Fotos: El impresionante cambio físico de la actriz María José Vargas

Ella es Milagros Rendón👧🏻 Quiero contarles que cuando hice mi primer personaje no tenía nada de experiencia en actuar, las preguntas que hacía eran ¿como me aprendo esos libretos? ¿Como voy hacer para llorar? ¿Como puedo decirle papá y mamá a personas que no conozco ? ¿Como evitar mirar a la cámara? Y muchas preguntas más pero cada una de ellas me las ayudo a responder mi maestra @yurivargas1 quien me enseño muchas de las cosas que ahora se sobre la actuación y en ese momento fue mi mejor guía Pero tres Milagros fue la primera novela y por ende fue una de las mejores experiencias, grabando tuve unas compañías increíbles, experiencias inolvidables, aprendizajes y desde ahí supe que actuar era lo que quería

