No te pierdas el horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana Nuestra vidente favorita te dice todo lo que te depara el destino en cuestión de salud, dinero y amor

ARIES

Semana de tener cuidado con las malas energías. Recuerda que tu signo siempre es presa de malas amistades, así que te recomiendo poner una veladora roja este 21 de septiembre y usar mucho perfume para quitar lo malo. Por fin te vas a sentir tranquilo y con estabilidad emocional. Toma en cuenta que el amor llegó para quedarse, no te sabotees y déjate querer. Te llega un dinero extra por algunas comisiones o te pagan una deuda del pasado. Ve al médico para que te cheques la piel o infecciones sexuales. Después del 19 de septiembre tendrás un cambio muy positivo que se relaciona con nuevos proyectos de trabajo. Cuidado con una ex pareja que va a tratar de envolverte otra vez, pero considera que te la va a volver a hacer, así que aléjalo de ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 ó 76.

TAURO

A veces piensas en lo que no es y eso hace que te metas en problemas en tu vida diaria. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y provoca que te enojes sin razón. Esta semana trata de no entrar en cuestiones de malos entendidos y más en el trabajo. Para este 19 de septiembre te recomiendo cargar un limón verde en la bolsa y una raja de canela para cortar las malas energías. Se avecinan cambios radicales y también reajustes, así que trata de irte preparando con un ingreso extra. Te llega un amor inesperado en estos días o te busca una ex pareja. Recuerda dejarte querer y después ver con qué pareja te vas a quedar. A los casados les vienen trámites de separación o por pensión alimenticia. En cuestiones de salud, trata de no comer mucho y seguir con tu dieta. Tus números de la suerte: 31, 22 y 09.

GÉMINIS

Semana de mucha suerte en el amor. Los solteros conocerán a personas muy compatibles y los casados tendrán la energía positiva para resolver todos sus problemas de pareja. Mucho cuidado con la inseguridad, te recomiendo poner una veladora blanca el 20 de septiembre y bañarte durante tres días seguidos con un jabón de coco para protegerte de robos. Tramitas un crédito para cambiar tu carro. Sales de viaje de trabajo. Tienes que alejarte de los vicios para evitar problemas de salud, mejor enfócate en hacer ejercicio para estar de lo mejor físicamente. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 33 y 51. Trata de usar más seguido los colores amarillo y azul para mejorar tu buena vibra. Ten mucho cuidado con problemas legales y con abogados.

CÁNCER

Semana importante en tu vida laboral, pero recuerda que es importante pedir consejos antes de tomar cualquier decisión que afecte tu futuro. Cuídate de los chismes de tus ex parejas. Te recomiendo prender un veladora azul fuerte el 21 de septiembre y cargar un escapulario de la virgen para protegerte de las pérdidas de dinero. Debes aprender a ser más discreto con tus planes, muchas veces tú mismo saboteas el éxito cuando atraes la envidias al contar tus proyectos. Pagas un deuda del pasado y tramitas unas escrituras. Tendrás un cambio muy positivo después del día 18 de septiembre en cuestiones de proyectos o negocios. Tus números de la suerte son 05, 44 y 21. Serás muy compatible con los signos Libra, Sagitario y Capricornio en cuestiones amorosas; los casados tendrán la noticia de un embarazo.

LEO

Semana de muchas presiones en el trabajo, sólo aprende a administrar mejor tu tiempo para no estresarte de más. Te llega un dinero extra por el pago de una deuda o un bono, trata de invertirlo. Tendrás problemas de salud debido al cansancio, por eso te recomiendo el día 20 de septiembre darte baños de agua bendita con tantita sal en grano para protegerte de las enfermedades. Tramitas tu pasaporte. Pagas tu tarjeta de crédito. Sabrás de un divorcio en la familia. Un amigo te pide dinero prestado, trata de ayudarlo, pero no te presiones. Será una semana de muchas fiestas y eventos sociales. Tus números de la suerte son 14, 33 y 09. Te compras ropa y cambias tu look. Arreglas tu automóvil de una llanta o los frenos. Estarás de lo mejor con tu pareja, sólo trata de evitar los celos y reclamos.

VIRGO

Esta semana te rodeará la mejor energía para sacar adelante proyectos y nuevos negocios, especialmente si se trata de un restaurante o salón de fiestas. Para protegerte de las envidias te recomiendo este día 21 de septiembre prender una veladora roja y darte un baño con flores blancas y esencia de pachulis. Comienzas la dieta, especialmente por cuestiones de salud. Te busca un viejo amor con el que se abrirá la posibilidad de regresar, sólo recuerda bien las razones por las que terminaron en primer lugar. Tu signo se caracteriza por siempre estar para la familia, pero no te sientas mal si en algún momento no los puedes ayudar como quisieras. Pagas tu tarjeta o un crédito. Hablas con un abogado sobre un asunto de migración. Tendrás un golpe de suerte el día jueves con los números 23, 19 y 26.

LIBRA

Esta semana pensarás en cambiarte de trabajo o pedir un crédito para poner un negocio propio. Ten cuidado en cuestiones amorosas; los que tienen pareja serán víctimas de varias mentiras, y los solteros tendrán citas con varias personas, pero ninguna será muy compatible con tu signo. Te recomiendo que el día 21 de septiembre prendas una veladora blanca y cargues en tu bolsa una cruz de plata o madera para protegerte de las malas vibras y frenar las brujerías que te quieren hacer. Estás en una etapa de renovación, así que compras muebles para tu casa y decides hacer algunas remodelaciones que venías pensando desde hace tiempo y no te habías atrevido. Un familiar te buscará para pedirte dinero prestado. Te invitarán a ser padrino en una boda. Tendrás un golpe de suerte con los números 31, 22 y 07.

ESCORPIÓN

Una semana muy ocupada con juntas de trabajo y cerrando círculos en cuestiones amorosas. Ten cuidado con problemas de espalda y las piernas, debes de tener mucho cuidado para no lastimarte en el gimnasio. Preparas una fiesta para un familiar muy cercano. Te busca un amiga de tu antiguo trabajo para invitarte a salir. Tramitas tu seguro social o credencial de elector. Piensas en tomar cursos para mejorar tus oportunidades laborales. Te llega un dinero extra que usarás para pagar tus deudas. Te recomiendo que el día 20 de septiembre prendas una veladora roja y te pongas un listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos amarrados para que te protejas de todo lo negativo, especialmente de las traiciones amorosas por parte de tu pareja. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 55 y 41.

SAGITARIO

Semana de cambios radicales en tu vida, sólo debes de recibir todo lo que te llegue con actitud positiva. Trata de controlar un poco esa actitud impulsiva, acelerada y apasionada que a veces te mete en algunos problemas. Procura tomar algunos cursos relacionados al arte o diseño de modas, tendrás mucho éxito. Estarás algo nostálgico por esa pareja de la que te tuviste que separar, trata de mantenerte en contacto con ella para encontrar la paz que necesitas. Te pones a dieta y aumentas tu tiempo de ejercicio por recomendación del médico. Para atraer las buenas vibras te aconsejo prender el 20 de septiembre una veladora roja en un plato con agua bendita. Habrá muchas fiestas en estos días, sólo contrólate con los vicios. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de septiembre con los números 05, 44 y 12.

CAPRICORNIO

Semana de mucho aprendizaje y crecimiento sobre tu vida, recuerda que la a forma en que tomas tus decisiones afectan a los demás. Te llega una propuesta de trabajo que traerá mucha estabilidad económica. Date baños de manzana y esencia de canela el día 19 de septiembre para atraer la buena suerte. Llegará a tu vida un amor de los signos Tauro, Géminis o Escorpión. Trámites de un crédito o pago de tarjeta. Revisas tu carro o le haces un cambio de aceite. Te buscan familiares para invitarte a una boda. Debes empezar a pensar en tu futuro y emprender un negocio propio para prosperar económicamente. Tus números de la suerte van a ser 09, 71 y 22. Acude con tu médico para tratar esos dolores en la espalda y las articulaciones que te han estado molestando las últimas semanas, no lo postergues más.

ACUARIO

Semana de mucho estrés por juntas en el trabajo y revisiones con tus jefes, es el momento para buscar cursos que te ayuden a buscar el ascenso que tanto quieres. Serán días de muchos eventos sociales en los que conocerás a personas que te ayudarán en el futuro. Te viene un golpe de suerte el día 21 de septiembre en el que te llegará un dinero extra con los números 14, 29 y 07. Ten cuidado con problemas virales o dolores de pulmones, trata de dejar el cigarro. Te invitan a un viaje en este mes de octubre, aprovecha para relajarte ya que te hace mucha falta. Un amigo te pedirá dinero prestado, trata de no prestar porque te roban tu energía positiva. Mandas a arreglar tu carro de las llantas o frenos. En cuestiones amorosa, llegará alguien de los signos Piscis o Libra con el que habrá un romance.

PISCIS

Semana con una muy buena energía para comenzar los proyectos laborales que tienes en mente. Te llega un dinero extra que te va a servir para cambiar tu carro. Tramitas un crédito para comprar una casa o departamento. Te busca un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo para encontrar la paz. Cuídate mucho de los chismes en el trabajo y problemas con tus compañeros. Te recomiendo este día 19 de septiembre darte baños con rosas rojas, una raja de canela en tres litros de agua y usar un jabón neutro para que cortes toda la energía negativa que te rodea. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de septiembre con los números 07, 33 y 2, trata de agregarle tu día de nacimiento. Debes estar más al pendiente de tu mamá, esta semana te buscará para pedirte ayuda económica o que la acompañes al doctor.