus números de la suerte son 04, 33 y 87, trata de vestirte de color rojo para atraer más abundancia.

SAGITARIO

Semana de algunas preocupaciones en el trabajo, sólo trata de no estresarte de más para que no traiga efectos negativos en tu salud, recuerda que lo primero es cuidarte. Tu mejor día va a ser el 3 de octubre, tendrás mucha suerte en los juegos de azar, sobre todo si juegas con los números 01 y 87. Todo octubre será un mes de muchas fiestas y eventos sociales, sólo trata de no excederte con el alcohol y los cigarros. Estás pensando en cambiarte de casa para estar más cerca de tu familia. Te recomiendo ir con el médico para hacerte un chequeo general, pero especialmente de las vías respiratorias. Trata de ir con un especialista que te pueda ayuda con tus problemas de nervios que en los últimos días se han agravado e incluso te han hecho perder el sueño. Para relajarte un poco date baños de canela.

CAPRICORNIO

Esta semana tendrás muchas buenas energías en el trabajo, te dan un reconocimiento y un aumento de sueldo, además te van a llegar invitaciones para formar parte de negocios nuevos. Te buscará una ex pareja que quiere volver contigo, no te cierres a las posibilidades, pero tampoco tomes las cosas a la ligera, piensa mucho en la decisión que tomarás. Haces trámites para sacar un crédito bancario. Sigues con la dieta y empiezas con el entrenamiento para una competencia deportiva. Debes de tomar cursos que complementen a tu carrera para que te lleguen más oportunidades de crecimiento. A los que son casados les recomiendo autoanalizarse para ya no ser tan celosos, recuerda que eso acaba con las relaciones. Tus números de la suerte son 04, 33 y 28, trata de vestirte de anaranjado para atraer la energía.

ACUARIO

Octubre será un mes de muchas presiones en el trabajo y vida personal, debes de aprender a administrar mejor tu tiempo porque estás dejando al último tus pendientes por cumplir con los de la oficina, recuerda que tú eres lo más importante. Te llega una invitación a salir de viaje en estos días. Será una semana perfecta para cerrar círculos en cuestiones amorosas y depurar de tu vida a esos amigos que sólo traen mala vibra. Compras ropa y te hacer un nuevo corte de cabello. Tramitas tu pasaporte. Ayudas a un familiar para pagar un deuda. Ve con el médico para checarte de problemas en el sistema digestivo. Sigue con tus estudios o toma cursos para seguir creciendo con tu vida profesional. Tendrás un golpe de suerte el 5 de octubre con los números 03, 29 y 81. Trata de dormir más para renovar energías.

PISCIS

Semana de muchas oportunidades para crecer profesionalmente, te llegarán algunas propuestas de negocios con las que habrá mucha abundancia en el futuro, sin embargo, no debes olvidar ahorrar para los momentos difíciles. Cuídate de dolores de espalda o rodilla, trata de no hacer ejercicios tan extremos Pon las cosas claras con tu pareja para que no se aproveche de ti. Te buscará un amigo para pedirte un consejo, sólo trata de no involucrarte mucho para no atraer la mala vibra. Deja de intentar complacer a las personas del trabajo para caerles bien, recuerda que los importante es ser auténtico.Tendrás un golpe de suerte el día 3 de octubre con los números 09,44,31. Te compras un celular o cambias tu plan. Pagas colegiaturas. Sabrás de una enfermedad en la familia, tienes que dar mucho apoyo moral.