El mensaje con el que Thalía se defiende de las críticas es lo más extraño que verás hoy

Thalía ha dividido opiniones en Internet con sus extravagantes publicaciones en redes sociales, y aunque muchos lo han tomado con humor y la apoyan, otros no están de acuerdo con la fama que han ganado sus videos e incluso la han criticado severamente, sin embargo Thalía ha demostrado en varias ocaciones que las criticas no le afectan, así lo expresó a través de su última publicación.

En un video que compartió a través de Instagram, la cantante mexicana envió un mensaje a quienes la atacan:

"Esto pasa cuando la mala onda del otro toca tu universo… ¡Todo se convierte en fiesta, celebración, confeti y alegría! 🎉 ¡Recuerda que la luz necesita de la obscuridad para brillar MÁS FUERTE!

Have fun and enjoy your life!!!!"