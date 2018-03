Durante la gala anual de la Fundación Maestro Cares, para ayudar a los niños de América Latina, Marc Anthony y Maluma protagonizaron una escena que sorprendió tanto a los espectadores como a los cibernautas.

Marc Anthony le dio un beso a Maluma y la novia del colombiano salió a reclamar lo suyo.

Mientras los dos cantantes interpretaban el tema de ‘Felices los cuatro’, el puertorriqueño le puso su mano en la boca a Maluma, y simuló un beso. No obstante, eso fue suficiente para causar gran revuelo entre la multitud.

Los comentarios del video, que compartió el programa de 'Suelta la sopa Tv' en su cuenta de Instagram, tampoco se hicieron esperar:

“Hum, se comienza con jueguitos”, “Marc le puso la mano, estaban jugando”, “La gente es mal pensada, están jugando”, “¡Qué locura!”, son algunos de los comentarios.

Luego del suceso, la novia del colombiano, Natalia Barulich, se subió al escenario para darle un apasionado beso a su amado, dejando un claro mensaje: Él es mío y de nadie más.

Recordemos que el colombiano habría dicho en una entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’ que se siente feliz de tener a su lado a una mujer como Natalia: "En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… cómo nunca me habían visto, ¿no?”

Por ahora los dos famosos no dudan en compartir en sus redes sociales su día a día y el estado de su relación sentimental. Sin duda seguiremos viendo mucho más de ellos a lo largo del año para demostrar que son una de las parejas más prometedoras de la farándula internacional.

