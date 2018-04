Laura González, la miss Colombia, es 'troleada' en redes sociales por insólita respuesta sobre los 'Avengers'

Laura González es una de las mujeres más aclamadas de la farándula colombiana ,desde que carga consigo la corona de Miss Colombia y la de virreina universal, cuando ganó el concurso internacional de 2017-18. Sin embargo, durante el pre- estrenó de 'Avengers: Infinity War' en una entrevista para la revista Vea quedó al descubierto su desconocimiento sobre el mundo Marvel y los internautas no tardaron en responder.

'Avengers: Infinity War' es una de las películas más esperadas del año, no solo por la producción que Marvel siempre trae un excelente contenido a la gran pantalla, sino porque es el punto de la historia donde todos los superhéroes de este cómic convergen en una sola batalla. El estrenó de este largometraje se dio en los Ángeles, Estado Unidos, el 23 de abril, pero a las salas nacionales llegó hasta 25 del mismo mes, razón por la que grandes marcas invitaron a las grandes personalidades de la farándula.

Antes de la proyección de la esperada película la revista Vea entrevistó a algunos de los asistentes, entre los que se encontraban la Miss Colombia, Laura Gonzáles, quién confesó que no era amante de películas de los cómics, pero que se ha venido instruyendo con su mejor amiga para llegar a la premier con el previo conocimiento. A lo que el periodista le preguntó, "¿Cómo te instruyó, qué película te puso a ver?"

"Vimos Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, entre otras… Me ha puesto a verlas todas y estado entrando a cogerle el 'gustico"", respondió Laura.

Aunque la entrevista continúo como si nada, los internautas no dejaron pasar desapercibido el error de la modelo, pues 'Wonder Woman' no es del universo Marvel sino de DC Cómics, una editorial que es competencia de los superhéroes de Marvel.

"¿Wonder Woman?, Esa mujer no es digna del universo Marvel, no es digna", "Jaja 'Wonder Woman' no es de los Avengers", "'Wonder Woman' es del universo Marvel", escribieron algunas personas en la publicación.

Recordemos que …

En 2008, Marvel comenzó a estrenar películas individuales de sus principales superhéroes. De ahí que lanzó las cintas de Iron Man, Hulk, Thor y Capitán América en un periodo de cuatro años. Esto para dar a conocer los personajes antes de reunirlos en un mismo filme: 'Avengers' (2012). y actualmente con 'Avenger: Infinity War'.

DC Cómics ha optado por otro camino. Aunque entre 2005 y 2012, Warner estrenó la trilogía de Batman, protagonizada por Christian Bale, recién con “El hombre de acero” buscó desarrollar un universo cinematográfico.

Y si bien Superman tuvo su película propia, la segunda cinta (“Batman v Superman: Dawn of Justice”) que pretende establecer el mundo de DC en la pantalla grande ya presentará a varios de los superhéroes que lo conformarán: Batman (Ben Affleck), la Mujer Maravilla (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) y otros más, posiblemente.