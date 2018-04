El beso en la boca entre la sensual Catherine Siachoque y la doctora Polo

El beso entre Catherine Siachoque y la doctora Polo se dio durante la presentación de la entrega de los premios Billboard de la Música Latina 2018, en el auditorio del hotel Mandalay Bay, en Las Vegas.

La bella colombiana y la abogada Polo presentaron la categoría Canción Latin Rhythm del Año, que ganó J Balvin por su sencillo ‘Mi gente’ junto a Willy William y Beyoncé.

En medio de la presentación Catherine corrije a la doctora Polo, quien saluda al auditorio diciendo buenas noches Miami, acto seguido la abogada se disculpa, se acerca a la colombiana y dice "lo que pasa en las vegas se quedan en las vegas" para luego darle un beso en la boca.

What happens in Vegas stays in Vegas @AnaPoloTV @siachoque se besan en #Billboards2018 😘 @Telemundo pic.twitter.com/f1rLxN6C8C

— Premios Billboard (@LatinBillboards) April 27, 2018