Laura Acuña hizo una confesión que la dejó en ridículo

En un video quedó registrado el momento inoportuno en el que Laura Acuña entró riéndose a carcajadas durante la presentación el programa de ‘Muy Buenos Días’, del canal RCN. La razón fue que sin darse cuenta su micrófono estaba encendido cuando dijo: “Tengo pipí”, pues ya habían iniciado la grabación del 'magazine' mañanero.

Jota Mario reaccionó y le dijo a su compañera: “Laura, se oyó. Están abiertos los micrófonos”. La reacción de la presentadora inmediatamente fue reírse, imparablemente, junto a sus compañeros de equipo.

“Por eso es que corre, está corriendo con gasolina extra (…). Usted lo dijo: Tengo pipí y es natural que tengas pipí”, agregó el presentador. Recordemos que la presentadora está esperando su segundo hijo, razón por la cual las ganas de orinar con frecuencia son normales.

En ese momento, Laura seguía riendo, al tiempo que le pedía a su jefe que se callara: “¡Ay, no, no, no, no, no (…) Jota, ¡chito!”.

En el set siguieron bromeando, por lo que la presentadora tuvo que salir corriendo y retirarse del programa en vivo para ir al baño, como se aprecia en el video que compartió RCN en su canal de YouTube.

Te mostramos en video: