¿Agüita de limón por la mañana?

Esta combinación ayudaría a que nuestro organismo pierda peso y, de paso, lo mantiene hidratado. El limón aporta una rica cantidad de vitamina C que, ingiriéndola por la mañana, sería un banquete de buenas sensaciones para mantenernos saludables.

¿Cómo lo hace?

Gracias a la información entregada por el Daily Mail, un artículo de Louise Atkinson señala que beber esta bebida caliente en la mañana mejora la forma en que se absorben los nutrientes, mejorando esta condición que podría despertar el hambre cuando no es el momento. Una ayuda significativa a nuestro organismo cuando deseamos perder algo de peso sin recurrir a dietas extremas.

¿De qué forma lo preparo?

El sitio web Livestrong recomienda que el jugo de medio limón lo combines con una taza de agua caliente. Para dale un toque de sabor, agregue una pizca de canela molida y jengibre. Esta mezcla logrará maravillas en su metabolismo y le dará vida con toda esta deliciosa textura. Consiga sus limones todas las semanas, asegúrese de su frescura al momento que los necesite. Si lo prefiere, guarde el limón ya exprimido como cubitos de hielo, de esta forma no perderá sus increíbles propiedades.

¿Cuáles son los beneficios?

Atkinson en su artículo menciona que la vitamina C es la gran entrega de este fruto cítrico. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. un limón aporta 30,7 mg de esta vitamina, considerado que la dosis recomendada para mujeres es de 75 mg diarios y para hombres es de 90 mg. Cabe destacar que las personas que suelen consumirla protegen su sistema digestivo funcionando de manera más eficiente que aquellos que aún descubren este gran secreto. Y si su afán es perder peso, no lo dude. El limón ayudará a absorber mejor el calcio logrando que este se almacene en las células de grasa, por lo tanto mientras más ocurra esto se estimula rápidamente la acción de quemar esas grasas que no queremos en nuestras vidas.

¿Aún no se convence? Este rico antioxidante también le protegerá contra enfermedades coronarias, reduciendo el riesgo de derrames cerebrales, cataratas y gota. ¿Alguna duda?

Intentar esta nueva técnica sin duda que traerá beneficios. Pruebe la medida que se recomienda y vea cómo funciona su cuerpo a una carga de rica vitamina C.

Fuente: Livestrong

Foto: chechipe (cc Flickr)