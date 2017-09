Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

La Torre

La vida nos enseña con los fracasos que mucho mejor que comenzar a unir las partes o escombros de lo que se ha derrumbado, es comenzar sobre algo nuevo, en una base distinta y con materiales diferentes, y la experiencia fallida sólo debe servirnos como experiencia para no repetir los errores.

Tauro

Seis de Espadas

Esta semana, respecto de la que estas dejando atrás, se ve bastante más tranquila, sin mayores inconvenientes y con tiempo para poder buscar respuestas a tus dudas, con bastante claridad mental, lo que te permitirá definir mucho mejor tus próximos pasos.

Géminis

As de Espada

Es muy extraño que a tu haber no tengas ideas, pensamientos o conclusiones que a veces, por exceso, te dificultan tomar una resolución a tiempo y en forma definitiva. Durante estos días será algo distinto, habrá ideas claras que te señalarán el camino y la mejor acción, no divagues.

Cáncer

Nueve de Oros

Prepárate para recibir todo lo bueno que la vida te pueda dar y que genuinamente merezcas, por lo tanto, al cabo de estos días, el balance será como la cosecha que se obtiene al hacer una buena siembra, lo demás, son sólo inconsecuencias.

Leo

Caballo de Copas

Claudicar al odio siempre será más sano que renunciar al amor, ésto es lo natural, lo que traemos en nuestro ADN y los que nos mantiene vivos y a la expectativa, lo demás es estéril, malsano y ligado a lo más bajo del ser humano. No debemos renunciar al amor a pesar de los fracasos.

Virgo

Ocho de Bastos

Más allá de cumplir al pie de la letra con nuestras tareas y responsabilidades inherentes al trabajo, lo que es por lo demás propio de tu persona, se hace necesario optimizar los resultados y una manera práctica y con logros seguros es abocarse a lo importante, desechando lo secundario.

Libra

Nueve de Espadas

Lamentarse por no haber hecho lo que correspondía es inconducente. Lo mejor será conseguir la calma y hacerse el propósito de no caer de nuevo en lo mismo, por el contrario, no hay mejor lección de vida que las malas experiencias, que nunca serán malas sino determinantes.

Escorpio

Nueve de Bastos

Eso de andar en forma recurrente a la defensiva en el lugar de trabajo no se justifica, a menos que sea un ambiente claramente peligroso. Lo sano y aconsejable es dirigir las energías a lo productivo y a lo que realmente nos ayude a conseguir los fines personales que queremos.

Sagitario

Diez de Oros

Semana variada en aspectos y temas, se ve bien lo que diga relación en general con bienes raíces, tales como compras, ventas, arriendos, etc. Apropiado para ver en un amplio contexto todo lo relativo a hijos y, por último, el cuidado de la salud familiar y la tuya en particular.

Capricornio

Rey de Oros

Semana en que lo relativo a dinero, ganancias y utilidades se verá favorecido. Nada llegará por sí solo, será necesario, una vez más, salir a buscar resultados, pero con razonable garantía de éxito en la búsqueda. La palabra o concepto clave será la acción, más allá de tus estados de ánimo.

Acuario

Cuatro de Copas

Tienes que estar atenta a las posibilidades que se abren para equilibrar un poco tu lado sentimental o amoroso, ya que el aspecto se ve positivo. Sin embargo, si te cierras a las alternativas que se puedan presentar, nada va a cambiar.

Piscis

As de Bastos

Mejoran las posibilidades de arreglar tu situación laboral, ya sea para cambios de empleador, para iniciativas personales (como nuevos emprendimientos), para encontrar un empleo o en general para alivianar tu actual realidad.