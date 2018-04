Elianis Garrido publicó foto sin maquillaje y mostrando sus estrías

Somos las mujeres las que normalmente más nos criticamos, entre nosotras somos realmente crueles y en medio del auge de las redes sociales, el uso de los filtros, los retoques digitales etc, nos hemos olvidado y hasta hemos vuelto casi que un GRAN pecado las “imperfecciones” de nuestro cuerpo. Yo misma he tenido MIL complejos (aun lucho con varios) pero esto NO define ni quien soy, ni que Tan lejos puedo llegar. TENGO ESTRÍAS desde mi adolescencia por cambios bruscos de peso, porque tuve trastornos alimenticios severos, depresiones y dietas extremas! También tengo celulitis (y lucho contra ella ejercitándome mucho!) y manchas en mi cara (he probado tratamientos, dermatólogos y mil cremas!) SI. Y??? Eso NO es pecado y para que sepan el 90% de las mujeres que conozco (incluidas actrices y modelos) TAMBIÉN las tienen!!! Si bien es cierto , en fotos profesionales nos retocan y dejan la piel perfecta, en la vida real NO todas tenemos esa piel! Y por eso No dejamos de ser hermosas!!! Que maravilla las mujeres que no las tienen (las envidio un poquito 🤣) Pero es hora que dejemos los complejos tontos porque nada nos llevamos al otro lado, este cuerpo es solo un vehículo para andar en esta tierra, hay que cuidarlo, amarlo, valorarlo y protegerlo pero NO hacernos esclavas de El! Que el Gym, que las cirugías, etc etc y todo lo que usted quiera hacerse para sentirse o verse mejor puede hacerlo si su salud y sus condiciones lo permiten ! Pero NO se trate mal! No piense que NO es hermosa por NO verse como las de las revistas!!! Leí un post de @la.sra.celin Y habla de una canción ofensiva, así que la escuché y que mal que estos “cantores” se burlen de las mujeres con estrías y barriga, me pregunto : será que las mamás de ellos al parirlos NO quedaron con estrías ? 🤔O sus esposas al dar a luz a sus hijos? Es el COLMO que señalen a una mujer sin saber cuantos complejos tenemos nosotras y muchas veces en silencio porque, incluyéndome NO somos capaces de aceptarnos del todo! Mi mamá al parirme quedó con estrías y déjenme decirles que es la más linda del mundo mundial! 💓 #Mecuido #MeAmo y SI, #YoTambienTengoestrias !!! (perdón lo largo del post!) #yanomedapenamostrarmisestrias

