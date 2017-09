Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de septiembre Nuestra vidente favorita te dice todo lo que debes saber sobre lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor.

ARIES

Semana para sacar fuerzas y salir adelante gracias a una buena noticia familiar que se avecina. Te recomiendo tomar terapia para superar los miedos que resurgieron la semana pasada. Ten cuidado con problemas del estómago o úlceras, intenta ir al médico. Se acerca a tu vida un amor del signo Piscis, Aries o Libra. El 29 de septiembre tendrás muchas suerte en cuestiones laborales. Te pones a dieta o te realizas una operación estética. Va a ser una semana de muchos cambios de energías, así que tú trata de estar siempre protegido con un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 99 y 71. Trata de combinarlo con tu día de nacimiento para personalizarlos. Los Aries que están casados empiezan a organizar sus vacaciones para el mes de noviembre.

TAURO

Aprovecha esta semana para olvidarte de las ideas negativas y mejor enfócate en hacer nuevos planes para ti y tus seres queridos. Te llega la propuesta de un negocio con el que vas a crecer mucho económicamente. Se avecina una traición por parte de un amigo, es momento para seleccionar mejor a tus amistades. En el amor, seguirás conociendo personas de los signos Libra y Capricornio. Comienzas a pagar deudas. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, están diciendo que sales con tu jefe o alguien casado. Tu mejor día será el próximo 28 de septiembre, con mucha suerte en cuestiones de negocios y juegos de azar, juega con los números 31, 22 y 76. Te reúnes con tu familia después de mucho tiempo, trata de no alejarte tanto de ellos, recuerda que en momentos difíciles serán tu pilar y fortaleza.

GÉMINIS

Serán días de mucha nostalgia en los que recordarás mucho a alguien muy querido que ya no está o a un amor muy apasionado del pasado. Analizarás mucho una propuesta de trabajo o para empezar un negocio nuevo relacionado con comida o medicina. Ten cuidado con problemas de rodilla o huesos, trata de no hacer deportes extremos e ir al médico. No caigas en provocaciones dentro de tu familia, recuerda que en estos momentos tienen que estar muy unidos y apoyarse entre todos. Tendrás un golpe de suerte el 28 de septiembre con los números 08, 02 y 33. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tendrás exámenes muy importantes en la escuela. Además te recomiendo comenzar a tomar cursos para que te vaya mejor cuando te gradúes, especialmente que tengan que ver con leyes o administración de empresas.

CÁNCER

Semana para salir de tus problemas, pero también para ayudar a los demás con tus consejos. No te aceleres y no te cambies de casa todavía, deja que todas las energías se acomoden. Trata de controlar lo que dices para no meterte en problemas de chismes con nadie. Sales de viaje con tu pareja o visitas a unos familiares. Ten cuidado con problemas de riñón o hígado, además trata de comer menos carnes rojas y no tomar mucho alcohol. Tendrás un golpe de suerte el 27 de septiembre y tus números mágicos serán 04, 33 y 21. Te enteras de un embarazo en tu familia. Prende una veladora blanca el día martes para que tus peticiones se te cumplan más pronto. Te compras una computadora o una tablet para mejorar tu desempeño en el trabajo. Ten cuidado con tu dinero, no prestes porque te quieren robar tu suerte.

LEO

Semana de crecimiento laboral y económico, así que tienes que estar atento a todas las propuestas de negocios que te lleguen. No confundas esa amistad intensa que tienes con amor, trata de poner tus sentimientos en claro. Un amigo te pide consejo o ayuda moral sobre un divorcio. Cuídate de problemas de tobillo o rodilla, trata de no hacer ejercicios extremos. Te buscan amigos de otro país para invitarte a salir de viaje en el mes de diciembre. A los Leo solteros les llega un amor de los signos de Aries, Leo o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el próximo 26 de septiembre, así que aprovecha ese derrame de oportunidades de progresar. Tus números mágicos serán el 09, 13 y 41. Cuida a tu mamá, que tendrá problemas de azúcar o presión alta. No pierdas de vista a tus mascotas para que no se pierdan.

VIRGO

Semana de mucha suerte en cuestiones económicas, sobre todo el próximo 25 de septiembre, día en que te llegarán propuestas de nuevos negocios. Debes de estar más al pendiente de la salud de tus padres, que estarán algo delicados. El día 29 de septiembre tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 18, 23 y 00. Sigues con el ejercicio y la buena alimentación. Cuídate de dolores de espalda o cintura, trata de no cargar cosas pesadas. Te regalan un perfume o reloj, no desconfíes en los regalos que te llegan aunque no sea día de tu cumpleaños. Ya no seas tan rencoroso y aprende a soltar, recuerda que esos sentimientos negativos sólo te afectan a ti. Te busca alguien del signo de Piscis o Libra para reclamarte una situación amorosa. Te compras ropa o zapatos para un evento familiar.

LIBRA

Semana para poner toda tu energía en emprender ese nuevo negocio que tienes en mente y que te traerá mucha abundancia. Tu mejor día va a ser el 26 de septiembre con el que tendrás mucha suerte en cuestiones de dinero y el azar con los números 02, 99 y 21. En cuestión amorosa, te decides a ser feliz y limpias por completo tu alma de rencores para dejar atrás el pasado. Terminas de hacer unos pagos y te pones al corriente con tus gastos. Decides cambiarte de casa o irte a vivir cerca de tu familia. Tendrás muchas fiestas en los próximos días, aprovecha para festejar tu cumpleaños. Empiezas a tomar clases de idiomas. Arreglas papeles de tu carro o pagas multas atrasadas. Cuídate de dolores de tu intestino o estómago, recuerda llevar una vida más sana. Aries, Géminis y Cáncer, tus signos más compatibles.

ESCORPIÓN

Semana para analizar tu situación sentimental y pensar en estar solo por un tiempo. También serán días de muchos problemas familiares, sólo trata de no involucrarte tanto para que no te afecten. Te llega un dinero por cuestiones de comisiones o venta de un inmueble. Habrá muchas energías revueltas en el trabajo, así que ponte agua bendita en la nuca y un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos hasta que se caiga solo para protegerte. Sacas adelante tu tesis o proyectos de escuela. Te dan vacaciones o por fin decides salirte unos días en el mes de octubre. Arreglas varias cosas de tu casa. Vas con tu médico para un chequeo. Te buscan familiares para pedirte dinero prestado. Piensas en poner un negocio de comida o belleza. Tendrás un golpe de suerte el día 29 con los números 03, 22 y 81.

SAGITARIO

Esta semana te llegarán propuestas de nuevos trabajos en mejores puestos y mejor pagados. También serán días de mucho crecimiento con tu pareja; mientras que los solteros tendrán mucha compatibilidad con los signos Piscis, Leo y Acuario. Deja de preocuparte tanto por lo que dicen o piensan los demás de ti, tu signo genera muchas envidias, así que trata de no darles importancia para que no te afecten. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 81. Ten cuidado con tu presión alta y trata de ir con tu médico para checar tus problemas del corazón. Haces un examen profesional o preparas tu tesis. Te compras ropa y zapatos para un evento importante en estos días. Sabrás de un embarazo en la familia. Trata de no pelear con tu mamá, debes entender que todo lo que te dice es porque te quiere.

CAPRICORNIO

Semana para sacar rencores del pasado, te recomiendo tomar terapia para superar esas situaciones amorosas que te han hecho daño. Te ofrecen trabajo de maestro o en recursos humanos, si lo aceptas te va a ir de lo mejor. También debes de tomar cursos de idiomas. Haces trámites para sacar un crédito o comprar una casa, sólo recuerda leer muy bien lo que firmas y asesórate con un abogado. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 00, 23 y 17 trata de combinarlo con tu día nacimiento para personalizarlos. Cuídate del estómago y trata de no comer tanto picante o beber alcohol. Serán días de muchas reuniones en el trabajo o juntas de último momento para cambios de proyecto. Te recomiendo sacar todo lo que ya no utilices del clóset para renovar las energías pesadas en tu casa.

ACUARIO

Debes de aprovechar esta semana para superar cualquier problema amoroso del pasado que no te deja avanzar. Semana de muchos movimientos en el trabajo y juntas para cambios de puesto, por eso trata de mantener tus pensamientos positivos y no dejarte llevar por las envidias que te rodean. Te llega un reconocimiento económico o te dan un bono. Es momento de cambiar de hábitos alimenticios para no padecer tantos problemas de reflujo estomacal o intestinales. Te invitan a ser padrino en una boda. Pagas tus tarjetas de crédito y te pones al corriente con tus deudas. Cuidado con los accidentes o golpes en la calle. Te realizas una cirugía dental. Tu mejor día va a ser el 26 de septiembre y tendrás un golpe de suerte con los números 14, 31 y 88. Trata de revisar tu carro de los frenos o las llantas.

PISCIS

Semana muy importante para avanzar en el proyecto de negocio que tienes en la mente. Ya no te preocupes por los chismes o habladurías en tu vida diaria, recuerda que siempre eres presa de malos comentarios, así que no te conviene engancharte, trata de ignorarlos y seguir adelante. Te busca un asesor financiero para arreglar papeles de un crédito. Planeas vacaciones para noviembre con tu pareja. Tu mejor día va a ser el 29 de septiembre y las buenas energías se van a juntar para ayudarte a salir de tus problemas. Te recomiendo prender una veladora roja y rezar a tu ángel de la guarda. Los Piscis que ya están en pareja seguirán muy estables y a los solteros les vendrá un amor nuevo de los signos Cáncer, Leo o Libra que serán muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 40, 84 y 21.