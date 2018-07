Noris Díaz pide compresión tras alejarse de la religión a la cual era devota

La exmodelo y locutora puertorriqueña Noris Díaz, conocida por todos como 'La Taína', comunicó a través de las redes sociales que dejó de estar vinculada a la iglesia evangélica, a la cual era muy devota.

"Mi querido pueblo: Son tantos los que me han preguntado e insistido si me he olvidado de Dios que con mucho dolor hoy les comunico que no estoy asistiendo a ninguna iglesia. Jamas podría dejar de amar al Señor".

A post shared by Noris Diaz (@norisdiazperez) on Sep 4, 2017 at 8:09pm PDT

A pesar de que Díaz afirmó que nunca dejará de amar al señor, si dejó claro que no regresará a la religión que la marcó por años:

"Lo que sí dejo claro es que he dejado una religión que me marcó por años, que ha quebrantado mi corazón, que me hizo presa de un sinnúmero de capítulos que no quisiera regresar ni recordar jamas, experiencias vividas y testigo de personas amadas que han sido víctimas. He luchado por años con señalamientos, celos, chismes, persecuciones y no aguanto más", expresó.