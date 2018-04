Exprotagonista de Nuestra Tele genera polémica por una publicación

Mateo Ramírez, conocido por su paso en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, se caracterizó por ser uno de los participante más polémicos de la producción de RCN. Después de seis años de su participación en el reality como actor, se ha dedicado a trabajos como presentador y modelo.

Aunque no continuó ejerciendo la profesión de la casa estudio su manera controversial de actuar sí, hace pocos días sorprendió a sus seguidores con una instantánea. En la fotografía se puede ver a Mateo en ropa interior de con una camisa de color blanco, mientras que posa frente a la cámara.

"Esta foto la he subido 4 veces. Pero hoy me di cuenta que al final de cuentas, no puedes pretender que te quieran por agradarle a todo el mundo. Al parecer a algunas personas les agrede más una foto en calzoncillos, que una guerra en Siria con muertos y todo. Si te ofende, lo siento mucho quizás la próxima foto puede gustarte más" , escribió en la publicación.

A post shared by Mateo Ramirez (@mtwramirez) on Apr 16, 2018 at 7:44am PDT

Miles de sus seguidores aprobaron su foto dandole 'Me gusta' o comentando la publicación.

"La verdad es que son cheveres verlas y el que tiene coraje para salir así eso es admirable", "No entiendo porque hay gente con mente tan cerrada que no puede ver feliz a otros (…)", "Pues de malas al que no le guste, la solución es que no vean las fotos y si es verdad hay cosas tan graves en el mundo", escribieron sus fans.