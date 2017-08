Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana! Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

4 de Oros

Cuida tu dinero, controla tus gastos, una buena manera de hacerlo es no comprar nada que no necesites, lo que se traduce en gastar o comprar solo aquello que es imprescindible o necesario sin excederte. Tampoco es recomendable exagerar en el cuidado, al dinero hay que dejarlo ser lo que su nombre indica: Circulante.

Tauro

Rey de Copas

Durante esta semana podría ser recurrente que las personas que son cercanas a ti, tiendan a estrechar los lazos que te unen a ellas, ya sean parientes o amigos y te busquen para escuchar un consejo o una orientación que necesiten, asume este rol, aunque sea ocasionalmente reconocen en ti la capacidad para ayudar.

Géminis

Sota de Bastos

Estas en el periodo previo para dar un salto cualitativo en esta etapa de tu vida, solo te faltaría definir los pasos a seguir y aclarar un poco más tus fines o metas, no pierdas tiempo en divagar, recuerda que una larga caminata si inicia con un paso.

Cáncer

Caballo de Bastos

Aprovecha estos días para sacar adelante cualquier proyecto que tengas pendiente ya que las energías que ayudan a facilitar los procesos, estarán a tu favor y te será más fácil avanzar en lo que te propongas, propicio para planificar viajes y para los juegos de azar con la debida mesura y cautela.

Leo

La luna

Es mejor postergar por algunos días cualquier definición o elección que tengas que hacer, ya que tendrás dificultades para ver con claridad la mejor opción, si no tuvieras como aplazar tu decisión, lo mejor será pedir ayuda a alguien de tu confianza.

Virgo

Reina de Espadas

Siempre será conveniente avanzar cerrando procesos, no dejando nada pendiente que se pueda convertir en un lastre difícil de cargar. Esto incluye relaciones de pareja que se hayan terminado y en las que solo falta el necesario punto final.

Libra

10 de Copas

Días propicios para alcanzar la plenitud en el necesario equilibrio emocional , no será en solitario, si no, en la compañía siempre beneficiosa de los seres más queridos partiendo por la familia y tus mejores amigos. No estará de más tomar la iniciativa y proponer un encuentro.

Escorpio

7 de Oros

Toda acción tiene su reacción, esto se debe entender con la objetividad suficiente para definir si los esfuerzos que has hecho por conseguir tus metas han sido suficientes y adecuados, si así fuera, solo debes esperar confiada la recompensa.

Sagitario

Caballo de Copas

Todas las relaciones de pareja experimentan la vivencia del acercamiento y el alejamiento en forma más o menos intermitente, este vaivén de intensidad no tiene una gran trascendencia a menos que se haga recurrente y si así fuera, lo mejor es propiciar el diálogo que nos puede llevar a la verdad y que nos obliga a estar preparados.

Capricornio

As de Copas

Buen periodo para las manifestaciones múltiples y variadas de la maravillosa experiencia del amor, en sus más diversas formas, pero que en definitiva confluyen a llenarnos el corazón y la mente de esa inefable y mágica sensación de plenitud que empalidece a toda otra cosa que sea puramente materialista.

Acuario

Los Enamorados

Estarás en la disyuntiva de tener que ejercer la opción de elegir, en cualquier aspecto de tu vida, pero por supuesto también en el amor, lo que deberá primar en este ejercicio de optar serán las posibilidades de cambio que se originen como consecuencia de esto.

Piscis

El Sumo Sacerdote

Cada experiencia de esta semana, debiera contribuir al desarrollo de tu lado espiritual o místico y me refiero a esos hechos que constituyen tu ser íntimo, que solo tu conoces, pero que podrías, dosificadamente entregar a quién tu creas que lo necesite.