Este es el historial amoroso de la presentadora Sara Uribe

Sara Uribe es una de las mujeres más codiciadas de la televisión, por su belleza y talento frente a la cámara. Sin embargo, sus relaciones amorosas no han podido hacerle justificación.

La presentadora de 'Todo lo sé' sostuvo una relación con Daniel Calderón antes de entrar al reality a 'Protagonista de Nuestra tele', que la hizo ser reconocida en la pantalla chica. Luego de algunos meses de haber entrado al programa, la paisa sostuvo una relación junto a Johan Álvarez, siendo la pareja ganadora de la producción del canal RCN.

Sin embargo, al poco tiempo de terminar las grabaciones de repente el amor que se profesaban en el programa habría terminado y muchos pensaron que había sido una estrategia de la paisa, quien habría utilizado a Jhoan para verse como una linda pareja y que Colombia se encariñara con ellos, cosa que sucedió por lo que ganaron el concurso.

Sara mencionó al respecto: “Salimos de la casa estudio, yo me fui para Medellín, me encontré con Daniel Calderón y seguí con él. Jhoan llegó a su ciudad, hubo mucho tiempo en el que no hablamos, después llegamos a Cartagena y lo intentamos pero tuvimos problemas y malentendidos y cada uno tomó rumbos diferentes” .

A post shared by 💯 Sara Uribe Fans (@sarauribebogota) on Feb 8, 2013 at 10:12pm PST

Una vez más Sara se dio una oportunidad con el cantante vallenato, cosa que no duraría mucho. A los pocos meses durante una sección de la emisora 'La Kalle', en donde trabajaba, confesó que termino con Daniel luego de que un amigo le advirtiera que le estaban poniendo 'los cachos'.

A post shared by Daniel Calderon (@danielcalderonn) on Jan 5, 2016 at 6:44pm PST

Luego del proceso de duelo la mujer no se quedó con la espinita y luego fingir estar normal con él y en ese tiempo, días después, Sara por fin pudo reencontrarse en Medellín con su novio y lo desenmascaró, en un restaurante, pero luego de pedir de todo para que él tuviera que pagar una cuenta alta.

"Yo pedía y pedía y pedía, pero cuando ya me iban a traer toda la comida, era como en un segundo piso, llegó la mujer con quien me había sido infiel, y le pregunto yo: ‘Quién es esta pelada’. ‘Yo no sé, yo no la conozco’, [respondió él], ¿Estás seguro, mi amor, no la conoces? Te la voy a presentar, y le muestro yo los ‘screenshot’ y todo… Mi amor, toma tu cachetada, tiré todo lo que había en esa mesa, y salí y lo dejé por mentiroso", explicó Sara