Catherine Siachoque encendió las redes sociales con una foto muy sexy

Y aquí mi #FBF de (como yo las llamo🤪) mis porno fotos de la novela “Reina de corazones”☺️ #Estefania Pérez Hidalgo “ex-estrella del cine erotico” como ella orgullosamente lo proclamaba y recalcaba permanentemente 😄 ayyyyy @marcelacitterio como me divertí con ella y mas mis fans y por supuesto @soyvaroni 🤣🤣🤣🤣 este era uno de los inmensos afiches que ella tenía en su oficina 😳jajaja. Calculen nada más el ego del personaje Jajajajajaja 🤪🤪🤪🤪 y que conste que los que me conocen sabes que es pura actuación !!!!! He dicho 😁😁😁😁😁😁😁

