Ed Sheeran se interpreta a sí mismo en una nueva película sobre los Beatles

Ed Sheeran ha revelado que se interpretará a sí mismo en una nueva película dirigida por Danny Boyle, informó Associated Press. La película, que actualmente no tiene título, llegará a los cines en septiembre de 2019. Escrita por Richard Curtis, la película contará con Himesh Patel como músico que se despierta un día y descubre que es la única persona en el planeta que recuerda a los Beatles.

Sheeran (interpretándose a sí mismo) luego descubre el personaje de Patel y lo lleva de gira.

"Rodaron [la película] en mis muchos conciertos", dijo Sheeran sobre el proceso de filmación. "Entonces fueron dos meses muy intensos. Porque tendría cuatro días de conciertos y luego tres días de rodaje de una película. Me estaba interpretando a mí mismo, así que no creo que fuera tan malo. No había mucho para (desordenar)”.

Sheeran fue recientemente el tema del documental realizado por Apple Music ‘Songwriter’, que detalla la realización de su último álbum ÷.

También en los últimos días, el cantante ha batallado varios rumores en la prensa que aseguran ya contrajo matrimonio con su prometida. Sheeran ha negado todas las alegaciones, diciendo que su boda no está planeada para esta fecha y se encuentra enfocado en su nueva música.

