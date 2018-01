Tres snacks saludables para atacar el hambre sin salirte de la dieta, por Titi Aguayo

Galletón con semillas Ingredientes 1. Una taza y media de harina integral 2. Un huevo 3. Dos cucharaditas de miel (la encuentran en @tiendadellanatura ) 4. Tres cucharaditas de endulzante (yo usé @tagatosachile 5. Media taza de porotos blancos molidos 6. Tres cucharaditas de aceite de coco o vegetal 7. Una cucharadita de canela 8. Una cucharadita de jengibre rallado 9. Semillas para decorar (pepas de zapallo, chia, linaza, maravilla y almendras laminadas) Instrucciones de Preparación: 1. Procesar los porotos (yo usé @easywayschile ) 2. Mezclar todos los ingredientes menos las semillas 3. Estirar la masa y llevar al refrigerador por unos minutos 4. Armar las galletas y decorar con semillas 5. Llevar al horno por 20 minutos a 180 grados

