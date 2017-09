No te pierdas el horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana Te dice cómo cerrarás el mes en el amor, dinero y trabajo.

ARIES

Día de estar con mucho trabajo o cierre de mes. Recuerda que tu signo lo domina el ser el jefe o líder de donde labora por eso es muy importante que te concentres. Evita comprar cosas que no vayas a utilizar, necesitas administrar tu economía. A los Aries que están en una relación les viene una propuesta de matrimonio o vivir en pareja. Para los que siguen solteros tenderán a conocer personas de los signos Leo, Sagitario o Capricornio. No prestes dinero porque ya no te lo van a regresar, es mejor decir no tengo y evitar un pleito después. Este día primero de octubre prende una veladora blanca y estrena ropa, un pantalón o una camisa para que todo el mes esté lleno de abundancia. Trata de no adelantarte a los problemas, resuélvelos cuando los tengas enfrente. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 21 y 13.

TAURO

Fin de semana de estar con todo el ánimo de ser alguien en la vida y estar con todas las buenas energías alrededor tuyo, sólo trata de no platicar tanto tus planes personales para que no te los salen. Sigue con el ejercicio que eso te ayuda a liberar el estrés que acumulas. Ten cuidado con las pérdidas o robos y trata de estar más precavido en las calles. Ayuda a tu papi en una situación de enfermedad. Este día 1 de octubre prende una veladora de color blanco y date un baño con canela para que tengas abundancia todo el mes. Trata de no insistir con esa persona que no te quiere, aprende a no ser tan terco y ya cerrar ese círculo amoroso. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 00, 32 y 16, combínalo con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

GÉMINIS

Este 1 de octubre te recomiendo prender una veladora amarilla y ponerte un listón del mismo color en el tobillo izquierdo, amarrado con tres nudos; déjatelo hasta que se caiga solo. Esto te ayudará para que reine la abundancia en todo el mes. El 29 va a ser un día muy complicado en cuestiones laborales así que trata de no discutir o meterte en problemas que no son tuyos. Te llega una propuesta de poner un negocio los fines de semana, tu acéptalo. Recuerdas mucho a un amor del pasado o te estarán pasado chismes de esa persona que te va a dejar muy pensativo, trata de olvidar esa parte de tu vida y avanzar. Arreglas tu casa o decides pintarla, recuerda que tu signo siempre está haciendo mejoras. Para los Géminis solteros serán unos días de mucha diversión. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 88 y 61.

CÁNCER

Fin de semana de mucha convivencia con tu familia y pareja, recuerda que a tu signo siempre le gusta estar rodeado de las personas que los quieren. El 29 de septiembre va a ser un día de muchas emociones sentimentales, eso significa que tendrás la propuesta de volver con un amor del pasado o te ofrecen una relación formal. Cuidado con lo que comes, sigue con una dieta más saludable. Te invitan a salir de viaje la próxima semana. Trata de estar al pendiente de tu pagos de tarjeta o recibos de casa. Te recomiendo en este día primero prender una veladora roja y que te pongas agua bendita en la nuca y la frente para que esté la suerte de tu lado. Tendrás un golpe de suerte el día 1 de octubre con los números 04, 21 y 17. Trata de agregarle tu día de nacimiento para que personalices tu suerte.

LEO

Este 29 de septiembre es un día de muchas actividades de trabajo y personales, así que trata desde la mañana de estar con toda la buena actitud para que todo te salga de lo mejor. Sabrás del casamiento de un amigo. Te invitan a un día de campo o a hacer ejercicio al aire libre, recuerda que tu signo es el León del Zodiaco y eso hace que siempre esté pensando en ser libre, por eso es muy difícil tener una sola pareja amorosa. Te recomiendo este 1 de octubre prender una veladora blanca y que te pongas algo de plata para que reine la abundancia durante todo el mes. Tendrás un golpe de suerte este sábado con los números 54, 33 y 71. Trata de no tomar mucho alcohol en las fiestas para que después no tengas problemas de intestino o úlceras. El domingo te invitan al cine o a comer con un amor nuevo.

VIRGO

Fin de semana de estar renovando tus documentos personales o estar ordenando la papelería de gobierno. Recuerda que siempre necesitas estar al día con tu documentación porque siempre se va a necesitar. Este 29 de septiembre es un día de mucho trabajo o de estar en cierre de mes. Te dan un dinero que no esperabas o te pagan horas extras. Ya no pienses en lo que no fue en tu vida amorosa, recuerda cerrar ese círculo y conocer personas más compatibles contigo. Te viene una invitación para salir de viaje la próxima semana. A los Virgo que están casados, traten de darle más apoyo moral a su pareja porque tendrá problemas de salud. El 1 de octubre prende una veladora roja y ponte ropa interior nueva roja o azul, para que tengas más abundancia todo el mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 22 y 98.

LIBRA

Fin de semana de reinventarse y darle comienzo a la mejor época de este año para ti que es el mes de octubre. Este 29 de septiembre es día de empezar en un nuevo proyecto de trabajo u organizarte mejor. Las energías positivas van a estar de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral y así asignarte un nuevo puesto con mejor salario. No hagas tanto caso a los chismes o malos comentarios que hacen de ti, recuerda que tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidias. Sigue con la dieta este fin de semana. Festejas este sábado tu cumpleaños, sólo trata de no juntar amores del pasado. Tendrás un golpe de suerte el 30 de septiembre con los números 03, 22 y 18. El 1 de octubre prende una veladora roja y báñate con flores para que tengas mucha abundancia todo el mes.

ESCORPIÓN

Hoy estarás un poco estresado por juntas de último momento o por una auditoria. Tramitas un crédito para carro en este día, recibes la invitación de una fiesta familiar y arreglas tu cocina o baño de tu casa. Recuerda que a tu signo le encanta la decoración o el vivir bien. Tendrás un golpe de suerte con los números 99, 24 y 3, trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Este día primero te recomiendo prender una veladora blanca y que uses ropa de colores fuertes para que atraigas más la abundancia todo el mes de octubre. Te invitan a tomar un curso o conferencia sobre desempeño y calidad en tu vida diaria, tómalo, recuerda que eso te hace crecer más en lo profesional. En el amor seguirás con tu pareja actual, pero ten cuidado, no la descuides. Toma en cuenta que el amor se alimenta de detalles.

SAGITARIO

Fin de semana de poner más atención a tu vida personal recuerda que estás en el momento ideal de renovarte física y mentalmente para empezar una dieta y un régimen de ejercicio, recuerda que como te ven te tratan y más porque tu signo lo domina la vanidad, así que trata de mantenerte en forma siempre. Este día primero prende una veladora azul y ponte mucho perfume después de bañarte para que tengas abundancia todo el mes. Sábado de salir de fiesta con los amigos. Te busca un amor del pasado para reclamarte, trata de no discutir y cerrar ese círculo. A los Sagitario que están solteros, tendrán la suerte de conocer en este fin de semana personas de los signos de Aries, Tauro o Leo. Tus números de la suerte son 31, 22 y 87.

CAPRICORNIO

Fin de semana de estar con mucha suerte en todo lo relacionado con amores nuevos, sobre todo con los signos de Piscis, Géminis o Virgo que van a ser tu pareja ideal. Recuerda no dar tanto desde el principio, pues el amor no se compra, se da. Hoy va a ser un día de mucho trabajo o de estar organizando tareas de tu carrera universitaria. Ten cuidado con tu dinero, sé más organizado con tus compras. Recibes la invitación de salir de viaje para el mes de noviembre con tus amigos. Te recomiendo que este día primero de octubre prendas una veladora de color blanco y estrenes ropa interior de color blanco, eso te va a ayudar a tener más abundancia en todo el mes. Trata de no pelear tanto o dejar un poco ese carácter tan bipolar con los demás y aprende a ser más paciente.

ACUARIO

Fin de semana de muchas fiestas o eventos, recuerda que tú siempre serás el invitado ideal a las reuniones por tu carisma y tu forma de ser tan servicial, así que a comprarse ropa para que estrenes en estos eventos. Cuida tus tobillos y pies, trata de no caerte o caminar con más cuidado. Ya no platiques tanto tus asuntos personales, recuerda que no todos son tan buenos como tú y en vez de ayudarte con un buen consejo te perjudican con su mala energía. Compras un regalo para un amigo. Este 1 de octubre prende una veladora de color rojo y ponte un listón rojo en el tobillo derecho, amarrado con tres nudos y allí déjalo hasta que se caiga solo, verás como todo el mes tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. Un amor se va de tu vida, trata de resignarte y empezar a conocer más personas compatibles contigo. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 07, 14 y 31.

PISCIS

Fin de semana de mucha convivencia con tu pareja o familiares. No tengas miedo a los retos o a la ambición de ser alguien en esta vida, recuerda que tu signo son dos pescados encontrados, por eso por un lado eres muy fuerte e intrépido, y por el otro eres cauteloso y con dudas. Estás en tu época de crecimiento y verás que llegarás a donde tú quieres. Con tu pareja sigues muy estable y ya piensas en casarte o formar un hogar. Te regalan una mascota, este día primero te recomiendo prender una vela de color azul, ponerte mucho perfume y usar ropa interior de color azul o blanca para que tengas más abundancia en tu vida. A los Piscis que están solteros les vendrá un amor de su mismo signo o un Géminis. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 33 y 77, trata de combinarlo con tu día de nacimiento.