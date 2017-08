Zita nos trae las predicciones de cada signo para una semana cargada de energía Esta semana Zita Tarot nos trae nuevas predicciones para todos los signos.

Twitter: @zitatarot …Amigos la semana anterior vimos aciertos asociados a predicciones mundiales así como nacionales, como por ejemplo “el objeto que caía del cielo” sorprendiendo a los chilenos, o los personajes públicos que daban un giro inesperado que sorprendería a la opinión pública, y lo asocio con Pamela Jiles y su decisión política, así como la fuerte tendencia en alza a las Presidenciales de Sebastian Piñera, esta semana en el Mundo visualizo la manifestación de poder muy fuerte de un líder que tratará de imponerse internacionalmente, Trump se hará sentir, y me preocupa Roma porque la veo vulnerable a un atentado, en cuanto a Chile socialmente se dan acuerdos que se reciben gratamente en favor de la gran mayoría, y en cuanto a las manifestaciones de la naturaleza veo que empezamos como un nuevo ciclo en el que el Sol brilla al inicio y nos regala sus rayos con una gran energía, aprovechemos porque luego nos volverá a sorprender mostrando todas las facetas temporales una tras otra, las mejores vibras positivas a los seres que hacen el bien y ayudan a ayudar a tantos sin importar su especie o condición, las puertas de lo bueno se abren para aquellos que hacen obras de amor, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta semana se visualiza emprendimientos importantes para sus espacios profesionales, quizás pueda que no tengan hoy cosechas, sin embargo esa siembra dará frutos positivos más adelante…su carta anual es “La Templanza” y recomienda no suelten nada y abarquen, dentro de lo que puedan, lo que puedan…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pongan su mejor empeño porque de ello dependerá sus cosechas abundantes de mañana…el Número (3) les corresponde esta semana y avisa que es período de crear e iniciar, aprovéchenlo…su número anual es (14) y sugiere que no descuiden su entorno familiar…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Prestancia, asíseráasísea, cariños…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, semana compleja porque hay muchas instancias en las cuales te pueden llevar al límite, recuerda que todo está puesto por las energías negativas para hacerte perder la paciencia, no caigas en la tentación…su carta anual es “El Ermitaño” y recomienda ante los desagrados solo mirar tras ellos la luz…su Vibración Numerológica de esta semana predice que siempre hay que dar a quien no te hizo mal, o al desconocido, pero no al que te dañó porque no apreciarán el regalo…el Número (18) les corresponde esta semana y avisa que las traiciones pueden preverse si somos observadores…su número anual es (9) y sugiere que busquen en ustedes mismos la fuerza para superar la prueba…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Transmutar lo negativo, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Templanza, asíseráasísea, cariños…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, el mundo está en nuestras manos, nada ni nadie nos arrebatará aquello por lo que luchamos si somos constantes y hacemos el bien, la Justicia Divina nos apoya y abre puertas…su carta anual es “El Enamorado” y recomienda escuchar las nuevas propuestas, y comparar con las ya recibidas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que llega un hermoso regalo, y nuevamente retorna la armonía…el Número (21) les corresponde esta semana y avisa que este período es de vibraciones de buena fortuna…su número anual es (6) y sugiere que estén preparados a la exposición que esta vez si será beneficiosa…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Brillar, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buen momento para analizar los instrumentos y habilidades con las que contamos, y lo que no esté bien perfeccionarlo o adquirirlo para que no nos sorprendan…su carta anual es “La Fuerza” y recomienda no apelar a la fuerza física sino a la mental…su Vibración Numerológica de esta semana predice que parte de vencer está en el perseverar…el Número (14) les corresponde esta semana y avisa que es período de cambios…su número anual es (11) y sugiere que apelen a su sabiduría, y si no la tienen aún pues búsquenla en quien la posea…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para Aterrizarlos, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Tradición, asíseráasísea, cariños…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, esta es una semana en la que energéticamente pueden iniciar algo que desean desde sus bases, o renovarlo dando la oportunidad de reconstruir una instancia que se veía perdida…su carta anual es “La Rueda de la Fortuna” y recomienda que usen esta semana para generar el progreso que requieren…su Vibración Numerológica de esta semana predice que en este período algo nuevo se gesta y trae buena vibra…el Número (0) les corresponde esta semana y avisa que siempre podemos empezar de nuevo…su número anual es (10) y sugiere que inicien usando todo el conocimiento adquirido, o apelando al de otros más expertos…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Nuevo Comienzo, asíseráasísea, cariños…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando analizamos y nos damos cuenta vamos por el camino correcto pues hay que continuar, aunque todo se ponga en contra, porque al final llegaremos a la luz y el triunfo…su carta anual es “El Demonio” y recomienda no dudar y continuar peleando por ideales buenos…su Vibración Numerológica de esta semana predice que la perseverancia abre puertas, el segur adelante sin desfallecer otorga el triunfo…el Número (19) les corresponde esta semana y avisa que las energías son muy positivas y atraen mucho cariño esta semana, déjense querer…su número anual es (15) y sugiere que solo rescaten lo positivo, si no hay nada positivo pues dejen ir porque eso será lo más positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para Fuerza para continuar, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta semana preocúpense por ver luz en lo que tengan frente a ustedes, si no hay luz en aquello, instancia o persona, pues simplemente aléjense y vayan hacia la luz…su carta anual es “La Torre Derruida” y recomienda descartar rodo lo que realmente no les haga bien, la vida es una, lo que no es bueno no sirve…su Vibración Numerológica de esta semana predice que pelear es bueno cuando lo hacemos por algo, alguien, que realmente lo amerite y traiga luz a nuestras vidas…el Número (13) les corresponde esta semana y avisa que solo lo positivo tiene cabida en este período lo demás está de más…su número anual es (16) y sugiere que antes de firmar algo asesórense muy bien…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Tranquilidad y Visión, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana será fundamental apelar a la razón analizando todo, y a todos, para hallar la verdad antes que seguir engañándonos sin sentido…su carta anual es “La Justicia” y recomienda estar preparados para asumir que no todo lo que brilla es oro…su Vibración Numerológica de esta semana predice que aunque la verdad sea dura es preferible porque nos hace ver la realidad…el Número (17) les corresponde esta semana y avisa que si tenemos claro donde estamos es más factible emprender el camino correcto…su número anual es (8) y sugiere que canalicen en lo que es concreto…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles ver las cosas como son, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Renacimiento, asíseráasísea, cariños…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, la vida es hermosa, y tiene instancias materiales y emocionales que son las que nos equilibran, cuando solo vemos un lado tendemos a perder el equilibrio…su carta anual es “El Carro del Triunfo” y recomienda entender que los triunfos lo son en la medida que complementemos la materia y el espíritu…su Vibración Numerológica de esta semana predice que hasta las emociones requieren de ser analizadas, y la razón también necesita algo de corazón…el Número (8) les corresponde esta semana y avisa que la seguridad requiere equilibrar el deber con el amor…su número anual es (7) y sugiere que usen su percepción para seguir el camino correcto…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Claridad a sus pensamientos y sentimientos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, esta semana aparecen varias posibilidades en su camino, analicen en calma, vean que es productivo y positivo, si los argumentos los apoyan sigan, pero no entren en dudar porque eso aleja la luz…su carta anual es “La Luna” y recomienda no permitir que sus inseguridades los alejen de sus metas…su Vibración Numerológica de esta semana predice que si dudan mejor no moverse, trabajen perder el temor…el Número (6) les corresponde esta semana y avisa que si dudan y además se entercan se van a hundir más…su número anual es (18) y sugiere que no permitan a las energías negativas los pongan inseguros, usen su lógica y verán la luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darles Brillo, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana siguen en la etapa de reconstruir, o tratar de salvar lo más que puedan de aquello que tanto les importa, estén atentos para no ser sorprendidos por los acontecimientos…su carta anual es “El Juicio” y recomienda estar alertas porque lo que viene puede ser muy bueno o muy complejo, si están preparados no los sorprenderán…su Vibración Numerológica de esta semana predice que los altos y bajos llegan incluso cuando estamos en el éxito…el Número (20) les corresponde nuevamente esta semana y avisa que puede ser un buen período si estamos detallando todo…su número anual es (20) y sugiere que seamos muy precavidos y no dejemos nada al azar…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darles Mucha Calma, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Perfección, asíseráasísea, cariños…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando hacemos algo, por uno o por otros, es importante que aquello que tratamos de concretar vaya de acuerdo con lo que pensamos de aquello, ir contra nuestros ideales solo atrae desilusión…su carta anual es “La Sacerdotisa” y recomienda entender que en la medida que somos consecuentes con nosotros mismos las cosas fluyen mejor…su Vibración Numerológica de esta semana predice que las realizaciones se concretan con éxito cuando uno cree en ellas…el Número (1) les corresponde esta semana y avisa que podría ser el inicio de algo muy bueno…su número anual es (2) y sugiere que si ya lo analizamos y se visualiza provechoso pues sigamos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para darles Energía positiva, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Éxito, asíseráasísea, cariños…

…Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y a los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…