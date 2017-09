Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

As de Espadas

Lo malo si se prolonga es dos veces malo, en consecuencia no debes quedarte ligada a personas o eventos que te hayan dejado un sabor amargo y por lo tanto corta con aquello, aunque no te sea fácil, no es sano arrastrar con cargas malsanas, ábrete a ideas nuevas que te ayudarán a cambiar tus expectativas.

Tauro

Rey de Espadas

Ser drástica para terminar con personas o situaciones que son inconducentes y que te puedan complicar más allá de la cuenta, nada tiene de negativo, lo que si es necesario hacer, como un sano ejercicio, es reflexionar si tu actitud pueda dañar injustamente a alguien y eso si debes evitarlo.

Géminis

Tres de Espadas

“No hay que llorar sobre la leche derramada” y menos si las situaciones vividas y que te han producido un quebranto no han dependido de ti ni de tu voluntad, la vida constantemente pone a prueba nuestro valor y en cada ocasión estamos obligados a sobreponernos y seguir adelante.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna

“Nadie ha clavado la Rueda de la Fortuna” por lo que cuando está en el lado que nos favorece, como para ti en esta semana, debes aprovecharla para avanzar o ejecutar acciones que hayas dejado pendientes para un mejor momento que podría ser ahora.

Leo

Caballo de Oros

Una de las cualidades más determinantes a la hora de buscar resultados es la perseverancia, sin embargo por si sola no basta, incluso nos puede llevar por un camino equivocado y terminar en fracaso, se hace necesario entonces ir viendo a cada paso donde ponemos el pie.

Virgo

Rey de Bastos

Durante estos días deberán prevalecer tus mejores atributos de rectitud, honestidad y criterio en lo que hagas, ya que tendrás que enfrentar situaciones en que tu autoridad y don de mando no pueden quedar en duda, pero tu ecuanimidad deberás ejercerla por sobre toda las cosas.

Libra

Paje de Oros

Buen periodo para cuidar tu cuerpo y tu salud, la sabiduría nos señala que “Más vale prevenir que curar” por lo que el mensaje tiene ese sentido, por ejemplo: Controlar tu relación peso estatura, hacer ejercicios al aire libre, comer sano y natural y optar por la medicina alternativa como terapia.

Escorpio

Seis de Copas

Nunca debiéramos descartar el encuentro con personas que de una u otra forma pertenezcan al circulo de nuestras amistades, mejor es pensar que los amigos de nuestros amigos pueden serlo también de nosotros y aunque resulte obvio decirlo nuestra mejor amiga o amigo de hoy, antes fue un desconocido.

Sagitario

Dos de Oros

Tus habilidades o medios para incrementar tu dinero todavía no están totalmente explorados, tienes a tu haber recursos o posibilidades a los cuales recurrir si así fuese necesario , solo es cuestión de analizar tu actual situación y actuar en consecuencia, ya surgirán las ideas y se abrirán los caminos.

Capricornio

Cinco de Oros

Siempre es bueno tener un parámetro personal que señale a qué aspiramos en el plano material como calidad de vida, sin compararnos o desear lo que otros tienen, recordemos el refrán que dice que “El pasto del vecino siempre será más verde” con esta conducta por lo menos evitaremos las frustraciones.

Acuario

Siete de Copas

Nada de malo tiene forjarse ilusiones, alimentar utopías o tender a fantasear un poco, puede ayudarnos incluso a definir nuestras aspiraciones, pero todo tiene un límite y es imprescindible concretar, es decir, realizar los sueños y aterrizar nuestros anhelos.

Piscis

Caballo de Bastos

Semana de cambios, de progreso y de una moderada pero necesaria dosis de suerte, que no es el azar, como muchos creen, si no, es lo que realmente merecemos de manera legítima y porque lo hemos ganado, solo hay que disfrutarlo.