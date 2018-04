Video: Críticas en instagram a Carolina Gaitán por su forma de bailar

Carolina Gaitán quien interpreta a Catalina en la serie 'Sin senos Sí Hay paraíso', dejó ver sus dotes de bailarina durante la fiesta de los Más Bellos, organizada por la revista TvyNovelas. Gaitán quien siempre ha cautivado a los colombianos con su belleza y con su espontaneidad esta vez fue blanco de críticas.

La actriz decidió bailar muy entusiasmada y la grabación fue compartida en redes, el video que ya cuenta con casi 500 mil reproducciones acompañada del texto “¿Qué tal baila @lagaita? ”, en la cuenta oficial de Instagram es el siguiente:

A post shared by TVyNovelas Colombia (@tvynovelas) on Apr 26, 2018 at 9:49pm PDT

La edición de Los Más Bellos de TvyNovelas presenta a 50 famosos, entre actores, presentadores, modelos, influenciadores y cantantes. Allí Gaitán participó, la idea de la producción de las fotos era que cada uno de ellos mostrando su faceta bailando.

RECORDEMOS QUE…

Hace unos meses se creó una polémica en cuanto a la extrema delgadez de la actriz, ante ello Gaitán respondió en la Resvita 15 Minutos:

“Todo el mundo critica porque sí, porque no, porque te engordaste, porque te adelgazaste, ese es el pan de cada día, entonces es como para morirse de la risa. Además a mí me encanta caracterizarme y generar cambios no solamente en caracterización, sino también en construcción de personaje, y yo creo que eso es lo que el público ha apreciado de mi trabajo. Poderme ver como una cubana, después verme como una aguardientera y después lograr verme como una niña de 14 años que es paisa, eso es lo que me gusta y me apasiona de mi trabajo, entonces las críticas al final son atención que la gente te esta poniendo, así que ¡Bienvenidas!”.