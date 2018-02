Razones para disfrutar de la semilla de la palta o aguacate

¿A quién no le gusta degustar una rica, fresca y cremosa palta? Son tantas las opciones con qué untarla, que se hacen que se nos antoje, pero después de comértela ya no tienes que desechar la cáscara y la semilla. Este particular corazón marrón tiene grandes virtudes que traerán beneficios a tu salud.

Beneficios del aguacate

Más de la mitad de los antioxidantes de la palta están en su semilla, lo que puede traducirse en un efecto rejuvenecedor estimulando la producción de colágeno en la piel; además, ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, su alta cantidad de fibra contribuye con la recuperación de la salud estomacal si padeces problemas digestivos.

Otra gran virtud de la semilla es que fortalece el sistema inmunológico gracias a su alto contenido de compuestos fenólicos, pero esto no es todo, pues tienen flavonol, con lo cual podemos prevenir el crecimiento de tumores. Pero aún hay más, pues estudios confirman sus beneficios en el cuidado del cabello; es muy efectivo para combatir la caspa, liendres y piojos y otorga brillo e hidratación al cabello.

¡Ya lo sabes! Son muchas las virtudes de la semilla del corazón, ya no tienes que botarla. Para prepararla debes quitar la piel y puedes rallarla o machacarla y así agregarla a cualquier receta o preparación.

