¡Lo volvió a hacer! Jessica Cediel confirmaría los rumores de su nuevo amor con esta foto

Jessica Cediel está dando de qué hablar en redes por su misterioso novio, de quien no ha revelado la identidad ni ha dado detalles de su romance. La actriz compartió una instantánea en la que aparece la presentadora alzada de un hombre, del que no se le puede ver su rostro y del que al parecer, por ahora ella no va a dar a conocer.

“Todo lo que necesitas es amor”, dice la presentadora en la publicación donde se le puede ver muy enamorada y disfrutando junto al desconocido hombre su idilio de amor.