Predicción cumplida: Mhoni Vidente acierta con el temblor de 7.1 La astróloga ya había hablado de un temblor de esta magnitud en la Ciudad de México

Mhoni Vidente lo hace de nuevo. En mayo estuvo presente en el programa matutino Sale el sol donde predijo un sismo de la misma magnitud que el ocurrido el martes 19 de septiembre.

Durante su participación en el programa, Mhoni anunció con toda seguridad que se acercaba un sismo de 7.1 o 6.9 grados en la Ciudad de México.

"Acuérdense que vivimos en una ciudad que tiembla mucho. Dios en su impotencia y su dolor, tiembla, es cuando saca toda la energía negativa. Por eso tiembla en México, en Venezuela y en Chile y en todas partes porque Dios está sacando todo lo malo. Y aquí en México va a temblar, 7.1 o 6.9", detalló Mhoni dejando sorprendidos a los televidentes que jamás imaginaron que se cumpliría su visión.

Ésta no es la primera vez que la regia acierta una de sus predicciones. Apenas el pasado 8 de septiembre, la astróloga acaparó la atención por lo acertada de su predicción que dos semanas antes hizo en el programa radiofónico de Mariano Osorio sobre el sismo de 8.2 en Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Además ha hecho otras predicciones acertadas como el divorcio de Paulina Rubio y Colate y la trágica muerte de Juan Gabriel.

Después de esta escalofriante predicción cumplida, durante su participación en El Show de Don Cheto, la astróloga pidió a sus seguidores rezar.

"México está en luto total. Recen por nosotros. Lo que ven en las imágenes es poco" y al mismo tiempo agradeció los mensajes que ha recibido.

“Amigos, gracias por su apoyo y oraciones, han sido unas horas muy difíciles y complicadas aquí en CDMX, pero seguimos con la fe en alto”.

Asimismo, comentó que ya no ve otro sismo próximamente luego de dos muy fuertes que han sucedido. "Yo no veo un sismo más en México, ya no se alarmen. No estén pasando esos mensajes. Ya vivimos dos muy fuertes y tenemos que seguir viviendo".