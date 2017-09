Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para Septiembre Descubre qué te deparan las estrellas en el amor, trabajo y salud.

En este primer día del mes de septiembre, Mhoni Vidente te dice lo que te deparan las estrellas en cuestión de amor, dinero, trabajo y salud. ¡No te lo puedes perder!

ARIES

Septiembre será un mes de transformaciones radicales para tu signo, especialmente para el progreso laboral con firmas de contratos nuevos. Cuidado con malas energías o chismes, este viernes te recomiendo poner una veladora de color rojo y cargar un limón verde en tu bolsa para protegerte. Debes de controlar tus impulsos de celos y enojos sin razón, especialmente con tu pareja. Te invitan a salir de viaje. Ve con tu médico para tratar esos problemas con el sistema nervioso. Te llega la oportunidad de ocupar un puesto político. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 21 y 08. A los solteros les vendrán dos amores casi al mismo tiempo de los signos Virgo y Libra. No te rindas con la dieta, hay que ser constante para lograr tus objetivos. Tu lema este mes: No hagas caso a los chismes.

TAURO

Este mes traerá a tu vida mucha abundancia, especialmente por cierre de contratos o un asenso de puesto. En cuestiones de salud vas a estar un poco cansado por el ejercicio o el estrés. Este viernes te recomiendo poner una veladora amarilla y cargar una moneda de plata para llamar el éxito todo el mes. Estarás muy confundido sobre tu relación amorosa, trata de ir con un consejero o psicólogo. Recibes un dinero que no esperabas por comisiones o el pago de vacaciones. Terminas la escuela y decides tomar un curso de idiomas. Te piden ser el padrino de una boda. A los solteros les llega un amor del signo de aire muy apasionado. Trata de no hacerte ninguna cirugía médica en este mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 ,21 y 87. Tu lema este mes va a ser: No digas que no a la suerte, tómala.

GÉMINIS

Septiembre será un mes para sanar tu corazón en cuestiones amorosas y cerrar círculos para quedar en paz con personas que fueron algo especial. Te llega la propuesta de un cambio de trabajo. Aprovechas para cambiar de look. Recibes un dinero por un golpe de suerte con los números 02, 15 y 66. Trata de ser más constante en tu carrera universitaria. No le pongas tanta atención a lo que dicen de ti, recuerda que si hablan es porque te haces notar. Tu signo te hace ser muy cambiante respecto a tus emociones, te recomiendo tomar una terapia para control de ira o enojos. Tendrás muchas fiestas, sólo ten cuidado con los vicios como el alcohol o las drogas. Este viernes te recomiendo poner una veladora azul y ponerte mucho perfume para que la abundancia llegue. Tu lema del mes será: Se vale perdonar.

CÁNCER

Un mes de decisiones importantes en tu vida, pues por fin te animas a comprar una casa. Este viernes te recomiendo poner una veladora roja y que te pongas un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho como protección. Tendrás discusiones con tu pareja y va a ser porque eres muy posesivo, trata de relajarte y disfrutar tu vida amorosa. Tus amigos te invitan a salir de viaje. Trata de no ser tan chismoso para que no te metas en problemas que no son tuyos. Habrá cambios de directivos en tu trabajo, pero que no te afectarán. A los casados les llega de sorpresa un embarazo; a los solteros les llega un amor muy intenso del signo Acuario. Deja de tratar de solucionar los problemas ajenos. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 71. Tu lema este mes será: Siempre ser el mejor.

LEO

Septiembre va a ser un mes de éxitos y logros personales, especialmente con la dieta y ejercicio. Cuídate de los chismes y las brujerías poniéndote un listón amarillo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y prende una veladora blanca. Te llega la invitación a salir de viaje con tu familia. Los que tienen pareja comenzarán a analizar comprometerse; a los solteros les vendrán dos amores muy intensos de los signos Sagitario y Piscis. Todo el mes tendrás de tu lado todas las mejores energías, perfectas para que puedas poner algún negocio o cerrar contratos importantes. Cuídate mucho la piel o infecciones sexuales. Tus números de la suerte van a ser el 03, 44 y 71. Trata de no sacar nada a crédito y controlarte mejor con tus compras. Tu lema este mes va a ser: Siempre ganando en la vida.

VIRGO

Septiembre será un mes para consentirte a ti mismo, crecer en lo económico y hacerte cualquier cambio estético, además de que se formaliza la relación con tu pareja y deciden irse a vivir juntos. Recibes un dinero que no esperabas en la lotería con los números 02, 11 y 76. Trata de no pelear en tu trabajo o discutir por situaciones sin importancia. Este viernes te recomiendo poner una veladora roja y cargar algo de oro o plata para protección. Te busca un amor del pasado del signo Aries o Tauro. Tendrás días perfectos si estás pensando cambiar de trabajo. Ten cuidado con un amigo del trabajo que se está enamorando de ti. En estos días vas a tener la oportunidad de relacionarte con personas muy importantes que te harán crecer en tu vida profesional. Tu lema en este mes será: Es tiempo de progresar.

LIBRA

Septiembre va a ser un mes de muchos altibajos emocionales y estarás muy sensible, por eso te recomiendo prender este viernes una veladora blanca y usar ropa nueva con mucho perfume para que todas las buenas energías lleguen a tu vida. Recibes la propuesta de un puesto nuevo y con más jerarquía. Empiezas a planear irte de viaje para tu cumpleaños. Habrá varias juntas con tus jefes para organizar ajustes en la empresa. Los Libra solteros conocerán a alguien muy compatible de los signos Aries, Géminis o Capricornio. Trata de no prestar dinero para que no te roben tu suerte. Cambias tu carro por uno más reciente, sé más precavido en las calles, sobre todo con los robos. Acércate más a tu mamá, eso te llenará de buena energía. Tu lema este mes será: No tengas miedo al qué dirán, siempre sé tú mismo.

ESCORPIÓN

Septiembre será un mes de muchas presiones en el trabajo y consideras cambiarte de proyecto para sentirte más tranquilo. Este viernes te recomiendo prender una veladora de color azul y ponerte agua bendita en todo el cuerpo para que reine la abundancia. Compras casa o decides comprarle muebles. Habrá muchas fiestas este mes, intenta controlar tu forma de beber. Este mes conocerás a muchas personas que tendrán impacto en tu vida profesional. Sientes que tu pareja se está alejando, sólo tienes que reavivar la llama. Hazle caso a tu instinto en todo momento, recuerda que siempre has sido muy acertado en tus premoniciones. Piensas mucho en cambiarte de casa o regresar a vivir con tus padres. Te viene un golpe de suerte este mes con los números 00, 23 y 19. Tu lema estos días va a ser: Nunca rendirte.

SAGITARIO

Este mes te llega la propuesta de trabajo que tanto estabas esperando, sólo trata de no platicarlo para que se te cumpla. Este viernes te recomiendo prender una veladora roja y darte baños de flores para que las buenas energías reinen en tus días. Serán días estupendos para iniciar nuevos negocios. Se viene una separación o divorcio a los casados. Los solteros estarán envueltos en varios amores a la vez, trata de relajarte para que no se salga de control. Regresas a estudiar y te invitan a tomar un diplomado en el extranjero. Ten cuidado con problemas de huesos o cadera en este mes y procura ir con tu médico. Te llega un dinero que no esperabas por el pago de comisiones o te sacas un premio en la lotería con los números 03, 28 y 76. Tu lema este mes va a ser: No limitarse en los proyectos de vida.

CAPRICORNIO

Será un mes de autoanálisis profundo sobre tu vida personal y laboral. Te recomiendo que pongas una veladora blanca y que cargues un anillo de plata para que reine la abundancia en tu vida. Te invitan a hacer un proyecto nuevo de sistemas o poner un negocio de ropa. Trata de no caer en ningún chantaje de tu ex pareja, recuerda que las personas raramente cambian. Ten cuidado con tu carácter, a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren. Haz que un médico revise tus problemas de infección de garganta o el sistema digestivo. Decides arreglar tu casa o cambiarte más cerca de tu familia. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 15 y 27. Cuidado con las envidias. Trata de no comer nada que provenga de alguien del trabajo. Deja de pelear con tu familia. Tu lema: Buscar la felicidad.

ACUARIO

Septiembre será un mes perfecto para tomarte tiempo para consentirte. Te recomiendo que prendas una veladora amarilla y te compres ropa nueva para que estrenes este viernes para que las energías estén más fuertes que nunca. Ya no seas tan infiel en el amor o trata de no prometer lo que no vas a cumplir. Trata de tomar una maestría en administración o estudiar idiomas. No dejes el ejercicio, ya se están empezando a ver los resultados. Este mes empiezas la mejor etapa con tu pareja. En el trabajo te ofrecen un puesto nuevo, pero ten cuidado con envidias de personas de la oficina. Sacas la visa o arreglas papeles de migración. A los Acuario que están solteros les llegará un amor del signo Aries, Libra o Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 15 y 66. Tu lema: Son tiempos de crecer.

PISCIS

Mes de transformación total en tu vida y dejar atrás a esas personas que sólo te traen energías negativas. Este viernes te recomiendo prender una veladora blanca y ponerte mucho perfume para que la abundancia reine todo el tiempo. Te van a llegar propuestas laborales que no esperabas, pero que te emocionarán mucho. Sigues con la dieta y el ejercicio, los resultados ya se notan, tanto física como anímicamente. Tendrás varias citas, los signos más compatibles con el tuyo son Géminis, Piscis y Aries. Cuídate de problemas de infección de la piel o cabello, trata de ir con un dermatólogo. Trata de visitar más a tus abuelos. Conocerás a personas que te ayudarán a crecer profesionalmente. Tendrás mucha suerte, juega a la lotería con los números 00, 21 y 08. Tu lema va a ser: Siempre decidido a ser feliz.