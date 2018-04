Foto de Catalina Aritizábal a sus 40 años le robó el aliento a sus seguidores

Catalina Aristizábal es una de las mujeres colombianas más reconocidas internacionalmente, no solo por su carrera de modelaje que comenzó a los 13 años, sino en su reciente papel como presentadora, primero en el reality del 'Desafío, súper humanos' y ahora con su propio programa de salud en E! Entertainment.

La paisa siempre ha sido reconocida por tener un hermoso cuerpo cultivado a punta de su determinación para hacer ejercicio y de llevar una alimentación saludable.

Aunque para muchos parece increíble, gracias al estilo de vida que lleva la modelo, este fin de semana celebró sus 40 años con un video en uno de sus lugares favoritos, la playa, como lo ha hecho saber en varias ocasiones en sus publicaciones.

"La combinación perfecta: Experiencia y juventud.

Aquí no hay duda, esta es la edad donde se tiene claro que nos gusta y que no, se elige con criterio con quien se quiere caminar. Es una edad donde las cosas se miran con más calma, donde decir no, nos deja de dar pena. Es la edad de la fuerza, la seguridad, Una estabilidad emocional que me fascina" , son algunas de las palabras que escribió en el comentario que acompaña la publicación.