Chiles en nogada: leyenda y tradición, un recorrido por Puebla

Este platillo histórico originario de Puebla ha cautivado el paladar de los mexicanos durante décadas con su exquisita combinación de sabores, colores y texturas, tanto que ha pasado de las mesas de las familias poblanas y los conventos a los restaurantes más exclusivos de México, es por eso que viajamos a la ciudad de Puebla para probar los mejores chiles en nogada, conocer su historia y su verdadero origen.

Nuestra primera parada fue en el convento de Santa Mónica en donde Lilia Martínez la investigadora y autora del libro “La gula, la gala y la golosina. Comer a la poblana” nos relató la historia del chile en nogada. De acuerdo con Lilia la auténtica receta de chiles en nogada surgió en los hogares de Puebla y no, como muchos piensan, como regalo a Agustin de Iturbide por parte de las monjas del convento de San Agustín. Es por eso que Lilia confiesa que no existe la receta original de este platillo ya que al no haber registro de la primera versión de esta receta, lo que ahora conocemos es el resultado de varias modificaciones que se fueron dando por parte de las cocineras poblanas.

“El chile en nogada siempre es capeado y en plato de talavera”

Después de tomar los consejos de Lilia para degustar el chile poblano, nos dirigimos al restaurante “El Mural de los Poblanos” en donde disfrutamos de una comida de cuatro tiempos diseñada por la chef Lizette García. Inspirados en el tradicional platillo y maridados a la perfección con diferentes tipos de champagne que resaltan cada sabor, comenzamos nuestro viaje por la tradicional comida poblana.

El primer tiempo fue un chile chipotle relleno de queso bañado en nogada de consistencia ligera pero que comienza a abrir el apetito nos mostró una forma inesperada de probar la nogada acompañado de una champaña dulce.

El segundo tiempo fue una enmolada rellena de picadillo que nos permitió probar el exquisito mole poblano.

El tercer tiempo fue el chile en nogada que nos llevó por una perfecta combinación de sabores, el chile poblano, la nuez de Castilla, la granada y el perejil, todo cultivado en los municipios de San Andrés Calpan y San Nicolás, añadidos en perfectas proporciones para presentar el mejor chile en nogada acompañado de una champaña frutal y ligera.

Chiles en nogada

Por último tuvimos la oportunidad de probar un postre 100% poblano: el mollete de Santa Clara con helado de nogada. Platillos que sin duda representan la versatilidad y colorido de México.

